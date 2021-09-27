昔日省長秘書投身金融　夥李小加搞滴灌通　張高波︰做有意思的事

港交所前行政總裁李小加與東英金融創辦人張高波，近日共同創立投資平台「滴灌通」，引入海外資金至內地小微企業。兩人在金融界深耕多年，熟悉中港經濟之餘，同時具備國際視野，滴灌通正正發揮雙方專長，吸引海外資金投至內地小微企業。張高波接受《香港01》專訪大談與李小加成立滴灌通的經過，以及香港經濟定位。



曾在海南省人民政府辦公廳工作，擔任省長秘書的張高波，九十年代來港創立東英金融，業務橫跨融資、證券、資產管理。當年放棄在內地一帆風順的仕途，隻身來到從未生活過的香港創業，全因看到中國開放招商引資的困難。「當時在人民銀行，常來香港考察，（發現）香港的金融市場裡面，真正懂中國的人太少。外資更加不懂得，連看中國財務報表都看不懂。」

在內地有引入海外資金的需求，但香港沒人懂的情況下，張高波決定來港，自己開一家公司，為中國企業服務，他憶述自己早年參與北大方正來港上市的經驗，「北大方正的sponsor ﹙保薦人﹚都是我做，跟國資委聊如何做，（當時）沒人懂政策，所以我就參與其中，初來香港上市時，內地連公司法都沒有，一個連公司法都沒有的企業要來香港上市，差距太大了，巨大的鴻溝！」最終決定在公司章程內加一條必備條款，以解決沒有公司法的問題。

張高波來港創立東英金融，並參與北大方正來港上市過程。（資料圖片）

熟悉國情 認定時機再「創業」

時光荏苒，中資公司現在來港上市過程已經簡單不少，加上近年通過了同股不同權，港股市場愈來愈熾熱。同股不同權的成功，不得不歸於港交所前行政總裁李小加任內的努力。張高波早於九十年代，李小加尚在美銀工作的年代已經合作，他形容「小加是一個非常有情懷的人」！

張高波笑言，認識李小加多年，兩人不時談論金融發展，「（李小加）總是想做一些事情對國家對社會有改善，能讓世界變得更好。大家都能看到社會要解決的問題，我們不願做小事情，亦不是為了錢，是要做有意思的事，解決大問題。大家做金融，他做交易所看到效率、服侍小企業的機遇，我做投資、金融服務都會看到一些事，大家一直討論，看到數字化就是（滴灌通）時機成熟的時候」。

張高波與李小加相識多年，搞滴灌通不是為錢，而是「要做有意思的事」。（鄭子峰攝）

無懼中國政策調整 海外投資者關心利潤

滴灌通吸引海外資金投入內地小微企業，希望一眾小微企業共同「富起來」。但近日內地對各行業的監管及政策推陳出新，海外投資者或對投資內地，尤其以往不熟悉的小微企業有所保留。

張高波坦言，部份投資者或會「等一等」，但多年來，中國經歷過如此多的政策調整，他形容「不是第一次」，每次調整都帶來一個新的階段。「投資者只關心有沒有錢賺，只要中國一直在發展有錢賺，投資者總會回來的」。

香港既在中國以內，但又在中國以外，是一個很好的位置。（鄭子峰攝）

中國跟世界連接 仍要靠香港

滴灌通基地設於香港及深圳，全因香港是內地與世界最重要的橋樑。張高波早於九十年代來港發展，眨眼間已經30年，他直言香港是「風水寶地」。在他眼中，香港優勢是中國最國際化的一個城市，以金融中心的定位與國際連接，「中國只要在發展，香港這個機會就在。」

對於近年有聲音指香港的地位正逐漸下降，張高波不以為然，「這個是相對的地位，以前佔GDP百分之三十，現在是百分之三，現在佔GDP貢獻低是因為其它地方漲了。」他強調，香港是要自己跟自己比，但整體地位仍是獨特，短期內沒有地方能取代。面對上海、北京金融愈趨開放，他認為，中國這麼大，不會只容納一個金融中心，不同城市各有自己的定位。但中國跟世界的連接，一定是靠香港。

「要用上帝視角來看香港，就能看明白香港的優勢，香港既在中國以內，但又在中國以外，這是一個很好的位置」。他補充，現時中國與世界交流良多，香港扮演的角色非常重要，金融活動、服務、航運、結算等等，任何方面只要內地沒有而香港有的，就要保持優勢，「世界想與中國發展關係，直接去上海做未必最好，都是要來香港做！」