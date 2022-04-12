新股東戰保監局　泰加復牌之路「過三關」　專家︰現階段機會渺茫

泰加保險控股（6161）﹙下稱「泰加控股」或「泰加」﹚子公司泰加保險，放棄的士牌照引起的風波，延續至今，不但的士司機擔心「搵食」受阻，股東投資也恐「凍過水」。事關，泰加保險自今年1月初被德勤接管後，母企停牌至今。公司新股東正就取回保險業務管理權，向保監局及德勤「叫陣」，冀可盡快復牌。該公司執董林烽向《香港01》大呻，對子公司接管後的情況毫不了解，本月22日將再度就接管一事上訴，但分析認為，泰加復牌之路，要過三關，並不順暢。



保監局行政總監張宏正早前指，泰加保險的投資活動及資金調配，有可能違反保險業條例的法定要求。（余俊亮攝）

正在停牌的泰加控股，近日消息不斷。上月中，公司管理層高調向保監局及德勤「叫陣」，要求他們交還保險業務管理權，以保障股東權益。話音剛下，已被德勤接管的泰加保險，入稟控母企大股東吳宇等，涉將1.54億美元﹙約12億港元﹚轉移至券商Nerico Brothers Limited﹙NBL﹚。

這場風波，始於去年10月底，承接了市場上六成的士保險的泰加保險，突宣布退出士保險市場，令不少的士司機擔心無法繼續「搵食」，也促使保監局介入事件，於今年1月初委托「清盤王」德勤中國副主席黎嘉恩及甘仲恒，接管泰加保險的所有事務及資產，理由是其未有妥善調回離岸資產至公司。

不久後，便爆出泰加控股新大股東吳宇，疑將公司資金約1.54億美元（12億港元）轉移至他持有的NBL離岸戶口，公司發聲明否認指控，澄清NBL不是由吳宇持有，且該筆款項僅公司正常的外匯投資。

林烽斥保監局「刁難」，直言現時對泰加保險營運狀況一無所知。（余俊亮攝）

第一難關、主營業務被接管 數簿也無法睇

全資附屬公司被接管，泰加控股也隨之而停牌，儘管新股東全力「反撲」，但難度著實不少，首個挑戰，便是「睇數簿」。

自泰加保險被接管後，公司事務、業務及財產均由接管人負責，董事會也被停止職務，變相母企基本上無法取得附屬公司的賬簿及記錄，因而無法編製及落實去年業績。翻查泰加控股年報，泰加保險佔其近百分百收入，堪稱公司唯一業務，主營業務被接管，加上延遲刊發2021年業績違反了第13.49(1)及13.46(2)條，成公司持續停牌的主因。

泰加保險已被德勤接管三個月，近日更入稟控母企。圖為泰加保險辦公室。（公司提供）

泰加控股執行董事林烽再向《香港01》呻，德勤接管公司情況不透明，自1月7日後，母企一直無法得知子公司﹙泰加保險﹚的運作情況及財務狀況，甚至連電郵都被停止。「他們的權限無限大的，剛入去（接管）時，我們上市公司同事的泰加郵箱，都被他們全部停哂！」

林烽又指，德勤不允許子公司同事與上市公司有任何接觸，上市公司律師去信德勤，要求知道德勤共運用公司多少錢，以及德勤在子公司中做了什麼，但得不到任何正面答覆。他稱，德勤每日「使費」接近20萬元，「如按這數字計算，我相信到目前為止德勤已使用泰加子公司接近過千萬元的資金。這對上市公司的股東而言是非常不合理的數字。」

德勤•關黃陳方會計師行代表黎嘉恩獲委任經理接管泰加，表示一直與舊管理層聯繫。（余俊亮攝）

第二難關、約12億元資金 去向待查明

《香港01》向德勤查詢接管情況，德勤中國副主席黎嘉恩回覆道，自德勤獲委任以來，一直與泰加保險的管理層及營運團隊溝通，並透過他們的協助維持泰加保險的正常經營，包括但不限於核保、理賠和保單相關行政服務等。對於泰加管理指控接管不透明，黎嘉恩回覆，「上市公司一直有派出代表與我們團隊，就泰加保險事宜保持溝通」。但被問及接管時間，則沒有給予明確時間表，僅回覆「經理將繼續對泰加保險進行接管工作，直至保監會撤銷或更改委任經理的指示。」

事實上，今次德勤入局，自然不是幫手管理，其中一個任務便是取回約12億港元資金。上月尾，已獲接管的泰加保險入稟高等法院，循民事控告泰加控股前執董吳宇和多間關連公司，指吳宇等涉透過欺騙計劃，挪用泰加保險存放在券商NBL的12億港元，現向各被告追討涉款。

泰加控股獲大股東「揼水」，謀開拓新業。﹙資料圖片﹚

第三難關、大股東需揼水 助公司另起爐灶

可以說，要達到復牌標準，泰加需要從德勤手上取回子公司的控制權。或許知道短期要取回接管權的機會不高，新股東也部署「另起爐灶」，以打破被停牌緊箍咒。

在無法動用泰加子公司的資金情況下，林烽坦言，現在考慮發展子公司業務是很困難。因此，泰加主要股東吳宇旗下的SmartNeo Holdings Ltd計劃向集團提供了7.5億美元（58.7億港元）的無息借款，將用以歐洲、美國，海外做一些保險公司的併購。他透露，泰加屬於於GI（General Insurence, 一般保險），正在找財險、壽險類保險公司。

由於泰加控股向保監承諾的60日通知期，事件需要保監局同意。換言之，公司最快仍需等待兩個月才有望進行併購。《香港01》向保監會查詢德勤接管泰加保險的情況，保監局回覆道，該局在今年1月7日委任德勤的黎嘉恩和甘仲恒為共同及各別經理，全面接管泰加保險的事務和資產。經理目前仍就泰加的財政狀況進行評估，並定期向保監局作出匯報。「泰加控股已就保監局接管其子公司泰加保險的決定，向保險事務上訴審裁處提出覆核申請。有關聆訊正在進行中，保監局不便對事件作出進一步評論。」

宏高證券投資經理梁杰文認為，泰加現階段復牌機會十分渺茫。（張浩維攝）

細價股專家梁杰文：復牌機會渺茫

泰加控股一直與保險事務上訴審裁處就接管事宜申請覆核，下一次聆訊則是4月22日。 宏高證券投資經理梁杰文表示，最直接能滿足上市規則第13.24條，就是從德勤手上取回公司管理權，所以公司首要工作是與德勤及保監「傾掂數」。

至於另一條路，即找尋新目標併購，梁杰文指理論上是可以，但操作上卻不是一件易事，「現行上市規則對收購有好多限制，重大收購要開股東會，其它業務又有機會構成反向收購，要喺18個月停牌時間內做到係好難！」他認為泰加控股現階段復牌機會十分渺茫，倘長期停牌，小股東恐成為這次風波的「炮灰」。

值得一提的是，近日有可換股債券承配人轉換成股份，今年1月有承配人以每股0.57元轉換為2,631萬股公司股份，金額為1,500萬元。梁杰文認為這個舉動或代表新股東即將行動，「正常應該會揸到尾，唔會喺公司停牌時換股，換股做股東只有一個好處，就係可以投票，所以之後好大機會有動作，開股東大會投票！」