美國加息｜聯儲加息四十年最急　專家憂衰退　財爺預警港出口惡化

美國今年第四度加息，一口氣大幅加息0.75厘，在兩個月內（6月和7月）累計加息幅度將達到150個基點——是自上世紀80年代初沃爾克（Paul Volcker）抗擊通脹以來的最大加息幅度。

現時美國利率升至逾三年來最高，在不足半年之內，美國累計加息幅度已經達到超過2厘，步伐是數十年來罕見的。市場關注加息對經濟的壓力，會否超出預期，令美國陷衰退，因最新美國綜合採購經理人指數（PMI）劇降至47.5，陷收縮範圍，並創超過兩年低。更甚者將令本港出口業以至整體經濟壓力急增，財政司司長陳茂波今早重申，將三度下調全年香港經濟增長預測。

美國在兩個月內累計加息幅度將達到150個基點——是自上世紀80年代初沃爾克抗擊通脹以來的最大加息幅度。（資料圖片）

美國今年激進加息，全因能源及食物價格持續抽高，刺激美國通脹突破9%，創四十多年高位。在議息會議後，鮑威爾表明繼續力抗通脹，因此加息0.75厘，令到聯邦基金利率目標範圍，升到2.25厘至2.5厘。這個利率水平，已經達到聯儲官員普遍認定的「中性利率」，即是一個不會刺激經濟亦不會壓抑增長的區間。

鮑威爾首提「放慢加息」

投資者目光集中在今年餘下三次會議（9月、11月及12月）的加息步伐上。對於9月加息步伐，鮑威爾表明：「取決於數據，下一次議息會議可能會有另一次「不一般的」大幅加息決定」；隨著貨幣政策持續收緊，我們評估了政策調整對經濟和通脹的影響後，放慢加息速度也可能是適當的舉措（it likely will become appropriate to slow the pace of increases）」

鮑威爾的回應，引發市場傾向相信加息放慢的樂觀預期。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，聯儲委員似乎仍期望按計劃，在今年底前將聯儲利率提高到3.25至3.50厘的範圍，此確實意味著今年接下來的三場FOMC議息會議，加息的幅度將會較現時有所放慢。

現時聯邦基金利率上限為2.5厘，若果聯儲局按照6月份的「點陣圖」去加息，距離今年底的加息終點3.5厘，僅餘下1厘，即是在未來三次議息，平均而言，加幅不會超過半厘，由此推算，美國的加息幅度將明顯放慢。

鮑威爾首提「放慢加息」，市場關注今晚公布第二季GDP。（美聯社資料圖片）

星展：美加息有機會年底完結

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡接受訪問時指出，亦預期美國今次加息後，未來三次的加息幅度將會減慢，甚至認為今年底整個加息周期，有機會告一段落。

不過，她指出，加息周期完結，是由於美國的經濟開始出現轉弱跡象，聯儲局不需要大幅加息以壓抑經濟需求。然而，經濟收縮，對企業盈利及資本市場，是一個負面的訊號。

在今年激進加息後，美國經濟現轉弱跡象，日前美國公布最新綜合採購經理人指數（PMI）劇降至47.5，陷收縮範圍，並創超過兩年低。當中製造業PMI初值爲52.3，創下 2020年7月來的新低；表現更差的是服務業PMI， 跌至47，創下 2020年5月以來的新低。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡接受訪問時指出，加息周期完結，是由於美國的經濟開始出現轉弱跡象。然而，經濟收縮，對企業盈利及資本市場，是一個負面的訊號。（資料圖片）

港出口倒退逾6% 財爺警告將惡化

對於美國經濟會否陷入衰退，甚至觸發環球貿易惡化，以至對香港經濟，特別是轉口及出口業務造成打擊，必然是今年餘下時間的焦點話題。

政府統計處本周公布，上月本港整體出口貨值按年倒退，繼5月份錄得1.4%的按年跌幅後，6月份商品整體出口貨值為3,807億元，按年跌6.4%。

在美國加息後，財政司司長陳茂波今早公開表明，外圍環境持續轉差，將拖累本港出口表現、甚至本地投資信心，又預計無可避免要下調全年經濟預測。他指出，本港出口表現上月按年跌6.4%，陳茂波相信這數字將進一步惡化，令部分企業資金成本上升，經營更困難。

本港出口繼5月份錄得1.4%的按年跌幅後，6月再按年跌6.4%，財爺警告將惡化。（資料圖片／歐嘉樂攝）

今晚美GDP「見真章」

因此，對於本港經濟出口表現，仍要關注美國的經濟收縮會否持續。今晚本港時間8時30分，美國將公布第二季GDP，現時市場預測錄得輕微增長0.5%。

由於美國首季GDP已經出現意外倒退1.4%。若然第二季經濟同錄負數，理論上該國經濟將部分陷入衰退。近期白宮、美國財政部以至聯儲局，多次「擺龍門」強調經濟無衰退風險，因此，今晚數字可謂「見真章」。