垃圾仔變清潔公司老闆　做傑青仍被嘲　甄韋喬教克服標籤｜01商談

「新移民」、「單親家庭長大」、「中三輟學做清潔」，甄韋喬擁有不少「被標籤」的元素，但他並無自暴自棄，「垃圾仔」變身清潔公司老闆，彰顯獅子山下精神。



他8歲從江門恩平來港生活，17歲輟學，19歲創立自己的清潔公司，至今逾30年，推動自己向前，皆因母親叫爭氣，在被人看低一線的行業，成功創立一番事業，「我係一個遇強愈強嘅人，你愈睇我唔起，我就做畀你睇，仲要叻畀你睇！」



甄韋喬清身清貧，但創業發奮，現時「清潔王國」請了逾一千人。﹙歐嘉樂攝﹚

「唔講得好巴閉，叫做養大三個仔，有自己企業，做到退休都OK！」甄韋喬的「清潔王國」請了逾1,000人，公司合約一年曾經達到兩億元，在香港這個臥虎藏龍之地，或許算「正常」，但若果你知道甄韋喬的出身，應該有另一個體會。

創業發奮 源自母親一句話

甄韋喬8歲從江門恩平來港生活，父母離異，他跟母親和弟弟搬往板間房居住，而同學爸爸正是其包租公，「當時媽媽搵1,200蚊一個月，租金約500蚊，但已經算平，因為上一手係間房過咗身，佢嘅遺物我有份清理！七戶人一齊住，我地自然被人睇唔起！」

人窮志不短，母親常叫他努力爭氣、為自己添面子，甄韋喬「照單全收」，做暑期工搵錢，後來升上初中，則和朋友到鐘錶店做兼職裝錶帶，自己只留五蚊一日零用錢，「賺到嘅錢都畀哂媽咪，只係問佢拎咗120蚊買咗人生第一對名牌波鞋，開心死！」

出身清貧，燃起甄韋喬創業搵錢的決心，17歲中三起輟學，到女友家人任職的清潔公司幫忙，夜晚到北角邨倒垃圾，兩年後﹙1989年﹚他已創業開了自己的清潔公司，第4年已負責房屋署10條屋邨清潔，第六年更取得房屋署的大牌（服務屋邨規模為6,000戶以上）。身為老闆但難脫「被標籤」，甄韋喬憶述道，當時自己近二十出頭，在沙田顯徑邨做清潔，剛好有位師奶攜兒子經過，指着正在洗地的甄韋喬說︰「唔讀書就會好似佢咁做垃圾仔！」甄韋喬滿心無奈，笑言自己當時已賺了一些錢，背後「夾」住一部價值兩萬元的手提電話，「當時房屋署主任人工係七千蚊一個月，仲要讀完大學考入去先做到！」

人窮志不短，甄韋喬聽母親話爭氣，養大三名兒仔，有自己的事業。﹙受訪者提供相片﹚

奉勸年輕人勿自我標籤

現在億述當回億，但實情清潔行業仍當被標籤，「「近呢十幾年叫做有少少成績，有啲人仍然標籤，點解你做清潔都可以做傑青？」

甄韋喬自言從小就被白鴿眼，八歲來港同學揶揄是「港燦」，年輕「搵到錢」入尖沙咀名店自卑感仍揮之不去，「啲Sale跟住你，我成日『形住』佢會覺得我無錢！」甄韋喬用了不少時間穿越這種自卑感，作為過來人，他又會如何鼓勵感到上流力不足的年輕人？

甄韋喬17歲中三起輟學成功創一番事業，後來還成為傑青。﹙受訪者提供相片﹚

甄韋喬表示，年輕人不要自己「拒絕」自己，不要自我標籤，也不要標籤某個崗位，用結果決定行動，「你做清潔有能力，5年可以做到區頭，十年做到老總，唔好睇低佢！」

他續稱，想成功，不一定要走大路，以職業為例，許多人一心要進金融業，「動不動有百萬人工」，但這行業競爭一樣大，反而有些行業社會地位未必高，但可以給你不錯的成果，如建築業、清潔業，「行小路，競爭少咗，成功機會高咗，又快去到你目的地，到時你同樣可以去返大路！」

最後，甄韋喬勸勉年輕人要堅持，抱有一顆堅持的心，「今日唔得，聽日再做，一次唔得做兩次，兩次唔得做夠4次！但不要一下子就想到去到好高嘅位置，去唔到A級企業就唔去，畀時間自己奮鬥！」