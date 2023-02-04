壽司郎攻港遇三年之癢　日籍舵手點睇香港人？　三組詞精警形容

日本迴轉壽司市佔率首位的壽司郎（Sushiro）於2019年8月攻港，至今開足19間分店，人氣不減，去年賣出4,400萬碟碟壽司，相當於1,500座IFC（國際金融中心）。



來到2023年，壽司郎已「定居」逾三年，其香港區總經理荒谷和男接受《香港01》訪問時感歎：「港人貪新鮮，壽司郎已經唔再『矜貴』！」為應對港人「三年之癢」，荒谷和男總結港人特徵，研製出一套攻港秘笈，更用三詞形容香港人。



香港壽司郎去年賣出4,400萬碟碟壽司，相當於1,500座IFC。（歐嘉樂攝）

近年密密攻港的壽司郎，其母企FOOD & LIFE Companies在去年總營收按年上升一倍，不斷擴張的海外分店居功不少。截至去年底壽司郎於海外的總店舖數目達到100間，在日本約有630間。集團計劃在截至今年9月底的1年內，在海外開設最多達60間分店，同期將在日本開設最多22間分店，於海外的全年新開店數量將首次超越日本。

香港壽司郎亦貢獻良多，分店數目佔海外門店總數五分之一，去年合共賣出4,400萬碟壽司，相當於1,500座IFC（國際金融中心）！常言道「知己知彼百戰百勝」，其總經理荒谷和男來港短短三年，已深諳港人習慣。

香港壽司郎總經理荒谷和男總結港人特徵，研製出一套攻港秘笈。（歐嘉樂攝）

逾半店未回本 今年續開5、6間店

談起香港人，除了外界公認的「轉數快」、「計仔多」，莫過於是「貪新鮮」。回想最初進駐本港，壽司郎門店必定大排長龍，但壽司郎現時港已擁19間門店，荒谷和男不禁感歎：「壽司郎唔再『矜貴』！」他透露，目前除了晚飯時間客人需要排隊，其他時間基本上不需要排隊，聖誕節生意更按年減少三成。

這也難怪，港人返鄉熱熾，「大家已經好熟悉我哋的品牌，再加上香港已步入復常階段，不少港人外出旅行，熱度較以往減退，以前一開門好快滿座，而家到﹙早上﹚11點半先滿座。」荒谷和男解釋道。

被問及會否因此減慢開店步伐，他表示，香港前期投資較其他地區高，過半數店鋪尚未回本，但仍會繼續投資，今年計劃在港增設5至6間門店，包括新蒲崗、沙田、尖沙咀等地區，「仲有好多客人需要我哋，而且都唔好意思令客人再排隊，希望客人可以隨時嚟（壽司郎）用餐。」

壽司郎今年計劃在港增設5至6間門店。（歐嘉樂攝）

港人對三文魚情有獨鐘

為應對港人「三年之癢」，所以要有變化。荒谷和男指出，壽司郎每月推出期間限定產品，並會根據季節或銷情制定菜單，例如冬天會出熱食、節日推出加量不加價的產品，當中厚切大吞拿魚腩就是最受歡迎的期間限定產品。

「現階段客人鐘意傳統壽司，但之後只做（傳統壽司）冇意義，會增加創意類產品」，荒谷和男稱，同時考慮推出聯名合作產品、冬季海鮮鍋等，或者推出抽獎送機票活動，「香港人鐘意新鮮感，如果我哋一直按部就班，可能會厭咗壽司郎。」

雖然港人「貪新鮮」，但對三文魚亦是情有獨鐘，荒谷和男稱，與其他地方相比，香港人的口味最接近日本人，香港壽司郎最受歡迎產品前三位是三文魚、油甘魚、中吞拿魚，而日本壽司郎則是油甘魚、吞拿魚、鮮蝦牛油果，三文魚卻三甲不入。

港人對三文魚的喜愛不容置疑，連美食家蔡瀾去年年底亦在社交網站澄清自己也食三文魚，「講了很多討厭三文魚的事，大家以為我恨之入骨，從不去碰它，不對的，我也吃三文魚，要是好吃的話」，更指「吃過最鮮美的一口」是大西洋的野生三文魚，直言是「天下美味，至今不忘」。為不辜負港人，壽司郎指自家三文魚亦是來自大西洋挪威。

為應對港人「三年之癢」，荒谷和男指出，壽司郎每月推出期間限定產品。（歐嘉樂攝）

研自家甜品 香港分店限定

除了「貪新鮮」，港人的另一特徵是愛「磨爛席」，荒谷和男直言，壽司郎規定用餐時間為最多60分鐘，港人會在店鋪坐「足」60分鐘，「一般20分鐘左右就會食完，但香港人會坐得比較耐，慢慢享受食飯的過程，傾計、食甜品」。

他又笑稱：「客人都等咗好耐，（壽司郎）都希望佢可以坐低好好享受」，雖然不是每個客人都會食甜品「收尾」，但以甜品「收尾」的客人，自然對甜品這最後一道菜相當重視，因此壽司郎對甜品的製作有自己的堅持，所有產品均由日本壽司郎研發，甜品師傅會視乎市場的流行趨勢，再配以當地人口味，研製出專屬產品，例如抹茶蕨餅芭菲、朱古力香莓芭菲就是香港壽司郎的獨有產品。

迴轉壽司帶是壽司郎店鋪最貴的設備，花費足以開一間小型居酒屋。（歐嘉樂攝）

迴轉壽司帶成本 夠開一間居酒屋

為了讓客人完全沉浸於60分鐘的用餐時間，荒谷和男認為，迴轉壽司帶也是必不可少，雖然迴轉壽司帶是壽司郎店鋪最貴的設備，花費足以開一間小型杉玉（壽司郎旗下居酒屋），但在疫情下迴轉壽司帶成為「觀賞用」設備。

「香港人唔鐘意拎迴轉壽司帶上的食物，反而較常用平板點餐，（所以）我哋會減少擺放實物，以餐牌代替，同時加大每碟壽司的間距。」荒谷和男稱︰「不過睇迴轉壽司轉動都係一種享受，有好過冇。」

荒谷和男用三個詞語形容港人：元氣滿滿、責任感、敢於表達。（歐嘉樂攝）

三詞形容香港人 「有意見一定會講」

作為香港壽司郎的舵手，荒谷和男功不可沒，憑藉短短三年時間修煉成半個「香港通」，在與記者說了這麼多香港人「壞話」，他最後用三個詞語形容港人：元氣滿滿、責任感、敢於表達。

荒谷和男解釋道，香港壽司郎的員工工作充滿元気（精神、健康），幹勁十足，而且非常有責任感，同時又敢於表達，壽司郎的客人也是如此，「有自己的意見一定會講！」

對於客人的意見，荒谷和男以一貫日本人謙虛的口吻道，「客人講意見，證明對你有期望，（我哋）會好珍惜（呢個機會），並作出改進」。他指，自己會定期親身巡店，以突擊抽查店內的壽司品質，強調「壽司郎希望成為香港人生活的一部分」。