港元定期丨港銀搶錢唞氣　1年5厘息僅3家　專家︰現宜做長期定存

進入12月下旬，港元拆息連日回落，當中1個月拆息失守5厘大關，至昨日﹙22日﹚連續第六日下跌至4.5厘，其餘中長線拆息全部告下跌。港銀早前爭推高息定存優惠，近日也紛紛下架或下調相關優惠，特別是長期定存，個別銀行有上調短期定存利息。現時提供1年期港元定存息5厘或以上的銀行僅剩下3家，當中以南洋商業銀行提供予特選客戶的5.3厘，為全港最高。以起存額100萬元計算，1年後即可穩袋5.3萬元。

有分析預計，美聯儲將於明年首季完成此輪加息周期，加上中港疫情管控措施放寬令資金重新流入本港，大幅舒緩早前資金緊張情況，本港拆息料短暫上升後將再度回落，意味港銀上調定存息搶存款戰已告一段落，做定存可考慮做長期以鎖定利息。

現時提供1年期港元定存息5厘或以上的銀行僅剩下3家，當中南洋商業銀行提供予特選客戶的5.3厘，為全港最高。以起存額100萬元計算，1年後即可穩袋5.3萬元。（資料圖片）

南商特選客戶1年期5.3厘 全港最高

昨日港元拆息除隔夜拆息外，全線向下，當中1個月拆息跌14.446點子至4.50381厘，隔夜則升3.44點子至1.3厘，1星期拆息跌32.155點子至2.35845厘，2星期拆息跌0.994點子至4.01607厘。中長期拆息方面，3個月拆息跌11.607點子至5.12036厘，6個月拆息跌3.863點子至5.48625厘，1年期拆息跌3.704點子至5.6893厘。

美聯儲預告加息將放緩，多家港銀下架或下調長期定存息優惠，華僑永亨近日將1年期5厘港元定存利息下調至4.8厘，但推出3個月5厘定存優惠，起存額為100萬元。另外，建行亞洲已撤走1年期港元定存5.1厘優惠，大新銀行繼日前將5.1厘港元定存利息下調至4.9厘後，今日宣布再度下調至4.7厘。

港元1年期定存5厘或以上 僅剩3家銀行

現時提供1年期港元定存息5厘或以上的銀行僅剩下3家，當中南洋商業銀行提供予特選客戶的5.3厘，雖為全港最高，但已較早前的5.4厘有所下調，而一般客戶的5厘優惠，也下調至4.9厘。另外，富邦銀行5.1厘，以及創興銀行的5厘，起存額均為100萬元。

南洋商業銀行推出73周年定期存款優惠，要成為特選客戶，香港身份證號碼需含有7或3，另外南商理財客戶、發薪客戶、港漂客戶、醫生、教聯會員，以及親臨啟德分行的客戶，均可享有1年期港元定存5.3厘優惠，3個月及6個月也分別有5.1厘及5.2厘，均為目前全港最高。而一般客戶的短中長期定存利息，則劃一為4.9厘。

王良享表示，港銀短中長期定存利息，已隨拆息在早兩個星期見頂，建議有意做定存的投資者，可以在現時做長期定存鎖定利息，做定存策略「宜長不宜短」。

王良享： 現做定存「宜長不宜短」

臻享顧問董事總經理王良享表示，港銀短中長期定存利息，已隨拆息在早兩個星期見頂，建議有意做定存的投資者，可以在現時做長期定存鎖定利息，做定存策略「宜長不宜短」。近日本港拆息在美聯儲宣布加息後回落，早兩個月市場資金緊張情況已有所舒緩，原因包括本港防疫政策放鬆，早前流走資金重返本港市場包括股市。

他認為，美國通脹已見頂，美聯儲明年首季內將完成此輪加息周期，加息兩次每次0.25厘，本港隔夜及1個月短期拆息或將再度回升，但預計幅度不會太大，當中1個月拆息最多僅會升至4.75厘水平，因市場會開始憧憬進入減息周期，美國明年內衰退機會至少有50%，需要減息來刺激經濟。

張敬勤： 美聯儲明年首季完成此輪加息周期

東方匯理銀行新興市場策略師張敬勤也預計，美聯儲會在明年首季加息兩次後，完成此輪加息周期，但年內會保持利息5.25厘，不會進行減息，本港短期拆息在明年初料將隨美息口再次回升，但由於沒有了年結因素，加上內地有望在疫情及經濟政策方面有好消息，將有利港股並吸納資金流入，預計港銀即使上調定存利息，也未必會再如今年早前般激進。