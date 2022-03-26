Rosewood專訪｜餐廳盛載家族及本土情　鄭志雯打造香港「聚腳點」

新世界發展主席鄭家純的長女鄭志雯，2011年入主瑰麗集團後，經營其酒店王國。有別於「倒模」式的發展，她以「A Sense of Place」的理念，為每個城市、每個酒店設計獨特的「Rosewood」品牌。



尖沙咀是成立逾半百世紀的新世界集團（0017）重心，集團伴隨住香港經濟一起騰飛，因此香港瑰麗酒店於區內興建時，鄭志雯希望可將家族歷史與港人的集體回憶結合，賦予香港獨特的「A Sense of Place」。



鄭志雯入主瑰麗集團後，有別於「倒模」式的發展，以「A Sense of Place」的理念，為每個城市的酒店設計獨特的「Rosewood」品牌。（黃寶瑩攝）

瑰麗酒店（Rosewood）集團首席行政總裁鄭志雯，於尖沙咀Rosewood酒店內接受《香港01》專訪，房內俯瞰整個尖沙咀及維多利亞港海景。回想酒店的前身，是新世界集團（0017）於80、90年化的重點項目——新世界中心，對家族別具意義。

彤迷成名作 新世界中心成港人「蒲點」

中心落成前是太古集團（0019）的藍煙囪碼頭，曾是全球最繁忙港口之一。新世界集團創辦人鄭裕彤與一眾好友於1970年成立新世界，翌年便動用1.3億元，即手上逾三分一資金購入項目，更發展為綜合性商業項目，以新世界中心為核心的建築群，包含擁有720間房間的豪華酒店﹑兩座服務式公寓﹑一座辦公大樓，以及七座住宅大樓。

80年代更成為熱點之一，地庫層的酒城（Bar City）是年輕人蒲點，不少國際巨星都曾來獻唱。及後競爭對手九龍倉將廣東道一帶的商場包裝成海港城購物區後，兩虎相爭下，旗艦商戶如海城大酒樓、日本東急百貨及薄餅世界（Pizza World），當時仍是年輕人或一家大細愛到的地方。

藍煙囪碼頭今昔變化



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惟1997年金融風暴後，日資百貨撤離並相繼結業後，加上商場老化，人流減少等問題下，尖東的發展侊如時光倒流。2010年新世界耗資200億元，將新世界中心改造成藝術及設計新地標「Victoria Dockside」，66層的高樓中多數樓層將成為商場K11 MUSEA、K11 Atelier辦公室、香港瑰麗酒店及瑰麗府邸等，再度成為年輕人聚集的地方。

北京「頭炮」 改以火鍋店吸客

2011年新世界全面收購瑰麗集團，鄭志雯以28歲之齡開始打造Rosewood品牌，目前營運42間酒店，亦有30間正在規劃中。2019年後香港瑰麗酒店開幕，理念是「A Sense of Place」，將本地文化融入酒店，體驗不同城市的精華。

「A Sense of Place」說來抽象，鄭志雯說集團旗下每一間Rosewood，都會花好多心機及時間去研究，了解當地文化、歷史及消費者的需要。入行第一個項目、是花了七年時間打造的北京Rosewood，「岩岩入行，用好多時間去做資料搜集，北京需要係咩？競爭對手係咩？希望酒店可以成為一個城市聚點，旅客之外亦都畀到北京人享受到間酒店。」

當時北京不少五星酒店，其餐飲服務都是以意大利或法國菜為主，但鄭志雯卻認為，應該將北京的文化帶入酒店，「民以食為天」，其中最反應當地文化的亦是飲食，因此決定於酒店經營火鍋店，「食完飯之後再留耐啲，繼續飲野，好快就成為城中熱點，北京Rosewood係想做一個地市聚腳點，無論係旅客又或者當地人。」

瑰麗酒店滿布家族回憶

回到香港的瑰麗酒店，「A Sense of Place」本身有著香港人的集體回憶，亦是新世界「起家」的地方，因此餐廳內，除了向九龍區致敬外，亦見其家人的身影，「酒吧個名就叫DarkSide，係用返舊時年青人講九龍用『dark side』；彤福軒係中餐廳，個名係紀念爺爺（新世界發展創辦人鄭裕彤），又係食順德菜為主，因為本身鄉下係順德人，想推介下順德，呢個都係中國一個好出名飲食文化。」

至於美式扒房和煙燻名為HENRY，則是用上父親「純官」鄭家純的英文名，「呢度係八十年代香港嘅重心，新世界中心亦都係當時爸爸嘅landmark project（地標項目），所以想用呢間酒店去celebrate（慶祝）呢個legacy（傳統）。」

從北京到香港，不難看出，Rosewood十分強調餐飲元素。她笑言每個人都愛吃，「食飯」本身亦是一個理由，讓親朋好友相聚，因此酒店的角色不應只局限於住宿，而是一個地方，讓人可能培育出友誼及記憶的地方。