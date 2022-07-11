疫情與戰爭雙重打擊　成本不斷升　超力︰睇唔到今年會好轉︱專訪

疫情以來，企業經營成本持續上升，原因無化，疫情干擾供應鏈，俄鳥戰爭也令商品價格瘋升。在港經營50年的超力國際，其董事總經理莫傑琳直言，目前的經營問題是她從未遇過，半百歲食品企業遇上百年一遇疫情，國際糧倉又爆發戰爭，有說不完的挑戰，「烏克蘭打仗，全世界糧食價格一直上升，唔知道升到咩時候，美金強、人民幣弱，冇一樣係以前曾經發生。」



自第五波疫情爆發後，餐飲業再度暫停晚市堂食，不少人因此失業。（資料圖片）

疫情不知不覺已持續逾兩年，打亂的除了港人生活外，還有生計。自第五波疫情爆發後，餐飲業再度暫停晚市堂食，有餐飲業界人士一度估計，至少逾500間店舖「捱不到」社交距離措施放寬因而倒閉，數萬人失業。幸而，疫情近月已見收斂，餐飲業漸見起色。

須知道，政府收緊防疫措施，影響的其實不單是一個行業，連帶背後供應鏈亦一同受累。超力國際董事總經理莫傑琳接受《香港01》訪問時表示，疫情是公司開業以來從未遇過的最大困難。超力擁有6,000多個餐飲客戶，疫情下有些見到不少「老朋友」休業，有些索性結業，令該企批發生意大跌四至五成，過去批發與零售生意佔比， 由疫情前的7：3，變為現時的3：7，惟亦幸好有零售生意，公司才可「撐住」。

莫傑琳回想第一波疫情，由於有2003年「沙士」的經驗，當時都只是叫同事小心一點，貨車噴上納米光觸媒助殺菌，但意想不到是全球物流業出現重大問題，「估唔到船運會搞成咁，冇諗過要存咁多貨，冇諗過原來貨會斷。」她舉例，單是由內地經船運到香港，每個貨櫃的價錢，就由100美元升到現時的1,300美元。

「新常態」下 做生意要夠彈性

當時全球陷入封鎖，「意大利無意粉（入口），泰國啲同事又返唔到工。」另一邊廂本地的物流亦出了問題，第五波的「Omicron」病毒，傳播力較其他的為強，逾百萬市民「中招」，「第五波爆發最嚴峻嘅時候，價格開始升，曾經有一半同事中招，車隊送唔到貨，但我又唔可以唔送，你問下大快活可不可以冇米（白飯）賣？翠華可唔可以冇米粉食？」

供應中斷，人手不足，但生意都要繼續做，「新常態」下人變得彈性，學懂跳出框框，「船預約咗一、兩個月，真係嚟唔到，連船都冇埋，船價貴十倍......岩岩開始會罵你，但每個供應商都轉（產品），佢都要轉。 」不過她亦笑言，現時大家接受能力高了不少，拍拍博頭後就繼續工作，互相「補位」。

超力國際目前由莫傑琳接手經營。是少數仍由港人主理、在港設廠的「香港品牌」（歐嘉樂攝）

物價繼續升 「啲嘢只會越來越貴」

更講求靈活走位，只因整個市場生態環境都正在改變，而且似乎難以回到過去，外國選擇與疫情「共存」，物流、生產等問題逐步緩和，但另一方面，內地疫情反覆升溫、俄羅斯入侵烏克蘭後，破壞了全球主要糧倉等，都令經營變得更難，「其實依家面對好多問題，唔單單係疫情，堂食唔會禁一世，但原材料貴咗很多，加價都加唔切，運輸成本貴咗；烏克蘭打仗，全世界糧食價格一直上升，唔知道升到咩時候，美金強、人民幣弱，冇一樣係以前曾經發生。」

她坦言，加價是勢在必行，年初已經加價逾一成，「無辦法唔轉嫁畀消費者，因為成本上升幅度太大，呢兩年成本上升起碼兩成，啲嘢只會越來越貴，看唔到今年會有好轉。」

經歷疫情亂象，眼見港人盲搶米的遭遇，莫傑琳打算以「超力仔」發行NFT，邊做善事邊幫大家「儲糧」，「公司發行100枚『超力愛心米糧兌換券』NFT，可以10年內兌換相當於一家四口半年飯量嘅白米，等大眾唔洗擔心無飯開，收益都會捐畀慈善機構。」