靠精打細算創「邵氏」王國 　六叔六嬸得力幫手：生意要控制成本

香港曾被稱為「東方荷里活」，電影工業不論產量、票房，還是質量均達到高水平，說到這個龐大電影王國的推手，就不得不提人稱「六叔」的邵逸夫爵士，及其太太「六嬸」方逸華。



兩人雖然已離世，但影響猶在。為二人工作多年的邵氏基金會主席及邵氏影城董事總經理陳偉文接受《香港01》訪問，就重提當年兩位「大亨」的點滴，更拆解六嬸「數威也」背後的營商理念。



+ 5

邵逸夫創立的邵氏兄弟，拍攝過逾千部華語電影，包括為人熟悉的《大醉俠》、《獨臂刀》、《傾城之戀》及《表錯七日情》等。他旗下的電視廣播（TVB）亦一度雄霸整個電視行業，影響力企及全球華人圈子。

邵氏基金會主席及邵氏影城董事總經理陳偉文接受《香港01》訪問時指出，連同邵氏基金會的慈善事業，兩位老人家留下三個如此重要品牌實屬不易，其遠見及商業頭腦，左右全球華人的文化發展，「一個文化產業可以影響一個地方、一個國家，或者全球華人社會超過50年係相當唔簡單，可能有天時、地利、人和，但佢哋嘅遠見同制度，係值得學習。」

「六叔」邵逸夫及其太太「六嬸」方逸華，合作打造「邵氏」王國。（「邵逸夫獎」網頁圖片）

做好成本控制 生意方長久

他口中的制度，是邵氏兄弟的電影產業鏈，年產量可達十多部，作品更賣埠至東南亞地區。不過電影一直予人「燒錢」的感覺。近日由古天樂監製及主演的科幻電影《明日戰記》，據報投資額高達4.5億。惟六嬸予人感覺「慳家」，坊間一直有指，劇組預約鋼線組拍輕功的場面，需要一個「穿崩」版，讓方逸華「有數得計」。

陳偉文笑言，大家亦可將「六叔」、「六嬸」看成一位精打細算的老闆，希望自己的投資發揮到最大的作用，「控制成本係咪唔好嘅事？每個生意都有控制成本嘅需要，如果唔係根本做唔長久，要可持續發展，日常營運監管等都要做到好足。佢哋可以咁多年都咁成功，相信（精打細算）幫到唔少！」

陳偉文認為，六嬸的精打細算，令邵氏王國可持續發展。（鄭子峰攝）

盡捐財富 冀傳承下一代

他又說，若果真的是「孤寒」，她離世後卻將畢生財富捐予社會作慈善用途，更重要的是，不論慈善及商業，二人都非常上心。陳偉文回想於1990年代，他協助二人到杭州興建浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院，「我記得邵生係親自去美國嘅Loma Linda University ，傾佢哋嚟中國合作，營運呢間醫院，嗰陣中、西文化差異，都有好多矛盾，咁其實差唔多每個月起馬飛兩次去（美國）協調呢一方面嘅分歧。」

陳偉文坦言，「捐錢好容易，要真係做得成功呢，好多心血努力要放落去。」目前醫院由最初的400多張病床，增至約3,000張病床。他希望，未來繼續將兩位老人家的精神傳承予下一代，「希望下一代吸收咗經驗、精神，貢獻香港、貢獻國家。」