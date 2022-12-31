強積金｜保守基金獨保不失　「現金倉」2023年發圍　回報上望5厘

2022年初以來受到股債市波動影響，強積金﹙MPF﹚旗下的股票及債券基金回報均欠佳，可謂「輸少已當贏」，由向來被形容是極穩陣的「保守基金」（港元貨幣市場基金）「跑出」。保守基金主要投資於短期銀行定存，猶如「現金倉」，在加息周期下回報料跟隨定存利率增加，又是否可繼續看高一線？

中銀保誠及宏利均預計明年保守基金回報可上望5厘，看齊現時市面上銀行提供的高息定存。（資料圖片）

中銀保誠及宏利料2023年保守基金回報可達5厘

據晨星向《香港01》提供的數據顯示，從2022年初至12月23日，除了投資於短期銀行存款的港元貨幣基金，錄得0.17%回報外，其餘全部錄得負回報。若單看12月，港元貨幣基金回報為0.22%，但相較表現最佳的香港股票5.22%相去甚遠，表現最差的為美國股票，錄得5.8%的負回報。

據GUM數據顯示，12月保守基金中表現最佳的為中銀保誠，回報率為0.23%，年度化回報率為2.77%。其次為宏利，回報率為0.18%，年度化回報率為2.11%。友邦排行第三，回報率為0.2%，年度化回報率為2.4%。

中銀保誠及宏利均預計明年保守基金回報可上望5厘，看齊現時市面上銀行提供的高息定存。中銀保誠表示，其基金於2022年第三季起已策略性縮短投資組合的到期日，而該行能於不同銀行間爭取更加利率，若現行利息軌跡維持不變，預計扣除管理費前的回報能達5厘。宏利表示，致力於高息環境中，尋求更高收益率的投資工具，明年保守基金回報可上望5厘。

GUM數據顯示，

11月資金流出保守基金至股票

GUM數據顯示，2022年第三季以來打工仔避險情緒上升，資金持續流入保守基金及債券等低風險投資項目，10月單月就有逾23億元資金流入這類固定收益基金。至11月，資金從強積金保守基金和保證基金流出至股票基金。當中淨資金流入至美國股票基金近16億港元，及至香港股票基金約12億港元。

不過，GUM執行董事王玉麟指出，至10月尾資金流入保守基金的趨勢仍持續，意味仍有不少打工仔失去補抓11月反彈機遇，故此建議打工仔不應該因為大市短期波動而頻繁低轉換基金。

王玉麟預計，明年全年保守基金回報能達4至5厘，個別保守基金年率化回報逾2厘，但也有基金僅有低於1厘的回報，故此需要小心挑選計劃，並非單純挑選基金。（資料圖片）

部分保守基金計劃回報或低於1厘

資產管理集團首席投資總監雷志海就認為，保守基金不具備投資價值。他表示，2022年保守基金突圍而出，但並非表現好，而是因為其他基金表現欠佳。「情況如同大海潮退，頑石沒有一起退，但問題是這顆頑石是否有投資價值。」以滙豐保守基金為例，雖然由基金成立至今累積回報逾20%，但折合成複式每年回報僅有百分之零點幾。

王玉麟表示，保守基金主要投資於短期債券、活期或者短期定存等。美國加息環境下，港銀近期定存利息加至高達4至5厘，唯多有新資金等要求，與保守基金不同，但預計2023年全年保守基金回報仍需要看齊市面定存回報，料能達4至5厘。值得留意的是，個別保守基金年率化回報逾2厘，但也有基金僅有低於1厘的回報，故此需要小心挑選計劃，並非單純挑選基金。