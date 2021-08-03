李小加創立投資平台滴灌通　引國外資金投內地小微企業

前港交所（0388）行政總裁李小加去年退任後，早已表示會繼續在金融界發展。今日以牛碼集團及滴灌通創始人身份出席投資平台滴灌通的媒體發佈會，他表示滴灌通主力將國際資本引進中國小微企業。

他補充，「我們倡導「滴灌通式」小微企業投資模式，希望將機構投資者的資金，精准投入千千萬萬個小微企業。我們的初心是透過注資小微企業的資產負債表，以助中國實體經濟增長」。

李小加﹕如披露足夠毋須擔心

滴灌通定位在私募基金與貸款之間，透過公司定期分紅，減低風險。至於監管，他認為只要有足夠的披露，就毋須擔心。

牛碼集團兼滴灌通創始人張高波則指，「希望滴灌通能為千千萬萬個小微企業，提供最適合其自身發展規律的、勞動創業者價值被尊重的、有高度確定性的資金支持。」

他透露，資金普遍對內需行業有興趣，不會集中於某些特定行業，以達到分散風險之效。