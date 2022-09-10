冀政府補助　建電影融資平台　邵氏基金會主席：香港製作人唔輸蝕

近年本港電影多了不少話題之作，但背後往往有不少辛酸的故事，當中不少是尋找資金困難。為本港成為「東方荷里活」的重要人物、「六叔」邵逸夫爵士，及其太太「六嬸」方逸華工作多年，目前是邵氏基金會主席及邵氏影城董事總經理陳偉文希望。政府可帶頭推出補助措施，及發展電影融資平台，助業界建立穩定的影視製作生態系統。



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邵氏基金會早前斥資3億元提升邵氏影城設施，包括興建邵氏創意中心，配備多間獨立辦公室、休閒及公共空間、多個拍攝場景、會議室等。邵氏基金會主席及邵氏影城董事總經理陳偉文接受《香港01》訪問時表示，投放資源目標是提升設施水平，令香港有一個具國際水平的片場，「業界有足夠條件去創作一啲具水平的製作，從而可以同其他其他國家競爭，依個係我哋希望做到嘅。」

「戲院是電影的廟堂」，他直言本港電影業面對激烈的市場競爭，如其他國家的作品、串流平台的出現，加上疫情改變市民消費娛樂的方式，均對業界有好大影響，要吸引觀眾重新回到這個廟堂，就要做好製作，因此「重金」提升影城設施，「如果製作水平係高，有好多層次畀你去欣賞的話，有時又真係要去到電影院，先至可以欣賞到作品真實味道，家居電腦、電視係唔會達到戲院效果，而且呢個係社交一部份，我覺得（戲院）呢樣嘢唔會消失，但短期影響一定有。」

但影城只是一件工具，也要有好的人才去運用這些硬件，業界才有望突破。陳偉文認為，政府可以擔當更多的角色，去推動業界的發展，從而建立一個生態系統，「真係可能需要效法一下外國，有一啲補助政策，如果大家都有，我相信香港製作人絕對唔會輸蝕，但如果人哋有，而我哋冇嘅話，咁可能會有啲蝕底。」

澳洲政府提供資助 成國際製作中心

以澳洲為例，他希望政府為外國的拍攝工作大開方便之門，以增加，甚至創造製作人的工作機會，「澳洲唔系好多自己嘅作品，但佢成為一個國際製作中心，政府會畀咗好多幫助，呢樣嘢唔單止惠及當地業界，業界以外，如旅游、零售，酒店業等，各樣都有好大幫助。」

翻查資料，漫威（Marvel）超級英雄電影《尚氣》（Shang-Chi）於澳洲雪梨開拍，公司獲得一筆超過2,400萬澳元（約1.3億港元）資助，預料拍攝期間會為當地帶來1.5億澳元經濟收益，及創造4,700個職位空缺；而今年推出的《雷神索爾4》，亦是在當地拍攝。

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電影融資平台助業界發展

另一方面，香港作為國際金融中心，他希望在政府推動下，發展電影融資（film financing）平台。他解釋，現時香港部分電影投資，都要依靠單一公司或老闆投放資源，「個人力量始終有限，應該要好好運用市場力量嚟發展。國際好多融資平台，如果有好項目，你出去融資，我相信會減低投資風險，香港係呢方面，可以做多啲功夫。」

近年中港合拍片，不少人批評是「水土不服」；部分大賣本地情懷的電影，如《金都》等之所以成功拍攝，要依靠政府資助的「首部劇情電影計劃」，甚至演員、導演犧牲自己片酬，才開拍成功，情況不太理想。

陳偉文相信，只要在政府推動下，生態系統初步形成後，業界可以慢慢找到資金，去找到生存空間，進一步將作品推廣到內地、亞洲，以至國際市場，「整個營商環境，都希望係一個正常商業活動，唔係永遠都政府補貼......我哋品牌可以喺國際舞台佔一席位，依個我覺得係香港製作人應該係要朝向發展的目標。」

陳偉文表示，基金會受嚴謹監管，只可作非高風險投資，不過亦正研究如何於現有收入方面，撥出部分資源參與製作。（鄭子峰攝）

研究將基金會收入撥出參與製作

惟港區國安法實施，有人擔心創作自由受損，但他相信，只要不抵觸法律之下，創作空間仍然好大。至於基金會會否牽頭投資電影拍攝，他指基金會受嚴謹監管，只可作出非高風險投資，不過亦正研究，如何於現有收入方面，撥出部分資源參與製作，目前仍會以建立平台為主，如今次提升影城內的設施，及通過不同活動，將未將舉行的歷史展覽，教育下一代。