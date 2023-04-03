葵涌邨爆疫組清潔工「救邨」　甄韋喬親督師︰減挫敗機會｜01商談

所謂力不到不為財，做老闆不代表可以「﻿翹埋雙手」，從事清潔行業30多年的甄韋喬，時不時做「清潔大隊長」，經典「戰役」包括重慶大廈清潔、禽流感殺雞、03年沙士香港爆發源頭九龍維景酒店清潔，到葵涌邨爆疫「救邨」。事必親力親為，除了為穩定前線軍心，背後也有一套管理哲學︰「減低挫敗機會，令自己成功、成事、賺錢機率高咗！」



去年初本港爆發第五波疫情，葵涌邨成為重災區，起初至少兩名清潔工因工作而受感染，其後逾40名負責該邨清潔工作的工友亦被送往竹篙灣強制隔離檢疫，葵涌邨頓成傳媒焦點，整條邨的清潔陷停頓。

甄韋喬的公司是房署旗下的「大牌」清潔商，在此背景下，他主動投標，在葵涌邨大爆發第四天，接手二邨的垃圾處理，有10幢樓宇由他們負責。「當日我第一個去到，早上六點半已係現場，好似打仗咁，差人圍封哂，水靜鵝飛，得幾個著白袍嘅人，都幾得人驚！」

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現場親督師 加車清垃圾轉霧化消毒

其後前線員工陸續報到，有些是自己公司調人，有些是行家借將，首天共有三十多人，共通點是全部新人，「因為我哋出幾倍人工，所以各行各業都有，有做零售、有做餐飲，又有做導遊。」當時甄韋喬立即分工以及開Whatsapp群組，方便溝通。

人手齊腳，首仗是「垃圾山」。由於原本的清潔工送去隔離，當時已累積了不少垃圾，進駐後政府開始每日派飯，一日三餐，令垃圾量暴增，一座又一座「垃圾山」囤積各樓層，不少臭氣熏天。有見及此，甄韋喬即時向食環高層反映，要求增加垃圾車，「當初﹙垃圾車﹚一日來一次不夠，要加車、要加桶、加班，先可以清空堆積的垃圾。」

有形的垃圾看得見，無形的病毒也帶來挑戰。以往公屋消毒習慣「人手抺」，但葵涌邨爆疫，一日幾十宗至上百宗確診個案，「人手抺」已不管用，「一日少則十單八單、多則幾十單，講緊係一幢大廈！仲要24小時有唔同人接住戶去隔離、去醫院，佢哋出入去過嘅地方都要做消毒，漂白水點抺？」後來他建議霧化消毒，獲得接納，「前後都花咗幾日先決定到，都要去到﹙政府﹚幾高層先至聽。」

甄韋喬指自己作為最高領導人，面對危急的工作，如果掌握不到前線狀況，士氣會截然不同。﹙歐嘉樂攝﹚

增前線士氣 助擺平地區壓力

回憶當時情況，甄韋喬直言當時壓力不少，「幾乎每晚拎住電話轉發﹙現場﹚相片，每日房署新聞發布前又要報告，包括所有環境及工作狀況，頭一星期好多嘢做。」由於當時臨近新年，甄韋喬家人也搬離屋企，讓他自我「隔離」，「萬一我中招，全家隔離營過新年，真係大吉利市！」

問及為何親自上去，他解釋自己作為公司最高領導人，面對危急的工作，如果掌握不到前線狀況，士氣會截然不同，「現場有好多變化，我係度可以即刻變通、即刻溝通！當時涉及太多政府部門，又有傳媒壓力，前線無人敢話事，佢地又未必擺得平整個政府團隊或地方人脈。」