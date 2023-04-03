細述抗疫三年清潔業危與機　甄韋喬拆解業界最大困局｜01商談

新冠疫情肆虐三年多，隨著社會復常，市民開始習慣與病毒「共存」。回首這段抗疫時光，清潔工居功不少！入行三十多年的利興環境服務創辦人甄韋喬「戰績」等身，由初時「大戰」元洲街邨垃圾水、白田邨老鼠堆，到禽流感殺雞、葵涌邨爆疫「救邨」，都有他的身影。這名老行尊向記者分享疫情爆發期間，行業「先危後機」的經過，以至未來發展走向。



回首疫情，甄韋喬以「先危後機」概括，起初面對成本大升，後來迎來消毒新需求。﹙歐嘉樂攝﹚

疫情大爆發 行業「先危後機」

回首疫情，甄韋喬以「先危後機」概括。疫情大爆發初期，口罩、漂白水、防護衣等的需求大增，但由於清潔行業大部份是固定合約制，行業本身利潤已好薄，增加了的成本只能「硬食」，「平時點會預防護衣？當時一件防護衣由幾蚊加到幾十蚊，口罩最高峰期要三百蚊一盒，仲有快測劑呢？全部都係成本。」與此同時，不時有員工中招，帶來勞動力緊張的問題。

事後看來，甄韋喬感謝政府及市民的快速回應。一方面政府大力支援業界，提供物資及補貼；另一方面，市民也自發支持，「2020年初一人一口罩大行動，呼籲社會各界送畀前線員工，好感恩舒緩咗物資緊張嘅情況，跟住有政府『保就業』，危機起碼過渡咗。」

後來，全港加大力度抗疫，對消毒產品和服務的需求大增，帶來商機，「不同場所，如寫字樓、餐廳、舖頭等都要做消毒，亦衍生出不同的防疫產品生意，例如消毒產品、檢測機、探熱機等。」甄韋喬的公司也把握這商機，開拓與物業管理相關的輕資產業務，為大廈引入各類產品和服務，包括人面辨識機、噴霧機、納米塗層、空氣殺菌機，以至防止住戶亂掉垃圾的智能監察機，「唔想做死合約生意，開咗間公司做渠道商，涉及人手少啲，毛利也高一啲。」他透露，疫情期間消毒業務增長了數倍，也為逾1,500個物業引入納米塗層技術。

疫情大爆發初期，口罩、漂白水、防護衣等的需求大增。﹙資料圖片﹚

清潔業「無夕陽」 惟人手問題難解決

不過，甄韋喬估計社會由隔離到復常，消毒生意最終回歸平淡，「如果﹙消毒﹚仲係太過誇張，大家應該接受唔到！」話雖如此，他對清潔行業前景仍然有信心，直言是「無夕陽」行業，「有設施、有屋苑就要有保安同清潔，香港有幾萬個單位起緊，基建設施、新樓、商廈、街市都好，一路增加之中 ！」

行業非夕陽，但難言如日中天。甄韋喬承認，清潔行業引入投標制後，普遍價低者得，行業已過了「好賺錢」的黃金期，加上面對內地國企、央企來港搶佔市場的競爭，變成「唔會好賺錢，但起碼唔洗蝕」的格局。

為應對此挑戰，甄韋喬笑言，要做「遊牧民族」，走快一點「吃嫩草」，「固定合約盡量貴精不貴多，啱價錢又有合理利潤先去攞，但唔好諗住霸地盤，無可能長食長有，食完﹙第一浸﹚就要走！」

香港不斷建設，甄韋喬對清潔行業前景仍然有信心，直言是「無夕陽」行業。﹙資料圖片﹚

目前，甄韋喬的公司公私營合約都做，規模最多時有二千幾人，但現在減至一千多人，「人多也未必賺到錢！」他直言，行業最大的挑戰是人手，在職位需求增加，但無新血入行，出現一個斷層，「我哋行業不嬲唔願做，都係經濟差無嘢撈，過來頂住先，但依家市場環境好咗，我估起碼缺兩成人手，清潔保安都缺人！」

甄韋喬明言，受累成本因素，引入外勞以至加人工都非解決方法，反建議保安清潔行業研究走數碼化、機械化路線，甚至改變清潔工模式，釋放勞動力，「我唔係講笑，第二時可能一個保安睇兩幢樓，住戶自己清潔走廊！」