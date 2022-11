中西新冷戰已臨！戈壁創投曹嘉泰︰港發揮最好時間　芯片業有潛力

美國加息、俄烏戰事、中美博奕等因素圍繞金融市場,港股低沉,集資額跌至近年低;不過,數據顯示科創企業發展卻另有一片開闊天空。數碼港初創社群於過去一年的融資金額逾155億港元,較去年同期顯著上升1.76倍。投資虛擬銀行WeLab及GOGOX等多間本港科創的戈壁創投聯合創始人曹嘉泰接受訪問時直指,中西步入「新冷戰」,香港獨特地位更加突顯,當中芯片研發有潛力。



戈壁創投創立二十年,是一間泛亞區域領先的風險投資公司,專注於投資早期項目。現有足跡遍布東北亞、東南亞、南亞,以及中東地區。管理資產規模達到15億美元,旗下投資初創企業超過320間,規模不小。

戈壁創投聯合創始人曹嘉泰指出,過往easy money太多,很多投行、做金融的公司都加入初創投資,令很多公司的估值炒得天價。現在市況不景,反是尋寶好時機,(歐嘉樂攝)

市況不景 反是尋寶好時機

問及近期本港以至環球金融市場不景氣,股市大幅下挫,不少投資者財富蒸發,會否減少對本港的初創公司投資。曹嘉泰卻反指:「投資Unicorn﹙獨角獸企業、泛指估值達10億美元以上的初創企業﹚的最好時機是十年前;投資獨角獸的第二最佳時機,是現在!」

他解釋指,年多前金融市場興旺,「easy money太多,很多投行、做金融的公司都加入初創投資,令很多公司的估值炒得天價。」他舉例指,以前一度盛行的共享單車,如摩拜單車(Mobike),現在就不行了,沒有人會投資。「市場好的時候,很多創業者的理念都不是最純粹的,反而只是為了拿取easy money」。

相反來看,雖然現在環球投資氣氛逆轉了,不過對基金挑選初創公司來說,反而是更好的時機。因為基金看重的是長線商業價值,投資期可長達十年,着重的是企業創辦人的能力,現在市場的波動 ,很多公司的估值因而降低了,亦將一些的不好的公司過濾掉, 反令市場充滿機會。

戈壁大灣區投資多間本港科創,為人熟悉的包括香港虛擬銀行WeLab、虛擬保險平台OneDegree 、物流業務GOGOX以及診斷檢測公司Prenetics等。(資料圖片)

「香港有冇聰明人?Yes」 看好CantoTech成新浪潮

對於本港的科創發展,他看法積極,認為本港及大灣區的科創發展十分急速,並自創名詞「CantoTech」,相信「CantoTech」會成為一股新浪潮。靈感源自Cantonese,即廣東話,因此「CantoTech」,也就是在大灣區發展的初創企業。

他認為現在本港科創生態圈的成熟程度,是多年前很多人想像不到的。早年談到本港科創,不少內地創投基金,甚至是香港的富豪家族,都不存寄望,不肯投資。不過,他卻堅信,只要有人材、有資本,加上政府的規劃及引導,香港能夠打造一個科創生態圈。「香港有冇聰明人?yes!香港有冇資本?yes!」,因此成為最早一批創投基金,積極投資本港企業,而且收獲甚豐。

戈壁大灣區累計投資了約70間初創企業,為人熟悉的包括香港虛擬銀行WeLab、虛擬保險平台OneDegree 、物流業務GOGOX以及診斷檢測公司Prenetics等。當中GOGOX以及Prenetics更已分別於香港及美國上市。

新冷戰時期 半導體行業有潛力

戈壁創投聯合創始人曹嘉泰接受訪問時直指,中西步入「新冷戰」,香港獨特地位更加突顯,(歐嘉樂攝)

雖然本港科創企業生態圈日漸成熟,不過亦面對中美關係日益緊張帶來的阻礙,無疑增添陰霾。例如以人臉識別技術聞名的本港「獨角獸」企業商湯集團,就因美國制裁而一度延遲上市。上月美國針對中國半導體行業,更推出迄今為止最大規模的芯片出口管控,並實施人才限制,要求美國籍人士必須申請許可,才能夠在中國半導體企業從事研發或生產工作。

曹嘉泰認為,新冷戰時代已經來到,中方和西方的競爭將愈來愈激烈,不過正正是香港發揮機會的最好時間。例如半導體行業方面,美國不容許芯片人才到中國研發,但香港可以。香港正好補上這個位置,自主研發芯片,具發展潛力。

另外,香港擔任的「超級聯繫人」角色亦會轉變,以往香港的定位,是將中國與西方國家聯繫起來的橋樑。不過,現在新冷戰時代,香港可擔任一個更獨特的角色,就是將「北亞連繫到東南亞」,將北亞的資本、技術及知識,轉移至東南亞,商機潛力更大。

曹嘉泰認為,美國不容許芯片人才到中國研發,但香港可以。香港正好補上這個位置,自主研發芯片,具發展潛力。(視覺中國)

港產獨角獸數目增至逾十間

對於本港以及大灣區的科創企業前景,曹嘉泰更是充滿信心。他在「數碼港創業投資論壇」演說時列出數據指,在2015年,大灣區的獨角獸企業數目只有6間,當中包括騰訊有份創立的微眾銀行(webank);至於香港更是未有孕育任何一間獨角獸。

不過7年過去,現在大灣區內的獨角獸企業數目急升至63家,同時香港的生態圈急速發展,令到在香港發跡的獨角獸超過十間,例如Lalamove、Welab、Klook 及Prenetics等。

他在訪問中寄語香港投資者要有信心,認為未來區內獨角獸企業數目將可達到上百家,相信「The best is yet to come」。談到港府對科創業的推動角色,他指出,《施政報告》已經提出了加大對產業的發展,樂見政府成立「香港投資管理有限公司」,認為是在仿傚新加坡,創立一個港版的淡馬鍚,反映「政府願意take risk,承擔部分風險」,加大投資引導至新興產業。