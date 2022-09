星洲頻搶生意　港處十字路口　翁以登不悲觀︰世界唔會完全太平

香港與新加坡是「亞洲四小龍」的一份子,但長久以來坊間不少評論都認為,香港稍為秤先,不少國際排名上香港的高於新加坡,與紐約、倫敦並齊成「紐倫港」。



不過,近日「紐倫港」有變「紐倫坡」之勢,全因香港至今仍較外國嚴謹的防疫限制,其他國家紛紛出手「搶生意、搶人才」。不過剛上任的香港美國商會總裁翁以登,就認為香港仍是國際金融中心首選地,但要居安思危,直言香港現時站在發展的十字路口,未來數年的計劃非常重要。



翁以登於今年9月正式出任香港美國商會總裁,他於上周四(22日)首次接受本地中文傳媒訪問,直言今天的香港已經與過去不一樣,但認為只要盡快「復常」,及做好一國兩制,重建外商信心,香港仍是國際金融中心首選地。

不過近期新加坡的確先後「出招」,先有港府定於10月底至11月初舉行「香港金融科技周」,但新加坡同一時間主辦「金融科技節」,似是希望推動與會者「二選一」,大有「搶生意」之勢。之後亦推出新的「海外網絡和專業簽證」計劃,以吸引頂尖人才;全港唯一回收紙包飲品盒機構「喵坊Mil Mill」位於元朗創新園的廠房不獲科技園續租,新加坡亦招攬。

翁以登:港府要盡快「做啲嘢」

翁以登直言,在本港的防疫措施下的確不少人是轉到新加坡,「呢個係無可否認,永久去定暫時去,呢個係唔知。」話雖如此,若果香港繼續「封關」,長遠而言就「好難講」,「如果讓呢個趨勢繼續,人哋可能會開始諗(將總部搬到新加坡),你叫佢返嚟就難啲,所以最好盡快做啲嘢,就讓呢個部署、趨勢唔要繼續。」

他以自己在泰國的經驗去看,相信只要將防疫措施解除,好多相關人員會回港,又笑言,自己對新加坡有「偏見」,認為星洲「好靚、城市好乾淨,都好多嘢食」,但氣氛「唔係好似香港咁熱鬧,所以呢方面我諗香港有優勢。」

因此他相信,香港地理位置上處東南亞及亞洲的中間,又是中國的一部分,整體而言,比新加坡仍有優勢,會是國際金融中心首選,而在政府推動創新科技下,亦可成區域創新中心。

翁以登直言,在本港的防疫措施下的確不少人是轉到新加坡。(盧翊銘攝)

本港發展處「十字路口」

翁以登坦言,除了新冠疫情外,《港區國安法》等新法例的實施,以及中美關係轉差等,香港未來仍有不少挑戰,政府要「居安思危」,「唔能夠就咁樣認為,(優勢)可以持續,尤其依家有咁多挑戰喺我哋面前。」

政府已經逐步放寬防疫措施,最新將入境隔離的政策由「3+4」改為「0+3」,似乎正走向「復常」,而「復常」之際,翁以登認為,未來2、3年的發現展,對香港最為重要,「依家喺十字路口。」

他笑言,希望政府政策可以「睇遠啲」,而不是只思考究竟是「0+7」或是「0+3」等等,「要對外溝通、睇住點樣將營商環境做得好,睇住3至5年後,香港點樣發展。」他舉例,新加坡及泰國,以及日本等,都推出新措施去吸納人才,香港亦應該考慮,同時亦應對大灣區發展有更清晰規劃。

前景「唔係一帆風順,但絕對唔悲係觀」

雖然未來仍有不確定性,但翁以登認為,他感覺企業對前景的看法已比過去兩年好,「今日好過以前,我諗依家睇得比較清楚,今年就應該比較知道個確定性。」但世界動盪不安,俄烏戰爭、台海問題,以及中美關係轉差等,「You do the best you can......香港前景好艱難,唔係容易,唔係一帆風順,但絕對唔係悲觀。」

他提到,中國加入世貿後,不少人擔心外企會直接進入內地市場,亦經歷過兩次金融危機、「沙士」,2014年的「佔中」、2019年反修例風波,及新冠疫情等,「世界唔會完全太平,你每次要搵方法生存同埋發展。」

「如果你要做中介人,你要做一個add value(可以增值的)嘅中介人, 唔係就咁左手、右手,咁點解要我俾呢10%(中介費)你?」