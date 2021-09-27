李小加引外資投內地小微企　滴灌通理念「呼應」共同富裕

港交所﹙0388﹚前行政總裁李小加退任後，多次傳出「創業」風聲，直至今年8月首次以牛碼集團及滴灌通創始人重現公眾眼球，宣佈啟動投資平台「滴灌通」。滴灌通倡導扶持內地的小微企業成長，與內地近日提倡的「共同富裕」不謀而合。同樣身為牛碼集團兼滴灌通創始人張高波接受《香港01》專訪時，大談滴灌通概念，以至未來發展路向。



「滴灌」作為灌溉技術，是將一定數量的水和肥料，一滴一滴地輸送到植物根部。將其套用於投資上，滴灌通希望成為一個引入海外資金至內地小微企業的投資平台，讓這些企業茁壯成長。

張高波多次強調滴灌通為小微企業所做的是投資而非貸款，原因是他們認為小微企業的經營周期及波動性較大，貸款的還款期「較死」，例如每月還款，還不了錢就會令金融風險上升。而投資予它們身上的彈性則較大，毋須限死企業的還款期限。

早前滴灌通舉行新聞發佈會，講解項目發展理念。（余俊亮攝）

靠節點企業「穿針引綫」 投資連鎖店

不過，內地成千上萬的小微企業，如何能成事？簡單來說，滴灌通透過與「節點企業」（Connect-Collect Partner），如一眾特許經營、供應商等合作，為他們的加盟商、客戶提供創業資金。

張高波舉例，滴灌通想投資一間「修車行」，但過程其實無須大海撈針，只需找修車行的特許經營商找投資對象即可。當修車行賺錢，特許經營商及滴灌通就可分紅。而隨著數字化普及，亦令小微企業的生意額更加透明。一般而言，修車行投資主要用於租鋪及買機器，但無法儲存大量貨存，必須找供應商配貨，「修車行用APP入貨，例如入一個輪胎，品牌商會在最近的倉庫送貨至車行。」這個做法令修車行每一筆交易都有電子記錄，業務透明度更高。至於分紅則會等小微企業達到一定生意額才進行，不會在蝕錢情況下分紅，以免影響它們的資金流動性。

他強調，滴灌通現階段只會投資連鎖店（Franchise），「一間孤零零就不會投，對你（小店）沒有information（資訊）」。滴灌通會先挑特許經營品牌，認可了它們的經營標準，然後再看它的開店目標及地點，各方面都符合投資要求就會進行投資。例如，加盟商開店資金要100萬元，但手上只有30萬元，「這個計劃什麼都很好，只是我（加盟商）錢不夠，那麼你就會有個選項，要不要滴灌通的支持，要就剔﹙參與﹚！」

滴灌通現階段只會投資連鎖店（Franchise）的加盟商，規模太細則不作考慮。（鄭子峰攝）

定下行業投資標準 防「無底洞」

滴灌通篩選了行業後，會再從一眾行業中找「領袖企業」，即表現最好的店，觀察它的平均表現，再決定投多少錢，以及評估多久才能收支平衡。例如，一間咖啡廳的「領袖企業」平均裝修一個月，開店後3個月可以賺錢，第六個月可達收支平衡，這就是投資咖啡廳的標準。以後在評估咖啡廳的投資時，3個月賺錢則在標準之內，其中有一間店可以兩個月就賺錢，它就是好店，可以考慮增加投資。投資全都是在初始階段一筆過投錢，假如小店之後無法持續經營，亦無法再取得第二筆資金。因滴灌通會按每個行業訂立一個標準，再按標準投入相應資金。倘若小店不夠錢營運，即是表現在標準之下，故不會再獲得注資。

又如另一情境，某些連鎖店或會以「自營店」模式進行，當規模愈做愈大，亦可以成為滴灌通的節點企業。「老闆覺得個別員工做得好，或會邀請他們做店主兼入股做股東！」張高波解釋。例如自營店值100萬元，希望店長入股30%，但店主作為打工仔沒有足夠錢，滴灌通則可以派上用場，與店長「合資」。此外，假如店主表現好，為店鋪取得巨大成功，店主可能會叫身邊的親朋好友一齊做。「小店長靠勞動賺錢，應該是可以富裕，你支持他們就對。但假如你搞一間網店，獨大搞死他們（其它網店），然後你再漲價，那就不對了。」張高波解釋道。

國家主席習近平強調在實現全面小康社會後，要「在高品質發展中促進共同富裕」。（Getty Images）

滴灌通投資邏輯 變相「共同富裕」

談起「富裕」，近日中央提倡共同富裕，不但是大家一起幹活，一起富裕，就連做生意也能「共富」。換句話說，不是只鼓勵大公司創業，而是鼓勵大家一起創業，不想社會財富只集中於百分之一的人身上，其餘八、九成人都窮，這個是不對。「你（小東主）成功了，你叫他們（親朋戚友）開店，教他們成功，這就建構一個社會協助網絡」，推動社會正向，刺激勞動力。

張高波續稱，「我們是做最大的ESG，因為我們所做的對社會有正面影響，今次調整的基本邏輯是共同富裕，不能讓一小部份人壟斷社會，然後欺負小生意，靠勞動生產的人，帶領大家共同富裕，我希望社會更公平。」

張高波指滴灌通能促進勞動階層邁向「共同富裕」。（鄭子峰攝）

對於小微企業的投資風險，張高波指節點企業的行業分散，涵蓋服務業、零售、餐飲、美容、美髮、寵物照顧、汽車修理等等。定位是一個混合式產品（Hybrid），入股不是在二級市場買股票，資金真的用作開店，有點像私募基金（Private Equity，PE）。「但與PE不同的是，這產品有非常好的cash flow﹙現金流﹚，投PE不會定時有錢收，發展期十年就是十年。滴灌通一邊有股息，一邊又可以redemption﹙贖回﹚，有fixed income﹙固定收入﹚的穩定性，同時回報亦較其高」。

李小加過往11年在港交所的經驗，可用於籌建滴灌通的交易所上。（余俊亮攝）

籌建交易所 不追求高頻交易

張高波透露，現時亦同時籌建交易所，以方便投資者之間互相交易。「滴灌通投資十萬個小企業，就有十萬筆cash flow，掛到交易所上，上海一間cafe，我的revenue佔5%，每天收多少放在交易所你會知！」他補充，交易所會令整個流程更加透明，有人買入、賣出該產品，但不追求高頻交易，因現階段不會開放予散戶，只開放予專業投資者。同時因產品設計可收向小微企業每日「分紅」，故每天持貨都有錢收，毋須擔心「鎖死資金」。

滴灌通概念新穎，但同屬金融科技（FinTech）。近日螞蟻受到內地監管，被問及如何看內地的強監管。張高波直言，「（滴灌通）完全不同的事」，強調技術沒有對錯，愈有效就愈好，用技術來做什麼才是重點。

內地近日加強對互聯網行業的監管，去年螞蟻集團上市被緊急叫停。（視覺中國）

「如果你做貸款，將銀行的錢借給人消費，出問題的資金來源是銀行的錢，而銀行背後是國家，你用國家的錢來消費，鼓勵年青人亂借亂花錢，國家不喜歡這樣」。他再補充，怎樣運用資金才是最重要，「我們是借錢給他做投資，跟你借錢給他做債主，（後者）增加了他的負債及放大他的風險。但我們投資則是減低他的風險，根本性差別」。滴灌通提供資金讓小東主去做生意，然後東主提供服務，過程中增加了社會價值，但沒有增加負債，反而創造社會財富。