強積金｜2022年人均蝕4萬　三大專家教變陣　林一鳴偏好美股

2022年初以來受到股債市波動影響，強積金表現強差人意，雖然11月迎來反彈，但12月回報近零，年初至12月23日仍錄得虧損逾1837億元，人均賬面虧損逾4萬元。對於明年部署展望，有專家認為，內地近期逐步優化清零政策，對本身經濟幫助有限，但料有利周邊的亞洲經濟及股市，可考慮轉換資金投資更多於亞洲包括香港股票市場基金。



全年人均賬面蝕約4萬元

據晨星向《香港01》提供的數據顯示，11月受到中港股市反彈帶動，月內回報達9.85%，但12月受到歐美日等環球股市下跌影響，截至23日的月內平均回報僅有0.02%。今年初至23日，平均回報下跌15.55%。以全年回報來比較，為2008年來表現最差。

簡單以3月尾強積金總資產11,817.95億元，年初至12月23虧損1,837.69億元，以計劃成員總數458.6萬人計算，人均賬面虧損約4萬元。

2022年除了5月、7月、11月及12月，錄得正回報外，其他月份均為負回報。從今年初至12月23日，除了投資於短期銀行存款的港元貨幣基金，其餘全部錄得負回報。當中表現最差的是中國及大中華股票基金，平均回報下跌24.16%，其次為亞洲股票（不包括日本），平均回報下跌22.15%。

雷智海預計，內地開關鼓勵了民眾出遊，對於周邊亞洲的旅遊業以及經濟會有較大得益，故看好整體亞洲股市包括港股明年的表現。（AP）

雷智海：內地開關更利好亞洲經濟

資產管理集團首席投資總監雷智海表示，2022年以來強積金表現強差人意，但目前為重新部署好時機，可在跌市時投放較多資金於較低風險基金如保守基金的打工仔，可考慮轉換資金投資更多於股票市場基金。

雷志海續稱，內地近期逐步優化清零政策，唯預計有較大機會與本港早前推行0+3後的情況類似，未見有太多訪客，對於本身經濟幫助有限，但會反而鼓勵了民眾出遊，對於周邊亞洲的旅遊業以及經濟，會有較大得益。故此，他看好整體亞洲股市包括港股明年的表現。

他預計，2023年恒指能升至24000至26000點高位，除了考慮到清零政策放寬帶來的基本面利好因素外，還有就是目前港股市盈率及市賬率均未30年來最低，存在技術性反彈需求。

雷志海看好美股，指國民收入及消費仍然穩健。﹙資料圖片﹚

除了亞洲股市，雷志海也看好美股。他稱，雖然市場預計2023年美國有較大機會步入衰退，但預計機會較微，主要考慮到通脹壓力下跌將促使加息步伐放緩，而美國近期公佈的經濟數據可見，雖然製造業略有放緩，但國民收入及消費仍然穩健。

不過，他對歐洲股市後市看法則較為謹慎，認為俄烏軍事衝突帶來的能源短缺問題，讓人揮之不去，預計仍會困擾市場。至於債券市場，雖然美國預計將放緩加息步伐，對債市有所幫助，但美國仍然會進行縮表行動，向市場拋售債券，故此債券市場前景也較不樂觀。

GUM執行董事王玉麟表示，中長期會較為看好大中華股票市場表現，預計中國在放寬檢疫政策後，雖會出現疫情反彈，但仍料會保持放寬走向，經濟增長動力仍屬強勁。（AP）

王玉麟︰較看好大中華股票市場表現

GUM執行董事王玉麟表示，2023年上半年預計整體股市受美國加息持續影響，將繼續波動，至下半年美國有望停止加息，才有望穩定下來。但中長期來看，會較為看好大中華股票市場表現，預計中國在放寬檢疫政策後，雖會出現疫情反彈，但仍料會保持放寬走向，經濟增長動力仍屬強勁。

王玉麟也不看好歐股及債券投資，認為即使俄烏軍事衝突有所緩和，但能源短缺仍會是長遠需要面對的問題。債券投資方面，由於美國仍預計將加息至至少明年上半年，預計全年錄得負回報的機會仍會較大。

林一鳴表示，建議有意部署包括中港股市強積金基金的打工仔，1月尾春運才再作評估，因考慮到春運期間疫情或將反彈等因素。（視覺中國）

林一鳴：春運期間疫情或反彈 籲打工仔觀望

資深投資者林一鳴則表示，未敢講強積金表現最差的時間是否已過，主要由於中港疫情未見明朗化，建議有意部署包括中港股市強積金基金的打工仔，1月尾春運才再作評估，因考慮到春運期間疫情或將反彈等因素。

林一鳴早前曾稱無限期看淡港股，近期恒指反彈，也未作出相關部署。林一鳴表示，由於美國加息持續，加上早前撤離港股的外資，不會在短期內完全回流，相信中短期內恒指有較大機會在兩萬點以上橫向發展。

至於環球其他股票市場，專家多較看好美股。林一鳴表示，相較包含中港股市的強積金基金，較為看好包含美股的環球股票基金，除了沒有內地疫情不確定因素影響，目前美國經濟仍屬穩健，通脹回落至4%後，預計加息步伐將進一步放緩或停止。