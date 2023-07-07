為高佣金平反　保險代理嘆與付出不成正比︰一日為客，終身為客

各類保單佣金「含金量」不一，有市場人士反映，保險銷售從業員會按以自己利益行先，主力推銷佣金收入較高的理財產品，忽略佣金較少而「售後服務」較多的自願醫保等等類別的產品，令投保人未能得到全面保障。



有資深從業員稱要「平反」，直言所收取的佣金看似高，但若果按保單年期攤分，所分的佣金其實不算多，而且「售後服務」一樣繁複，甚至與本身購買的保單沒有關係，更反問佣金與服務時間是否成正比。



據保監局數據，目前本港約有11萬名保險銷售代理來計算，策略諮詢公司Quinlan&Associates一份報告指出，2021年香港保險業的銷售佣金達到了610億元，若果「平均」地分予這批代理，單計佣金每人已經可獲近55萬元，仍未包括舊保單分紅及獎金等。

高佣金背後，《香港01》接觸兩名有約二十年經驗的保險從業員，了解到不同類型的保險產品，給予代理的佣金分成有不同，具投資成份壽險類保單，代理首年佣金可達保費的五成。

因此有不願公開身份的業內人士向《香港01》質疑，保險從業員會為了賺取更多佣金，會主力推銷具佣金高的理財產品，忽略了佣金少「售後服務」多的自願醫保等等類別的產品，投保人未能得到全面保障。

詳細報道：一年佣金逾600億！ 拆解保單「含金量」超高之謎 業界憂反效果

與香港不同，他以美國為例，當地主要是經由獨立保險代理，及經紀 （insurance broker）銷售保險，而非如香港般依賴保險從業員。保險經紀代表的是投保人，在市場中尋找最佳和最合適的保險計劃予客戶，以賺取顧問費用及相關佣金。

據美國獨立保險代理和經紀人（IIABA）數據，2021年美國銷售的7,850億美元保費中，約62%由獨立的代理處理。

據保監局資料，目前本港約有11萬名保險銷售代理。（資料圖片）

資深從業員：收入與付出不成正比

不過該兩名資深保險從業員就表示要「平反」，直言佣金數字看似可觀，但實際上，不論客戶買了什麼類型保單，作為代理只要客戶有要求都要提供服務，「收完佣金，要提供30年服務，一日為客，終身為客。」

二人解釋，的確有保單的首年佣金達保費的五成，收入看似多，但實際只有開頭數年有分成，之後十多年就沒有，「攤返開平均一年唔係好多。」

再者，客戶不會僅在處理保單時才會聯絡代理，有時都有其他額外要求，「有時會打電話嚟當朋友咁傾計......甚至試過有個客，喺網上買其他公司嘅旅遊保，點知真係出意外，完全唔識搞，我都會教佢點處理，呢啲我都要付出時間。」

二人坦言，長遠要在保險業立足，代理始終都是依靠口碑，「之後會唔會搵你加單，或者會唔會介紹你畀身邊朋友，都係睇你嘅服務好唔好。」現時一份保單動輒二十、三十年，甚至部分新的產品可「傳畀下一代」，笑言「即係要服務埋下一代」，反問佣金與服務是否成正比。

有資深從業員直言，長遠要在保險業立足，始終都是依靠口碑。（資料圖片）

理財產品 市場有需求

另一個原因，是投資理財型產品，本身有其需求。 其中一位資深保險從業員指出，銀行或投行員工若果要投資股票，需要向公司申請審批，過程繁複，購買相關產品則不用。

再者部分專業人士，每天花十多個小時去處理自己工作，因此要人依靠保險從業員去協助，只要達到客戶要求，佣金一點也不貴，「點解都有銀行高層、投行搵我哋幫手？哋本身都識（財富管理），但唔會理代理收幾多佣金，總之幫到佢慳到時間。」

該從業員又舉例，「正如你搵旅遊代理幫手訂酒店之類，係貴過自己上網訂，但行程有問題，你隨時可以搵代理幫手改機票，我唔會理佢同酒店之間有咩協議，賺咗我幾多錢，我係要慳到時間，去處理返其他事情。」

10Life：行內「貧富懸殊」強勁

10Life聯合創辦人何穎翔就向《香港01》表示，雖然保監局指本港約有11萬名保險銷售代理，但實際活躍於行內的只有約一半左右，而且行內收入「貧富懸殊」強勁，因此流失率亦相當高。兩位從業員亦認同行內流失率高，「請10個新人，可能得一、兩個留低。」