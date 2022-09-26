港面對三大挑戰　翁以登籲加快「復常」　集中精力做好「兩制」

撰文：許世豪
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香港美國商會前會長早泰娜（Tara Joseph），過去多次就反修例風波及防疫措施發聲，早前更因不希望在呼籲港府放寬防疫限制的同時，又「矛盾」地接受隔離21日的政策，而宣布辭職。

今年初美商會找來一位在香港、內地及美國都有豐富經歷、曾任香港總商會總裁及科大副校長的翁以登接替早泰娜。他近日正式上任，受訪時不諱言「香港已經變咗」，雖然仍對前景有信心，但認為政府要在一國兩制中的「兩制」上下功夫，更重要的是盡快取消入境檢疫規定，以追上其他地區的「復常」步伐。

翁以登於今年９月正式出任香港美國商會總裁。（盧翊銘攝）

翁以登於今年９月正式出任香港美國商會總裁，翻查他的履歷，不難發現他一生與中、美以及香港都有莫大關係。他於上海出生，2歲到香港，初中後到美國讀書，擁有博士學位，亦曾在美國空軍服務，於1993年以上校官階退役。

他亦於1997年至2006年間擔任香港總商會總裁，是總商會首位華人總裁，之後在科大當副校長，又出任過利豐集團中國區辦公室董事總經理、中國玩具反斗城董事總經理及星巴克咖啡公司中國區副總裁，上任香港美國商會總裁前，於泰國曼谷國際研究生院校亞洲理工學院擔任校長，一直與商界有聯繫。

「依家嘅香港　係一個不同嘅香港」

今天中、美兩國關係轉差，香港亦經歷2019年的反修例風波、《港區國安法》實施，及新冠疫情等影響。翁以登受訪時直言，「依家嘅香港，係一個不同嘅香港，同我（2018年）離開嗰時唔同。」

他認為目前香港有好多挑戰，世界亦有好多問題，但仍對前景樂觀，「所以如果你用比較樂觀嘅眼光嚟睇，我認為香港的確仲係唔錯，問題就係企業點樣喺呢個咁多石頭嘅河上面行？」

雖然對前景感正面，但問題始終要解決。特首李家超下月公布任內首份《施政報告》，香港美國商會日前提交建議書，促請港府盡快制訂復常路線圖，並取消所有入境檢疫規定，以維持競爭力。

美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）早前表示，港府堅持「清零」政策，猶如斷絕與外國的聯繫，長此下去擔心會破壞香港金融中心的地位。（資料圖片／歐嘉樂攝）

籲取消所有入境檢疫規定

翁以登認為，香港有三大挑戰需要面對，最為迫切的正是防疫措施。訪問是於上周四（22日）進行，當時已經傳出本港將放寬入境隔離措施，由「3+4」改為「0+7」，想不到是港府比想像中更進取，上周五直接放寬至「0+3」，入境後不需要到酒店隔離，但仍有三天的「黃碼」限制，不能進入餐廳等地方。

「0+3」或「0+7」也好，似乎亦難於吸引海外旅客。翁以登指，其他亞洲地區已經相繼取消各種防疫限制，大部分都已經重回疫情前水平，但香港卻落後於人，「如果0+7，你知道好多人唔係只係嚟做生意，社交都好有關係，可能係同另外一個公司嘅主席一齊食餐飯，你如果限制去一啲地方呢，呢個唔係太好。」

他不反對來港後需要做檢測，但認為應該取消大部分限制，與其他地方睇齊，「香港係一個樞紐城市，呢度嘅經濟係一個流通網絡經濟......，亞洲其他城市，唔係話佢哋地位超過香港，但（放寬防疫措施）人哋步伐快過我哋。」

應對外宣傳《國安法》未改營商環境

訪問後政府推出的是「0+3」方案，亦未有入境檢疫全撤的路線圖，但至少是走向放寬的趨勢。但另一個深遠影響本港發展的是中央頒布《港區國安法》後，《蘋果日報》及《立場新聞》人員先後被控《香港國安法》及煽動罪，民主派「初選案」等事件，令部分港人及海外企業，對「一國兩制」、法治等失去信心。

香港美國商會日前向港府提交《施政報告》建議書，開首引述國家主席習近平「七一」講話中的「四個希望」，明言香港在「一國兩制」下，是連繫中國與世界的窗口，又指法治、新聞自由、司法獨立和自由市場是香港基石，要讓商界建立信心，港府就不能偏離這些價值。

翁以登亦指出，現時在「一國」的層面上，已經係好清晰，「所以而家應該放精力、喺兩制方面做多啲嘢，包括對外宣傳、推廣。」（資料圖片）

「一國」已清晰　應集中精力於「兩制」

商會強調，一國兩制是香港賴以成功的要素。翁以登亦指出，現時在「一國」的層面上，已經係好清晰，「所以而家應該放精力、喺兩制方面做多啲嘢，包括對外宣傳、推廣。」

他不否認現時世界上對香港嘅睇法「都唔係幾好，好多誤解，有好多『故仔』傳嚟傳去。」認為營商環境未見改變，「呢個新香港，變咗嘅香港，因為啲新法律，你要注重呢個兩制，要點樣恢復Communication（對外溝通），有好多嘢做。」

法治是香港過去成功的主要因素之一，因此要應對坊間質疑，他認為辦法就只有堅持發展「兩制」，他舉例部分會影響營商環境的法制，如合同法，又或者投資、金融方面的法規，其實是沒改變，如Facebook的區域總部仍在香港，「呢啲咪係香港故事，仲有好多公司繼續認為香港係一個好地方......要多多澄清，你唔能夠就坐喺呢度，應該係主動啲澄清，（香港）營商環境係一樣，有獨立關稅；我哋仲系自己做決定。」

他相信中央政府亦希望香港繼續保持住國際地位，「佢哋都唔想香港變成上海、廣州，始終上海唔係香港，中國都唔需要另外一個上海。」

中美交惡　未改香港「中介人」角色

至於第三個，亦是香港政府「力有不逮」的就是中美關係。翁以登認為，全球化下中美關係「千絲萬縷」，但兩國交惡，對香港作為連接西方與中國的「中介人」角色，一定有影響，或許要靠企業審時度勢，尋求屬於自己的空間，「你繼續搵，有新限制你就要搵第二啲方法，到有日你搵唔到空間，咁你就要做一個決定啦。」

若中、美關係良好，香港一定有好處，「但如果要做生意，你就需在現有情況下點去運作。」他明言目前仍未到「失去空間」的地步，雖不覺得世界美好，但回港三個多星期，期間與商界朋友接觸，大家都對看好前景，「每個人都諗緊點樣喺度發揮，我好佩服香港人，會搵到方法，可以喺呢一個唔同咗嘅世界繼續做。」

艱難時間決定接任　「好平淡嘅話我就唔會」

另一個令他覺得有空間的，是商會的會員數目，他指今年有逾八成的會員續會，目前有逾600個企業會員，連同其他合共會員數目近2,000個，反映不少企業仍對港有信心。

他指，不續會的原因有好多，有的結業，有的覺得會費太貴，有部分因為內地封關，無法經香港進入內地的話，就索性只保留內地總部，但強調會員數量未有大幅減少，亦陸續有新會員加入。

在前景充滿不確定的情況下，翁以登認為這正是商會發揮功能的時間，亦是他願意在退休之齡出任總裁一職的原因，「我係好鍾意挑戰，依家係一個艱難時間，如果係好平淡嘅話，我就唔會（上任），呢個咁唔同嘅情況下，仲有冇機會可以做生意？我係相信可以，相信香港仲係好重要嘅國際城市。」

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