壽司郎2月11大新品登場！松葉蟹配蟹膏/蟹肉茶碗蒸/生朱古力蛋糕
撰文：草莓泡芙
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壽司郎Sushiro 2月推出11大全新限定新品，以鮮甜日本松葉蟹及紅楚蟹入饌，供應松葉蟹配蟹膏、蟹肉茶碗蒸、巨大生蟹腳壽司等，更有極濃郁蟹拌麵及生朱古力慕絲蛋糕等，各位蟹迷及壽司郎粉絲不可錯過！
壽司郎2月11大新品登場！松葉蟹配蟹膏/蟹肉茶碗蒸/生朱古力蛋糕
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壽司郎Sushiro全線分店由2月1日起，推出11款2023年2月限定新品，以鮮甜肥美的蟹肉為主題，有齊松葉蟹及紅楚蟹，供應多款壽司、小食及甜品，滿足一眾蟹迷想大口吃蟹肉的慾望！
壽司郎Sushiro 2月限定壽司包括特大水煮松葉蟹配紅楚蟹拌蟹膏、生松葉蟹腳、水煮松葉蟹、紅楚蟹押壽司、特盛蟹肉海苔包及軟殼蟹卷。當中必試特大水煮松葉蟹配紅楚蟹拌蟹膏，可以一次過歎到絲絲蟹肉及軟滑蟹膏的雙重口感，啖啖滿足感。
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小食及甜品方面，則有濃厚蟹拌麺、蟹肉忌廉可樂餅、蟹肉茶碗蒸、雙層蛋糕（生朱古力及慕絲）及北海道鮮牛乳布甸。近日氣溫急降，冬天必食蟹肉茶碗蒸，熱辣辣的蒸蛋配上鮮甜松葉蟹肉，香甜又暖胃。
壽司郎Sushiro 2月新品
開售日期：2月1日起至另行通知
地點：全線壽司郎分店
分店地址：https://www.facebook.com/SUSHIROHONGKONG/
1. 壽司郎2月會推出甚麼限定新品？
壽司郎2月推出11大限定新品，包括生松葉蟹腳、特大水煮松葉蟹配紅楚蟹拌蟹膏、軟殼蟹卷等，詳情可參閱內文。
2. 除了壽司外，是次壽司郎2月新品還有其他美食嗎？
除了壽司，是次壽司郎3月新品亦有蟹肉茶碗蒸、濃厚蟹拌麵、蟹肉忌廉可樂餅、雙層蛋糕及北海道鮮牛乳布甸，詳情可參閱內文。