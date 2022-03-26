專訪｜同業紛改劃酒店做住宅　鄭志雯未看淡旅遊業︰香港好特別

本港住宅供應持續不足，加上疫情下訪港旅客大減，有發展商就看中時機，將酒店申請改劃作為住宅項目，部分獲政府支持並批准。不過亦有人對本港酒店業前景樂觀，瑰麗酒店（Rosewood）集團首席行政總裁鄭志雯相信，本港一旦通關，酒店業將會好快反彈。



疫情已經爆發兩年，瑰麗酒店（Rosewood）集團首席行政總裁鄭志雯仍對本港酒店業前景樂觀。（黃寶瑩攝）

新冠疫情下旅遊業走下坡，大型發展商紛紛改劃旗下酒店，好似長實集團（1113）成功改劃天水圍嘉湖海逸酒店，及馬鞍山海澄軒酒店，變成兩個涉及逾5,700伙的住宅項目；新地（0016）早前亦就荃灣汀九青山公路帝景酒店，向城規會申請改劃作為住宅項目，估計提供661伙。

有人看淡酒店業前景，但同時亦有人感到樂觀。瑰麗酒店（Rosewood）集團首席行政總裁鄭志雯接受《香港01》訪問時表示，對本港酒店業前景樂觀，香港作為國際金融中心，對國際及中國而言，是一個重要的城市及樞紐，亦是一個好特別、多元化的城市，「永遠都唔會冇人嚟，所以到疫情冇咗，酒店業會好快反彈。」

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料通關後 港酒店業好快反彈

她以集團於美國旗下的酒店為例，當旅遊限制解除後，生意已經大幅反彈「酒店歷史以來未試過咁高峰，喺墨西哥嘅酒店、美國嘅度假村，全部都反彈得好快，開業以來未試過房價係咁高。」

據專門為酒店業提供數據及分析的平台STR，今年2月份美國酒店業的入住率，較2019年下跌了8.2％至56.9％，但平均每日房價（ADR）達137.39美元，上升6.8％；每間可用客房收入（RevPAR）為78.24 美元，微跌1.9%，似乎已逐步重回2019年疫情前水平。

與此同時，本港生意亦未有受太大影響，去年聖誕節在「Staycation」帶動下，入住率亦有八成，一月份向來都是淡季，入住率亦下跌兩成。因此相信，只要香港通關後，有信心生意會反彈得好快。

「Staycation」令港人更認識瑰麗酒店

本港爆發第五波疫情，社交距離措施大幅收緊，但政府亦給予「路線圖」，4月21日起分三個階段逐步放寬，首階段「限聚令」放寬至四人；餐飲處所可恢復晚市堂食至晚上10時，每桌最多四人，而最終是再沒有人數上限，僅保留佩戴口罩、使用「安心出行」及「疫苗通行證」等基本防疫要求，業界或迎來一點曙光。

她直言第五波疫情肯定會對生意有影響，但會繼續推出各種體驗，又表示疫情下雖然生意受損，但「Staycation」反而令更多港人認識Rosewood這個品牌，亦是一件好事。