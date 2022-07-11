米粉圓轉方都惹冒牌驚魂！　超力50年進化史　拓新產品得米︱專訪

說到懷舊廣告，一句玩味十足的「超力力力……」堪稱經典。這句耳熟能詳的廣告口號，由已故資深配音員盧國雄操力。超力國際於1972年由莫國安創立，目前由他的女兒、董事總經理莫傑琳接手經營。是少數仍由港人主理、在港設廠的「香港品牌」。



經營半世紀，豈會無風無浪？這個「未食過都聽過」的品牌，曾一度陷入破產邊緣，莫傑琳力挽下全回軌道，但要擦亮一個「老字號」，如何吸引新客群，同時平衡老顧客意見，的確花上不少功夫，作為超力第二代管理層，她大力發展急凍食品，實行與米粉麵類及食米「三條腿走路」，領超力邁向下一個50年。



超力國際目前由莫傑琳接手經營。是少數仍由港人主理、在港設廠的「香港品牌」（歐嘉樂攝）

到不同的茶餐廳，叫上一碗銀絲米粉，不難品嚐到熟悉的湯底和口感，超力國際董事總經理莫傑琳說，目前有逾6,000多個餐飲客戶，包括大型連鎖餐廳，均選用公司產品，可說是大大小小的餐廳，總有一款食材是來自超力。

不經不覺超力國際已創立半個世紀，陪伴港人成長，業務更由生產銀絲米粉，擴充至分銷麵類、食米、罐頭、烏冬、拉麵丶急凍日式小食及松露系列等，香港、內地以至美加及歐洲等地都有身影。記者到超力位於粉嶺坪輋的逾萬平方呎集運中央倉，配備4層高兩板深物料架，分置不同即食食材，及食米儲備倉，儲備了公司存在兩、三日零售批發所需的貨量。

有今天的成就不是一朝一夕，一如所有老牌企業，也有困難時刻，廿年前超力便一度陷入破產邊緣。

超力賣盤後陷清盤邊緣

回想1996年，為令品牌更上一層樓，父親莫國安希望將公司上市，因此把65％股份售予某家族企業，冀通過合作壯大品牌。可是米粉這類乾貨批發，毛利率一向不高，莫傑琳說，這門生意就如「爛仔交」，一定要親力親為，「米粉本身平、銀碼細，但運送成本貴，買好多包先值500蚊，但又佔架車好多位，一架車送唔到好多貨。」

大公司卻好「錫身」，僅希望加入更多的產品，如引入其他國外有名的牌子到香港轉售，「最後單價大咗，但利潤唔高，咁做公司係會蝕。」最終一如所料，公司面臨破產，會計師進駐，一度考慮農曆新年後清盤。

她坦言當時出售股權後稱得上是「上咗岸」，但對父親而言「超力」就如親生仔，他一手一腳、由零開始創立，「我都係細女，唔夠個仔﹙超力﹚咁得寵。」不想心血付諸東流，對方亦願意將股份放售，2001年她決定以積蓄回購。

莫傑琳不想父親心血付諸東流，加上對方亦願意將股份放售，最終於2001年，決定以積蓄回購。（歐嘉樂攝）

重新規劃 以力挽生意

俗語說「不進則退」，經營不善加上一直虧損，超力的市場份額被搶走，見步行步之外亦只好親身落場，逐個跟客戶接觸，由連鎖餐廳到後巷麵檔，「你諗吓聽日有冇錢出糧先，每一步都摸着石頭過河，一步一步行......當你每日掙扎嘅時候，只係希望搵到水泡，吸啖氣，繼續游。」

面對爛攤子，有時見微知著，一小步的改革也能令公司改變。莫傑琳接手後，第一步是將銷售部門由粉嶺坪輋搬回柴灣。她指出，銷售就如「揼石仔」，要經常出入與客戶溝通，但由公司位於坪輋的辦公室到粉嶺火車站，車程已需時至少15分鐘，而且近乎沒有公共交通工具可乘搭，「時間成本亦是成本，交通時間都係錢嚟，所以搬晒出去，一步一步做好啲，重新規劃。」

改變遇阻力 開放米牌成曙光

但始終米線生意「大極有限」，公司生意喘定後，就要考慮擴展業務，但原來對一間老字號而言，即使管理層有心改變，亦非一定成功。莫傑琳說，以米粉為例，「圓型」米粉線的生產工序繁多，改以「方形」則可節省人手及時間，但這個變化，未見其利先見其害，「啲客打嚟，唔係投訴，係驚超力俾人冒牌，叫我小心啲！」又有部分見到包裝變細，雖然重量沒變，卻有投訴指「呃秤」。

經此一役，她明白到公司非「話變就變」，目光只好放去新產品。米粉的源材料來自食米，超力一直有意涉獵，但過去要成為食米供應商，申領牌照手續繁複，直至2002年政府開放米牌，只需向政府註冊為食米貯存商，按協議入口及儲存食米即可申請才見曙光。

年售約50萬包米 公司逐步扭虧

擴大戰線，進軍進口米生意，推出自家品牌的包裝米，理想與現實總有差距，超力又遇上新問題：餐廳要求將新、舊米混合，否則煮出來的白飯質地會有問題，「我哋（當時）識鬼咩，人哋賣俾我，我咪直接賣俾佢，跟住就俾人投訴。」

邊學邊做，亦一邊交「學費」，幸好有自設生產線過濾雜質及「溝米」，迎合不同的用家，在新產品的帶動下，公司數年內開始扭虧，目前一年出售約50萬包米，同時亦向本地連鎖及部分中、小型日式餐廳供應泰國及中國米。

初嘗甜頭，莫傑琳再向新產品「埋手」，近年大力發展烏冬、意粉等急凍產品，實行與米粉乾貨及食米「三條腿」走路。 她說急凍產品對冷鏈配送、倉存的要求高，帶來額外成本，但毛利高，加上疫情下港人養成儲糧習慣，旗下熊井烏冬、即食薄餅，以及即食杯裝米粉等銷情理想，零售與批發佔比由過去的3：7提升至7：3；疫情期間批發生意勁蝕，但拉上補下，整體業務持平，年收仍保持逾億元的水平。

食米包裝過程曝光



+ 3

下一站：進軍內地

「啱啱接手嘅時候覺得好老土，唔夠膽話俾人聽，但依家我覺得好驕傲， 50年未執笠真係好『老』，同香港人一齊成長，啲產品都有幾十年，好多人由細食到大。」50年過去，下一步是要帶領超力進軍內地。過去不少港企進軍內地時都荊棘滿途。她反而信心十足，首批推出的產品，大多於內地早已建立生產線，再通過電商售賣，減少風險。

發展更有另一個「重任」，就是尋找「接班人」，「點解要返大陸？就係可以將公司壯大啲，請啲叻人返嚟。」目前她考慮的方向是成立董事局，吸納更多新人加入；未來亦未必考慮上市，「冇資金需要，做咩要上市？唔想同人交代咁多。」

當年女承父業，今天為何不考慮由女兒接班？她坦言，自己當年沒有選擇，「生出嚟，就要接手！」因此不想女兒重踏舊路，「佢最叻就係電競，如果佢做唔到，唔會畀佢，咁多人跟我搵食，咁多年基業。」