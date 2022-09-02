日圓重返1998年低　亞洲貨幣爭貶值　經濟師：非金融風暴再度上演

美元強勢在上周全球央行年會（Jackson Hole）會議後獲進一步確立，觸發非美貨幣新一輪跌勢，特別是亞洲區貨幣的日圓及人民幣，相繼跌至關鍵低位。人民幣兌美元逼近「七算」關口，人民幣兌港元跌至88創兩年低位。日圓更弱勢，兌美元正式跌穿140大關，每百日圓兌港元挫至5.6，重返1998年來低位，也就是亞洲金融風暴時的低位。

經濟師指出，雖然亞洲貨幣爭相貶值，不過從經濟周期及央行儲備兩大因素分析，相信金融風暴重演機會微。

亞洲區貨幣的日圓及人民幣，相繼跌至關鍵低位。人民幣兌美元逼近「七算」關口，人民幣兌港元跌至88創兩年低位。（資料圖片）

全球債券四分一世紀來首次步熊市

歐美兩大央行開啟加息之路，令環球債市及匯市出現劇變。美國聯儲局在本月的議息會議上，大幅加息四分三厘的機會率升溫，突破七成以上，歐洲央行亦極大機會在下周宣布再度加息半厘、甚至四分三厘。

全球債券重挫，30多年來首次進入熊市。由於央行加息會令到持有債券的投資者回報受挫，追蹤政府和投資級公司債券的彭博全球綜合總回報指數，已從2021年高點下跌超過20%，創出自1990年推出以來的最大跌幅低。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指出，相信未來三個月日圓兌美元最差可見150。（訪者提供）

日美債息差距升破3厘

日本國債成為投資者熱門的「沽空」對象，以最具指標性的十年期國債息率為例，十年期美債息升破3.25厘；同期日本債息只得0.24厘，兩者差距逾3厘。

日本央行行長黑田東彥日前在Jackson Hole會議上，剛重申繼續放鬆貨幣政策。黑田東彥稱，「日本通脹率神奇地有2.4%，但幾乎完全是國際大宗商品漲價、能源和食品所致，預計到今年年底，日本通脹率可能會接近2%或3%；不過明年再次跌至1.5%」。

吳卓殷料年內日圓最差見150

可以預期，美日的息差將會有增無減，進一步拖累日圓跌勢。日圓兌美元正式跌穿140大關，今年來累計貶值幅度超過17%，成為G7國家中跌勢最勁。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷接受訪問時指出，雖然日本央行表示關注匯率波動，不過只要日本維持寬鬆政策，將國債收益目標上限訂於0.25厘，日圓貶值壓力不會消除，相信在未來三個月，日圓兌美元最差可見150。

「金磚四國」之父警告日圓跌勢掀危機。(資料圖片)

「金磚四國」之父警告日圓跌勢掀危機

日圓兌美元一旦跌至150水平，有經濟學者憂慮會引發亞洲金融風暴重演。提出「金磚四國」的經濟學者奧尼爾（Jim O'Neill）早前提出警告，日圓如果繼續貶值，美元兌日圓跌至150水平的話，可能將引起一場規模堪比1997年的「亞洲金融風暴」危機，其中的關鍵角色便是中國。日幣貶值下的日貨會使中國出口商品相對變貴了，對於需要穩定經濟成長的中國來說，影響出口對經濟必然會造成一定程度影響。

數據顯示，今年以來人民幣對美元跌幅超過8%；日圓的跌幅更超過17%，跌至1998年以來的最低水平。

亞洲金融風暴未虞重演

對於亞洲貨幣貶值是否會觸發新一場金融風暴，吳卓殷則認為言之尚早，原因是從經濟周期及央行儲備兩方面去衡量，現時亞洲的情況，遠勝1998年，認為亞洲金融風暴未會重演。

首先是亞洲區各國今年才開始陸續放寬疫情下旅遊限制，入境的「重新開放」對經濟會帶來支援，整體上亞洲區的經濟增長情況不錯；相較之下，歐美經濟卻有衰退風險，美國經濟連續兩季出現「負增長」。

此外，現時亞洲各國的外匯儲備規模高，例如日本的外匯儲備，據日本財務省公布，今年年中外匯儲備規模達到1.3萬億美元。參考IMF的統計顯示，日本的外匯儲備規模僅次於中國，排在世界第2位。至於中國的外匯儲備更超過3萬億美元。