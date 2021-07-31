蔡金強專訪｜冠軍分析師點評十大金股　呢隻股跌一成　基金就會入

前花旗銀行首席中國策略師、奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強，曾經連續九屆榮獲《機構投資者》最佳分析員。今年6月他推出新書《順流逆流—投資心法》，除了闡述了自己的投資心法之外，當中更提到十大金股！



蔡金強強調投資要組合「有辣有唔辣」，既有市場萬千寵愛的公司，亦要留有一些無人問津的價值股。他更在7月中表示，「股災話嚟就嚟」，但若持有價值股便無須急於撤退。



「冠軍分析師」蔡金強是次推出的新書，反覆研究及整合不同的大行報告，嚴選出「十大金股」並作詳細分析，當中涵蓋科技、新能源、半導體、奢侈品、貴金屬等不同板塊。

蔡金強點評的「十大金股」，均是行業的龍頭，是否「大即是美？」他接受《香港01》專訪時表示，「如果你揀咗啱嘅板塊，你揀龍頭都無乜走雞！」龍頭股雖然未必是回報最多的一家，但亦有不俗的升幅。其中，A股上市、「十大金股」之一的寧德時代便於年內一度累升六成至七成。

蔡金強指，由於目前不少長線基金前十持倉均沒有寧德時代的倉位，故較看好其未來仍具增長空間。（寧德時代官網）

長倉基金缺「新白馬股」 尚有上升空間

雖然寧德時代、台積電等「股王」年內累升不少，但蔡金強認為這一批「白馬股」，仍然有能力在未來一兩年繼續向上，再升三四成，「唔係睇到天長地久，但一年幾都唔會太過大鑊」。

除了寧德時代在電池生產的領導地位之外，令蔡金強對其抱有信心的原因，是目前不少長線基金前十持倉均沒有寧德時代的倉位，大多數仍然持有騰訊（0700）、阿里（9988）、平保（2318）、友邦（1299）等。「只要寧德時代跌10%，長線基金就會入，所以每次調整好少，回落5%至10%就會反彈10%以上。」

那什麼時候才是離場的時候？蔡金強稱，只要新一批白馬股開始出現在長線基金的十大持倉，「基本上見者有貨」，下一步公司便要堅實地兌現自己的成長，只要達到其增長目標，基金便會趁好消息出貨，開始逐步減倉。

蔡金強強調投資組合應新舊經濟兼備，形容情況似是「食肉都要食菜」。（羅君豪攝）

新舊經濟並重 「食肉都要食菜」

雖然碳中和規劃是大時代的順流，不過蔡金強點評的「十大金股」之中，不僅有新能源板塊，同時存在舊經濟代表的石油股。「無衝突啊，你食肉都要食菜！」蔡金強以今年的板塊輪動為例，1月至3月新經濟走勢強勁，及後美國十年國債息飆升，便由舊經濟領跑。故此，他強調投資者很難完全傾側向新舊經濟一方，只能夠由「八二比」調整至「六四比」。

故此，蔡金強亦將中海油（0883）放入「十大金股」之列。他指出，當油價去年一度跌至零，中海油去年都能夠賺250億元人民幣，而今年預計上半年可賺逾300億元，「呢間公司係賺好多錢」。加上蔡金強認為中海油每年派發6、7厘股息，相當穩定，強調「投資要有主線，但唔可以太偏向，要留有一手」。

港股7月底連續兩個交易日跌逾千點，蔡金強此前已透露，「股災話嚟就嚟」。（余俊亮攝）

手揸價值股 股災無須撤退

除了新舊經濟的混合，「十大金股」更是昨日的白馬股與今天的王者結合。「茅台、騰訊﹙0700﹚、美團﹙3690﹚係過去式，中海油、濰柴﹙2338﹚、紫金﹙2899﹚係價值股，寧德、碧服﹙6098﹚、隆基係進行式」，蔡金強深信，組合之中持有部分價值股，可在股災之中避險。「股災唔係無可能，股災話嚟就嚟。要諗點樣撤退，有呢啲（價值股）咪唔使撤退囉。」蔡金強於7月21日受訪，及後恒指短短在三日間暴瀉逾2600點。

「十大金股」當中不少都在過去一段時間累升不少，但皆非投資者識於微時，估值高昂。蔡金強直言要尋找「十倍股」、「百倍股」難度很高，但他認為A股的機會相對較多，尤其看好網絡安全板塊。「網絡安全係未來一個大趨勢，好多香港人有誤解，以為共產黨想控制你，但其實網絡安全好重要」，蔡金強舉例指，AI自動駕駛系統的安全很重要，萬一被駭客入侵，便會構成危險。

他直言，無奈地香港沒有這一類型的股份，而A股卻有不少機會，只要投資者多留意創業板，便會發現很多有趣的公司。「係A股創業板啊，港股創業板係笑話嚟！」