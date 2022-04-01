泰加拒續5月到期的士車保　業界︰轉公司保費加近兩成　沉重打擊

的士保險保費問題一直纏擾的士業界，保監局早前接管的士保險龍頭公司泰加保險，並找來4間保險公司，接受被泰加斷保或不續保的的士保單。不過，昨日被保監局委任全面接管泰加保險的德勤表示，未能為今年5月到期的的士保險安排續保。

有的士業界表示，保費高昂問題在保監局接管泰加後未有改善，泰加本已加保費三成，不獲續約後轉到其他保險公司，不過對方開出的保單保費，較泰加再貴一兩成。的士業界曾循保監局及立法會議員，嘗試約見保險公司代表會談，解釋業界苦況，但都不獲正面回應。

保監局回覆指，2月、3月及4月到期的受影響的士保單，合共有2500張，大部份已有其他保險公司承保或得到妥善安排。保監局指，保險公司會基於商業原則作出核保決定和釐定保費水平，主要考慮因素包括意外發生率、意外嚴重程度及索償紀錄等。該局會繼續與的士及保險業界，以及相關政府部門保持緊密溝通。



保監局今年初已委任德勤，全面接管泰加保險所有事務及資產。的士業界原以為全港約7000輛的士，未能續車保的危機可解除。不過，德勤昨日最新公布，未能為於今年5月到期的927張的士保險安排續保，早前亦已公布2月、3月及4月到期的保單不獲續保。

的士業界望與保險公司商討保費但不果

香港的士小巴商總會理事長周國強指，原本在泰加的的士保單，保費已加三成，每張保單加約7,000至8,000元，墊底費亦加數千至一萬元。周國強指，部份被泰加斷保的保單，轉到其餘4間願意承保的士保險的保險公司，包括中銀集團保險、中國太平、太平洋保險和招商永隆後，對方按泰加原來的保單價錢評估保費，並額外加價一至兩成，令疫情下的士業界打擊更大。

周說，的士業界曾嘗試透過保監局及立法會議員聯絡，與4間保險公司代表會面，解釋業界慘況，商討保費調整，但都不獲有關保險公司正面回應。他說，現時每月有約800輛的士不獲泰加續保，留意到泰加保險仍有多項糾紛有待處理，預計未來到期的保單，都難以順利續保，業界在疫情沉重打擊下，亦只能支付更高昂的保費，「預咗被人撳住嚟劏」。

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周國強續說，疫情下市民減少出行，現時部份的士未有司機租用，在多區「晾車」，除高鐵西九龍站停車場外，錦田、海洋公園都有位置泊的士，每處都有逾百架的士長期停泊。加上的士已4年沒有加價，收入缺競爭力，令的士行業雪上加霜。

有跟進的士保費問題的自由黨立法會議員李鎮強表示，期望政府可以盡快批准的士加價，令業界收入增加，吸引更多年輕司機入行。他說，的士業界亦要有耐性，希望的士意外率減低，並與保險業界商討，讓司機提供良好駕駛證明之下，可以逐漸調低保費。

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有知情人士亦指，泰加保險本來佔的士保險市場七成份額，本來的收費較低，但因泰加保險被接管，令的士保險要流出正常市場，各保險公司都有其風險考量，即使保險及的士業界曾就減保費的措施有結論，但推行後，保險公司亦要收集一段時間的數據，視乎賠付率問題有否改善才有機會調低保費。

保監局︰仍在了解泰加保險的經營及財務狀況

保監局回覆指，委任的經理仍在了解泰加保險的經營及財務狀況，已公布未能為今年2月至5月到期的的士保單續保，而6月或以後到期的的士保險續保安排會適時公布。保監局指，截至3月31日，於2月、3月及4月到期的受影響的士保單分別約為700張、1000張及800張，當中95％的2月到期保單、91％的3月到期保單，及七成4月到期的保單，已有其他保險公司承保或得到妥善安排。

保監局樂見香港的士保險市場已逐步恢復秩序，指的士保險與其他汽車保險業務一樣，保險公司會基於商業原則作出核保決定和釐定保費水平，主要考慮因素包括意外發生率、意外嚴重程度及索償紀錄等。長遠而言，要減低保費及吸引更多保險公司進入市場，必須從源頭出發，提升的士的道路安全水平，鼓勵的士車主或車行聘請駕駛紀錄良好的司機，從而減少交通意外及索償金額，以及協助保險公司採取風險區分措施，使它們能更準確地作出核保決定和釐定個別保單的保費。

保監局表示，會繼續與的士及保險業界以及相關政府部門保持緊密溝通，探討的士及其他運輸業界在購買保險時遇到的問題，並提出建議的解決方案。