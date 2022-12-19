置業調查：65%受訪者選擇按兵不動　部分人寧將資金放定存

經絡按揭轉介進行置業意向調查，透過網上訪問909位受訪者，發現受訪市民中，65%受訪者來年置業部署為「靜觀其變或先按兵不動」，當中，部分人寧將資金投放於定期存款或股票市場。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，今年本港樓市疲弱，受累經濟及加息壓力，大部份市民的置業部署傾向持審慎態度。



65%受訪者選擇先按兵不動

調查發現，逾八成半（86.4%）認為如加息持續，來年入市或投資部署取態將保持審慎；六成半（65%）受訪者來年置業部署為「靜觀其變或先按兵不動」，其次為「考慮置業」佔15.4%，「考慮換樓」則佔12.4%。

在靜觀其變以及沒有置業打算的市民中，42.3%會將資金投放於定期存款，其次為「先儲蓄不作任何投資」佔23.4%，「將資金投放於股票市場」佔22.7%。

曹德明指，大部份市民的置業部署傾向持審慎態度。

而考慮置業的市民中，68.6%為自用，近六成（59.3%）投選「樓價下跌，趁低吸納」為主要置業誘因，其次為「全球通脹，磚頭較為保值」佔15.9%，「政府進一步放寬高成數按揭樓價上限」則佔9.3%。此外，70.7%人考慮購入二手物業，一手物業則佔24.3%。

至於在持有物業市民中，87.6%仍有按揭在身，當中75.9%人因香港今年連番加息，使供樓壓力有所增加，他們主要以「節省其他日常開支（33.9%）」、「以按揭存款掛鈎戶口抵銷利息（29.9%）」及「轉按賺取銀行現金回贈（18.9%）」等方法慳息。另外，近八成（79.8%）受訪不會考慮加按套現或轉按。

考慮賣樓受訪者佔22%因為移民

在考慮換樓的市民中，佔35%投選「樓價下跌，趁低換樓」成主要換樓原因，「家庭需要」佔25.5%，「改善居住環境」佔22.5%。此外，75.2%考慮購入二手物業，一手物業佔24.8%。

此外，在考慮賣樓的市民中，近四成（38%）認為未來樓價上升空間有限，其次為「移民而賣樓」佔22%，「換樓」及「轉向更高回報的投資」則各佔18%。

近三成受訪者料來年樓價跌10%至20%

展望2023年，27.4%受訪者認為樓價下跌10%至20%，25.6%人認為樓價下跌5%至10%，25.1%認為樓價走勢相對平穩及保持5%上落的幅度。另外，75.8%認為如樓市持續下調，政府應進一步「減辣」刺激樓市交投及發展，當中，39.6%期望政府放寬置業稅，放寬高成數按揭樓價上限及下降壓力測試要求則各佔兩成半。

曹德明指，從調查結果中可見，息口走勢是影響未來樓市發展的一大關鍵，對於加息周期持續，曹德明建議，業主應考慮自身負擔能力及須有長遠穩健的財務安排方可入市。

他又認為，現時內地及本港開始陸續放寬防疫措施，市場氣氛轉佳，料經濟及社會活動將逐步復常，失業率亦連跌六個月，如內地下年恢復通關，再配合施政報告吸納人才的新措施，帶動更多優質客戶來港入市，相信多個利好因素會對樓按市場起正面支持作用，交投及樓價將見底反彈。

隨港銀年內已三次上調最優惠利率P達0.625厘。曹德明指，是次聯儲局加息速度及幅度比以往更快更急，料明年美國加息仍會持續以降低通脹為主。而港美息口差距進一步擴寬，加上拆息如繼續維持高水平，銀行資金成本將驟增，料本港最優惠利率P最快於2023年上半年增至6厘水平，即實際按息將挑戰4厘，加息步伐最快於下半年才會見頂。

他認為，按息雖或升至4厘，但對比逾三十年的平均息率為4.89厘，現時的按息水平步入正常化，仍屬正常水平。

曹德明預計，今年全年現樓及樓花宗數達82,450宗及4,145宗水平，按年跌19.6%及30.6%，來年樓市有望「疫後重生」，料現樓及樓花按揭宗數明年先見平穩、後恢復正增長，全年有望按年升約一成至91,000宗及4,600宗水平。

他又預計，今年全年的新取用按揭貸款金額及宗數達3,040億元及62,900宗水平，按年跌23.9%及24.3%，預計明年新取用按揭貨款金額及宗數可達到3,400億元及70,000宗水平，比今年升約一成。他又估計，明年的轉按金額及宗數比今年回落約一成半至1,000億元及22,500宗水平。