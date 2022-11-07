環球初創見疫情低　畢馬威朱雅儀︰基金銀彈足　靜待好投資｜專訪

美國加息步伐四十年來最急，金融市場「Easy money」時代不再。今年環球初創投資（VC Investment）金額明顯下挫，上季投資金額跌至870億美元，創2020年中新冠疫情爆發以來的新低。不過，畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀認為，雖然金融市場疲弱，初創投資難免呈跌勢。然而接觸到不少基金投資者指，現時手上「銀彈」充足，正等待估值吸引的投資機會。朱雅儀又提到，近期亞洲區的投資活動，開始有止跌的跡象。



畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀認為，接觸到不少基金投資者指，現時手上「銀彈」充足，正等待估值吸引的投資機會。（歐嘉樂攝）

長線基金「銀彈」足 未離場

今年美國加息及東西方連串地緣政治問題，打撃市場投資信心。除了環球股市急跌外，連一向視為「睇長線」的初創投資，亦告別過去數年的增長強勢。朱雅儀擔任數碼港活動講者時，分享了今年的環球創投行業趨勢。數據顯示，全球創投金額明顯下滑，第三季的金額跌至870億美元，是2020年中新冠疫情爆發以來的新低。美國、歐洲及亞洲的投資趨勢皆呈下跌。

朱雅儀接受《香港01》專訪時指出，眼前環球通脹、美國加息雖然仍舊打撃市場信心，令到企業集資的需求減低；不過認為在淡市中，接觸到不少長線的投資基金，其實未有完全離場而去。反而是手持大量現金「銀彈」，靜待好的投資機會。她又指，現時不少初創公司估值跌至低位，不少基金投資者表示：「遇到好項目，都會想入手。」

她承認，在現時環球加息的大環境下，所接觸到的企業，對於上市IPO的看法仍然審慎，可能最快都要明年下半年才重新籌備上市。(資料圖片)

企業IPO延至明年

不過，初創公司走向IPO之路，仍有阻礙。她承認，在現時環球加息的大環境下，所接觸到的企業，對於上市IPO的看法仍然審慎，可能最快都要明年下半年才重新籌備上市。不少公司，如果能夠在私人市場集資的，都傾向維持私人公司的身份，等待市況回暖，再謀上市。

事實上，數據顥示本港今年IPO市場大幅收縮，上半年IPO累計集資約180多億元，較上年同期少90%，創近十年來最低。不過，至第三季，情況開始見明顯改善，單計第三季，IPO集資額已經超過500億元，較今年上半年合計，更高出約2倍。

對於IPO市況回升，朱雅儀相信受益於港府正在逐步放寬出入境檢疫限制，令到企業活動逐步回升，有利投資者落實企業融資，並期望未來檢疫措施可進一步放寬。

她又提到一個現象，就是近期亞洲的初創投資開始有起色，投資表現較其他地區為佳。中國的新股集資額持續上升，與海外呈相反趨勢。（中新社）

中國初創投資與IPO 與海外呈相反趨勢

她又提到一個現象，就是近期亞洲的初創投資開始有起色，投資表現較其他地區為佳。當中，中國、日本及印度的創投活動保持穩定，特別是中國的投資已經開始出現掉頭回升的趨勢。

根據該行的數據顯示，中國內地資本市場的集資表現，續優於全球其他市場。今年首九個月，上海證券交易所與深圳證券交易所的新上市企業，共籌得5,053億元人民幣，比去年同期增加24%。上述兩個A股市場首三季的集資額，佔全球IPO市場同期總額超過50%。

對於第三季，中國的初創投資額開始輕微反彈，同時IPO數目維持強勁，與環球多國呈相反趨勢，她解釋指，差別主要源於政府的行業扶持政策，一些富戰略價值的行業，仍獲得中國政府支持，令集資活動保持暢順。數據亦顯示，今年全球首十大集資活動，兩宗皆來自中國。

朱雅儀認為，生物科技公司受地緣政治影響較細。「無論是研發、技術轉讓，都未見到有明顯困難！（資料圖片）

中美爭端主打芯片 生物科技影響細

談及中美關係緊張，最新中國半導體行業受到美方推出大規模的「封殺」，會否影響亞太區的初創投資。她指出，現時受影響大的行業，主要是人工智能及半導體行業，屬於政策敏感的行業。

不過，朱雅儀認為，其他新經濟行業的影響相對較細，例如是生物科技公司，「無論是研發、技術轉讓，都未見到有明顯困難！」她舉例稱，從外國取得藥品授權，或是將產品推廣海外，中資公司如百濟神洲及信達生物等，都仍可以如常申請。

朱雅儀樂見政府在施政報告，加強推動創科行業發展，指經濟愈困難的時期，愈需要政府出錢支援！（創新科技及工業局）

「經濟愈困難，愈需政府出手」

早前特首李家超首份《施政報告》提及，成立「香港投資管理有限公司」，匯聚「未來基金」下的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」，以及新成立的 300 億元「共同投資基金」，由政府主導投資策略產業，吸引更多企業在港發展。

談及政府指導角色，朱雅儀認為，生物科技屬長線投資的行業，現時本港的外匯儲備高，政府財政「彈藥足」，從近年疫情帶來的經濟民生壓力下，港府仍然有能力去大幅度增加抗疫的經濟援助，政策亦是偏向慷慨。

她樂見政府在最新一份施政報告中，成立「香港投資管理有限公司」，反映政府是一個更長期的角度，去推動創科行業發展，亦願意承擔當中部分風險，「在經濟愈困難的時期，愈需要政府出錢支援！」