美國加息｜聯儲加息四十年最急　專家憂衰退　財爺預警港出口惡化

美國今年第四度加息,一口氣大幅加息0.75厘,在兩個月內(6月和7月)累計加息幅度將達到150個基點——是自上世紀80年代初沃爾克(Paul Volcker)抗擊通脹以來的最大加息幅度。

現時美國利率升至逾三年來最高,在不足半年之內,美國累計加息幅度已經達到超過2厘,步伐是數十年來罕見的。市場關注加息對經濟的壓力,會否超出預期,令美國陷衰退,因最新美國綜合採購經理人指數(PMI)劇降至47.5,陷收縮範圍,並創超過兩年低。更甚者將令本港出口業以至整體經濟壓力急增,財政司司長陳茂波今早重申,將三度下調全年香港經濟增長預測。

美國在兩個月內累計加息幅度將達到150個基點——是自上世紀80年代初沃爾克抗擊通脹以來的最大加息幅度。(資料圖片)

美國今年激進加息,全因能源及食物價格持續抽高,刺激美國通脹突破9%,創四十多年高位。在議息會議後,鮑威爾表明繼續力抗通脹,因此加息0.75厘,令到聯邦基金利率目標範圍,升到2.25厘至2.5厘。這個利率水平,已經達到聯儲官員普遍認定的「中性利率」,即是一個不會刺激經濟亦不會壓抑增長的區間。

鮑威爾首提「放慢加息」

投資者目光集中在今年餘下三次會議(9月、11月及12月)的加息步伐上。對於9月加息步伐,鮑威爾表明:「取決於數據,下一次議息會議可能會有另一次「不一般的」大幅加息決定」;隨著貨幣政策持續收緊,我們評估了政策調整對經濟和通脹的影響後,放慢加息速度也可能是適當的舉措(it likely will become appropriate to slow the pace of increases)」

鮑威爾的回應,引發市場傾向相信加息放慢的樂觀預期。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為,聯儲委員似乎仍期望按計劃,在今年底前將聯儲利率提高到3.25至3.50厘的範圍,此確實意味著今年接下來的三場FOMC議息會議,加息的幅度將會較現時有所放慢。

現時聯邦基金利率上限為2.5厘,若果聯儲局按照6月份的「點陣圖」去加息,距離今年底的加息終點3.5厘,僅餘下1厘,即是在未來三次議息,平均而言,加幅不會超過半厘,由此推算,美國的加息幅度將明顯放慢。

鮑威爾首提「放慢加息」,市場關注今晚公布第二季GDP。(美聯社資料圖片)

星展:美加息有機會年底完結

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡接受訪問時指出,亦預期美國今次加息後,未來三次的加息幅度將會減慢,甚至認為今年底整個加息周期,有機會告一段落。

不過,她指出,加息周期完結,是由於美國的經濟開始出現轉弱跡象,聯儲局不需要大幅加息以壓抑經濟需求。然而,經濟收縮,對企業盈利及資本市場,是一個負面的訊號。

在今年激進加息後,美國經濟現轉弱跡象,日前美國公布最新綜合採購經理人指數(PMI)劇降至47.5,陷收縮範圍,並創超過兩年低。當中製造業PMI初值爲52.3,創下 2020年7月來的新低;表現更差的是服務業PMI, 跌至47,創下 2020年5月以來的新低。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡接受訪問時指出,加息周期完結,是由於美國的經濟開始出現轉弱跡象。然而,經濟收縮,對企業盈利及資本市場,是一個負面的訊號。(資料圖片)

港出口倒退逾6% 財爺警告將惡化

對於美國經濟會否陷入衰退,甚至觸發環球貿易惡化,以至對香港經濟,特別是轉口及出口業務造成打擊,必然是今年餘下時間的焦點話題。

政府統計處本周公布,上月本港整體出口貨值按年倒退,繼5月份錄得1.4%的按年跌幅後,6月份商品整體出口貨值為3,807億元,按年跌6.4%。

在美國加息後,財政司司長陳茂波今早公開表明,外圍環境持續轉差,將拖累本港出口表現、甚至本地投資信心,又預計無可避免要下調全年經濟預測。他指出,本港出口表現上月按年跌6.4%,陳茂波相信這數字將進一步惡化,令部分企業資金成本上升,經營更困難。

本港出口繼5月份錄得1.4%的按年跌幅後,6月再按年跌6.4%,財爺警告將惡化。(資料圖片/歐嘉樂攝)

今晚美GDP「見真章」

因此,對於本港經濟出口表現,仍要關注美國的經濟收縮會否持續。今晚本港時間8時30分,美國將公布第二季GDP,現時市場預測錄得輕微增長0.5%。

由於美國首季GDP已經出現意外倒退1.4%。若然第二季經濟同錄負數,理論上該國經濟將部分陷入衰退。近期白宮、美國財政部以至聯儲局,多次「擺龍門」強調經濟無衰退風險,因此,今晚數字可謂「見真章」。