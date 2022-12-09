滙豐上調中短期定存利息　3個月加至4.6厘　大行中僅次於恒生

聯儲局預告將放慢加息步伐，但踏入年尾，並無阻港銀推定存利息優惠搶存款，而大行也不例外。滙豐今日（9日）宣布上調中短期港元定存利息，當中針對高端客尚玉及卓越理財客戶的3個月定存加至4.6厘，僅次於恒生特選客戶的4.8厘，為四大行中第二高。



滙豐尚玉及卓越理財客戶的3個月及6個月港元定存，由3.9厘及4.1厘，上調至4.6厘及4.3厘。當中6個月港元定存，僅次於恒生特選客戶的5厘，也為四大行中第二高。而1年期則維持於4.3厘。

至於其他一般客戶，3個月、6個月及1年期港元定存利息，目前分別為4.4厘、4.1厘及4.1厘。3種客戶的起存額均為1萬港元。

而尚玉及卓越理財客戶的美元定存利息，則仍維持於3.9厘、4.1厘及4.2厘，而其他一般客戶則為3.7厘、3.9厘及4厘。

恒生長中短期港元及美元定存利息 全為四大行中最高

恒生推出的12月特選客戶優惠，以1萬元港元新資金於網上開立定存6個月，可享有5厘年利率優惠，超越大新銀行的4.95厘，為全港最高。特選客戶定存3個月也有4.8厘年利率，僅次於建行亞洲的5厘，為全港第二高。以10萬元定存額計算，3個月即可穩袋1,200元。

以1年期港元來比較，恒生的4.3厘也為四大行中最高，一般客戶也能享用，與滙豐針對高端客尚玉及卓越理財客戶的利率看齊。美元定存方面，恒生銀行最新的3個月及6個月利息，分別為4.29厘及4.39厘，與港元定存一樣，而1年期則為4.2厘，也看齊滙豐高端客戶優惠，全部為四大行中最高。