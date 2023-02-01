美加息步伐料放緩　分析指港銀加P近尾聲　中長線定存利息已見頂

美聯儲議息前夕，市場預計其將放緩加息步伐至0.25厘，與樓按相關的1個月拆息（Hibor）至周二已連跌7日，至2.7厘。中長線Hibor也全線下跌。而事實上，港銀近期已紛紛下調港元定存利息，一反去年尾搶存款的盛況，目前1年期已全線跌破5厘，與Hibor走勢一致。有分析預計，港銀今次有機會未必跟隨上調最優惠利率（P），即使加也僅會加0.125厘，不會跟足美聯儲。而隨著減息預期升溫，港銀中長線定存利息料已見頂，當中1年期將難復5厘或以上。



美聯儲議息前夕，與樓按相關的1個月拆息（Hibor）至周二已連跌7日，至2.7厘。中長線Hibor也全線下跌。（資料圖片）

1個月拆息連跌7日

周二除隔夜Hibor升19.55點子至1.49548厘外，其餘全線下跌，當中1個月Hibor跌6.58點子至2.70571厘。1星期Hibor跌0.74點子至1.9231厘，2星期跌1.33點子至2.3472厘。中長線拆息方面，3個月Hibor跌2.19點子至3.67256厘，6個月跌3.59點子至4.15524厘，12個月跌0.98點子至4.69714厘。

踏入新年以來，港銀紛紛下調定存利息，特別是中長期利息，當中「高息王」富邦1年期定存利率已回落至4.1厘，而南商上月仍有5厘，但目前已跌至4.3厘，創興則更進一步跌至4.05厘。建銀亞洲也多次下調港元定存，目前3個月、6個月及1年期均僅為3.65厘。

港銀近期已紛紛下調港元定存利息，一反去年尾搶存款的盛況，目前1年期已全線跌破5厘，目前最高為信銀國際的4.3厘，起存額僅為1萬元。（圖片由信銀國際提供）

1年期港元定存已全線跌破5厘

以目前1年期港元定存利息來比較，最高為信銀國際的4.3厘，起存額僅為1萬元。6個月則以恒生針對特選客戶網上續期優惠的4.68厘最高，起存額為1萬元。3個月為花旗的4.88厘最高，起存額為5萬元，但需為花旗私人客戶或Citigold新客戶，並持有制定產品結存。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，港元定存利息目前已回落至穩定水平，短期利息如3月期仍有機會隨美加息及Hibor上揚，但中長期的如6個月及12個月的則難以進一步上揚，或已在目前水平「見頂」，隨著美國加息步伐接近，料將緩慢向下。目前有意做定存的投資者，建議可考慮做長期以鎖定利息。

林俊泓表示，中長期港元定存利息已「見頂」，隨著美國加息步伐接近，料將緩慢向下，有意做定存的投資者，建議可考慮做長期以鎖定利息。

林俊泓：港銀中長線定存利息已見頂

他預計，美聯儲今次加息0.25厘後，3及5月仍會再分別進行兩次加息0.25厘，至5.25厘高位才會停止。下半年維持該利息水平機會較大，至明年才有機會減息。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡也預計，美聯儲明年才會減息，但將在首季（3月）完成加息步伐。其今次加息0.25厘後，預計Hibor會逐漸上升追上美息，定存利息也料將會上調，唯料去年尾已「見頂」，加幅不會太大，當中12個月港元定存料難再現5厘。

李若凡：港元定存難再現5厘

她又指出，Hibor近日回落令港美息差拉闊，加上早前加幅落後，預計港銀今次仍會隨美國上調P 0.25至0.125厘，3月也會跟隨再進一步加0.125厘後便見頂。

美聯儲去年12月加息0.5厘後，四大行即上調P0.25厘，為此輪美加息周期以來第三次，當中滙豐、恒生及中銀香港已加至5.625厘，渣打加至5.875厘。林俊泓表示，Hibor近期回落反映港銀跟隨加息壓力有所回落，但活期及儲蓄存款（CASA）資金有流出現象，估計主要流出至定期存款及股票市場等，故預計港銀今次仍有機會跟隨美國加P，加幅為0.25至0.125厘，但料加P已接近尾聲。

莊錦輝表示，參考過往經驗，港銀今次未必會跟隨美聯儲加P，即使加幅度也不會跟足，但準業主需留意之後高息環境會保持一段較長時間，直至年底或明年初美國才會減息。（資料圖片）

莊錦輝：港銀加P幅度料落後於美聯儲

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，目前H按實際利率距離封頂利息仍有差距，在成本效益考慮下，港銀在今次美國加息後，仍有機會上調P，但近期Hibor回落加上銀行結餘仍屬充裕，預計加幅僅會有0.125厘。至於其後會否再加，則將視乎拆息及港資金走勢等因素。

星之谷行政總裁莊錦輝則表示，參考過往經驗，港銀今次未必會跟隨美聯儲加P，即使加幅度也不會跟足，但準業主需留意之後高息環境會保持一段較長時間，直至年底或明年初美國才會減息。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，目前1個月Hibor與P的差距約2.9厘，低於過往平均達3厘以上，而H按息計之息率仍高於封頂息率，港銀仍有息差壓力；加上是次加息周期港銀已大幅落後於美息加幅，故此預期今次仍有機會跟隨加P，但最終視乎其資金成本、存貸需求等因素而定。