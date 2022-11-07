GOGOX研設「最後一哩路」自動送貨機械人　冀減司機20%派送時間

物流平台GOGOX（快狗打車，2246）與本地初創企業Rice Robotic合作，研究於大型屋苑、甲級寫字樓，以及園區如科學園等擺放「最後一哩路」自動送貨機械人，以收集數據，目標是提升司機的派送效率，初步估算每日可節省兩至三成派送時間。



關俊文（左）希望利用自動送貨機械人，節省司機每日兩至三成的派送時間。（盧翊銘攝）

GOGOX 聯席創辦人關俊文解釋，在整個派送的過程中成本最高的正是最後一哩路，「有啲係一間店舖出貨，要去20個唔同嘅地方，司機到大廈之後又要登記，又要轉電梯，再送上樓，每個地方用10分鐘，呢度已經用咗200分鐘。」因此「最後一哩路」的「初心」是為司機節省時間，及舒緩香港停車位不足，司機難「搵位泊車」的問題。

免卻司機登記、「等𨋢」等時間

「最後一哩路」自動送貨機械人每次充電後，可連續使用8小時，亦內置恒溫系統，可運送的貨物體積的長、闊、高為60x60x60cm ，包括文件、日常用品、防疫物資，以及飲品或食物等，如咖啡、凍肉等都可以。

使用前會事先將平面圖輸入機械人的程式當中，並預早數天到大廈「熟路」；而機械人內置感應器，可自動於大樓內行走，甚至「搭𨋢」。之後會設置於大廈某角落。舉例來說，用戶落單後，由GOGOX的司機取貨及派送，司機到達大廈後，將物品放入自動送貨機械人內，免卻了登記、「等𨋢」及簽署收貨等時間。

用戶利用識別碼「收貨」 準確度達九成

機械人之後會自動行駛到用戶所在的樓層及位置，同時用戶亦會收入一個識別碼，用來打開機械人取貨，就如目前常見的智能儲物櫃一樣。關俊文指，初步為測試階段，會先安排一小部分司機及大廈使用，以了解實際的流程，及如何優化用戶體驗等。

Rice Robotics創始人及行政總裁李國康就表示，香港暫時未有相關的自動送貨機械人，認為市場有潛力。目前公司於日本當地與日本郵政合作，包括在一個有5幢樓高10層的大廈內，分別放置一台自動送貨機械人，每台每日平均派20至30次左右，準確度達9成。

李國康表示，機械人的最新位置、狀態均由雲端控制，兩間公司的員工都可接觸數據，一旦派送失敗，用戶可通過GOGOX的客戶服務處理。至於香港大廈設計、走廊等位置或較窄，李國康承認在人多的地方或有危險，但內置感應器可偵察障礙物，會自動避開。

他指，目前亦會先進行測試，以了解實際情況及使用率，再去決定該大廈擺放機械人的數目，又表示，機械人的「大腦」放於底座，將來可視乎不同的場景，已更改機械人的設計。

關俊文亦補充，有為今次合作訂下KPI，會先收集數據，再決定未來的合作及營運方式，不過目前未有與任何的公司或大廈達成協議，最理想是附近有屋苑、住宅及商場的地局區，又指若果試驗成功後，會將業務推廣至內地、韓國及新加坡等。至於內地早已有自動送貨機械人，他認為內地的多為戶外派送，室內派送仍有市場。

至於Rice Robotic早前獲新世界發展（0017）投資，除了自動送貨機械人外，亦有自動消毒及保安機械人，李國康透露，目前在香港已有400多個地方設置了公司旗下的機械人，當中包括K11 MUSEA，未來會繼續與新世界合作，包括研究在新世界旗下項目設送貨機械人。