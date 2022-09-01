人民幣下試「七算」　匯改後第三輪貶值潮殺到　今昔原因大不同

中國最新公布的上月製造業數據再陷收縮區，加上美國加息預期進取，本月再度加息四分三厘的機會率突破七成，內外因素夾擊，人民幣貶值壓力增加。整個8月份，人民幣兌美元累挫2%，單月跌幅是逾四個月最大。現價人民幣兌港元跌至87.8，兌美元跌至6.9水平，同為兩年來最低。分析指出，內地經濟下行風險加大，人民幣兌美元料「破七」在望。

人民幣年內跌幅超過8%

今日公布的8月財新製造業PMI錄得49.5，跌穿50分界線，是事隔兩個月再陷收縮區，與官方PMI的跌勢一致。人民幣兌美元出現貶值，不論是在岸價或是離岸價，現時都雙雙跌至6.9水平，創出兩年低位。

財新製造業PMI錄得49.5，跌穿50分界線，是事隔兩個月再陷收縮區，與官方PMI的跌勢一致。1。（新華社）

回看人民幣兩輪下行周期 累計貶值約12%

人民幣兌美元今年至今貶值幅度達8%，與官方一直強調的匯率雙向波動走勢相符。回看2015年人民幣匯率改革後，曾出現兩次大型貶值，一次是2015年8月至2016年12月，另一次在2018年3月至2019年9月。以離岸人民幣計，兩次大型貶值潮下，累計貶值幅度不約而同地為約12%。

2015年人民幣匯改後的高峰期，中國外匯儲備平均每月減少達600億美元，累計估計約有1萬億美元資本外流。（路透社）

2015年：貶值源自「811匯改」

回顧2015年間人民幣的貶值潮，關鍵字應該是「811匯改」，當時中國官方以完善人民幣兌美元匯率中間價報價為由，主動地令人民幣單日貶值近2%，讓人民幣創下自1994年以來兩天內的最大的變動幅度。期間引發了資本外流，2015年人民幣匯改後的高峰期，中國外匯儲備平均每月減少達600億美元，累計估計約有1萬億美元資本外流。人民幣兌美元在2016年底，跌至近「7算」方見止步。

2018年中美展開貿易戰，中國透過人民幣貶值，對沖美國課徵關稅的損失。圖為2019年6月29日，習近平與特朗普在日本大阪舉行會晤。（新華社）

2018年：中美貿易戰

至於2018年的貶值，主因是當年的「中美貿易戰」。2018年開始美國對華逾3,000億美元價值貨品，徵收最多達25%的關稅。中國透過人民幣貶值，來對沖美國課徵關稅的損失。在一年半時間內，人民幣兌美元，跟隨與美國貿易關係，出現了「貶值、回升、再貶值」的波動，終於在2019年8月兌美元明顯跌穿「7算」，在9月低見7.184，逼近7.2算大關後，才逐步回穩。

「強美元」是今輪人民幣貶值的最大原因，人民幣兌美元年內累計貶值8%。同時間，其他非美貨幣，包括日圓、歐元及英鎊都全線貶值，今年至今累積貶值幅度分別為17%、12%及14%。(資料圖片)

2022年：強美元 非美貨幣「清一色」貶值

不過今年以來人民幣的貶值，與上兩次貶值背景不同。今次理由反而更為簡單——就是「強美元」，因美國正以四十年不見的速度去加息，半年間聯儲局累計加息2.25厘，令中美利差出現倒掛，因而令人民幣兌美元年內累計貶值8%。同時間，其他非美貨幣，包括日圓、歐元及英鎊都全線貶值，今年至今累積貶值幅度分別為17%、12%及14%。

綜合現時中國的經濟乏力，可以看到人民幣的趨勢。中國的經濟動力可以從三方面量度，包括是工業、消費及進出口。現時工業方面，最新出爐的製造業PMI連續兩個月陷收縮，在汽車零部件重鎮四川因「缺水」而限電下，今個月亦難有太大起色。消費方面，由於佔中國GDP比重近30%的房地產業，衰退已經超過一年，「爛尾樓」問題嚴重打撃市民買樓動機，多間內房的銷售額倒退超過一半，今年首七個月社會零售總額仍錄「負數」。

因此，剩下的動力，就是出口了。海關公佈的7月份進出口數據顯示，當月貿易順差達到創紀錄的1,013億美元，首七個月累計順差4,823億美元，按年增長61.6%，全年貿易順差再創新高又將是大概率。然而，在現時歐美經濟出現衰退的機會增加，對中國出口是負面的；因而要維持出口增長，人民幣貶值可成助力。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，內地人行意外下調中期借貸便利（MLF）利率，已經反映官方感受到經濟下行壓力。在製造業及內需兩大方面皆未見起色下，唯一有支撐的就是出口。（張浩維攝）

溫灼培：經濟更依賴對外貿易 匯率在6.95波動機會大

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時指出，現時中國經濟正處弱勢，內房債務問題持續未有改善，同時疫情因素令經濟復甦力度不及市場預期。上月內地人行意外下調中期借貸便利（MLF）利率，已經反映官方感受到經濟下行壓力。在製造業及內需兩大方面皆未見起色下，唯一有支撐的就是對外出口，因此人民幣現時貶值，有助支撐出口增長，相信短線人民幣繼續在6.8至6.95之間波動機會較大。

瑞銀汪濤： 不排除觸及中美貿戰7.2關鍵水平

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤指出，對於人民幣走勢，主要取決於美元的升勢，預計未來幾個月內人民幣對美元有機會跌破7算，不排除會觸及2019年中美貿易戰時的7.2水平。不過她相信至今年底，人民幣可以回升至6.9水平，與現時水平相若。

分析指出人民幣貶值，將不利港股中資股及內地A股表現，因為人民幣是中資股的收入計價貨幣。招商宏觀指出，今次人民幣貶值，受到歐洲能源危機擔憂及美聯儲態度轉鷹，令美元再度走高，中國疫情突發掣肘經濟復甦斜率，疊加超預期降息。預計人民幣匯率貶值或持續至年底，並在一定程度上掣肘國內股債表現。