美國商會會長早泰娜辭職：無法遵從檢疫同時又促港府放寬防疫

《路透社》今日（16日）報道，正在美國的美國商會會長早泰娜（Tara Joseph），稱因無法在回港必須接受隔離21日同時，要呼籲香港政府放寬防疫限制，因此決定辭職，她會留任至新會長出任。
早泰娜向《路透社》說，根據現在的回港檢疫政策，她從屬高風險的美國返港，便要在檢疫酒店隔離21日。「我的本性不是在提倡某些事時，然後像小丑一樣開始隔離。」她揶揄說：「香港進入新常態太快了，可以籲請不介意這個新常態並看到機遇的人。美國企業在未來幾年有很多事情要做，但相信香港仍然富有潛力。」
早泰娜曾任《路透社》記者，她代表美國商會多次促請港府放寬來港檢疫規定。她表示會將繼續出任會長最多半年，以便商會物色到繼任人。
行政長官林鄭月娥今早出席行會前，在記者會中確認摩根大通行政總裁戴蒙早前抵達香港，短暫停留32小時，獲准豁免隔離檢疫。她表示，戴蒙是經政務司司長李家超以該人個人身份批核，「據我所知，引用的理據是經濟，畢竟那是一間很大的銀行，其在港有重要的業務，相關人士需要來這裏進行大概一日多的工作。」她稱戴蒙整個行程是受限制的，所以風險完全可控。
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