消委會｜旅遊保險保費最高相差6倍　長者付相同保費保障額大削5成

消委會最近調查發現，26個基本旅遊保險計畫，以7日旅程為例，個人保費介乎$79至$263，相差逾2倍；4人家庭由最低$157至最高$1,052，相差近6倍。7成計劃調低長者原保障額5成，但長者要繳交的保費與一般成年人相同。甚至有例子是長者要繳交多4成保費，但獲得的保障與一般人無異。



比較旅遊保險保費 最低vs最高相差6倍

消委會早前向26間有提供旅遊保險計劃的保險公司查詢及收集其最基本的單次 旅遊保險計劃的產品資料。當中26個旅遊保險計劃中，以熱門的亞洲地區（日本、韓國、泰國、馬來西亞等）7天短途旅程為例，個人保費介乎$79至$263，相差逾2倍。部分計劃有「家庭計劃」選項，家長同行的兒童可免費或以較低保費投保。以一個4人家庭（包括父母及2名未成年隨行子女）及相同旅程為例，不同計劃的保費由最低$157至最高$1,052，相差近6倍。

熱門的亞洲地區以7天短途旅程為例，個人保費介乎$79至$263，相差逾2倍。（Unsplash）

13個基本旅遊保醫療費用保額最多為50萬

消委會提醒消費者，不要只著眼保費，留意各計劃提供的保障項目，以至最高賠償額亦可相差甚遠。以「醫療費用」為例，今次調查的26個基本旅遊保障計劃的保障額可以由最低$100,000「三井住友海上火災保險」至最高$1,200,000「利寶國際保險」、「保誠財險有限公司」；其餘約有一半計劃提供最多$500,000的「醫療費用」保障。

調查中22個計劃為受保人提供海外住院現金津貼，最高賠償額由$1,000至$10,000不等。消費者投保前宜先了解計劃內容是否切合需要，宜仔細看保單條文及保障範圍。

消委會調查結果部分詳情▼▼

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9間保險調低長者原保障額5成

最值得關注是年長消費者支付成人相同的保費，26項中接近7成計劃調低長者在醫療費用及人身意外項目的最高賠償額，但所收取的保費與一般成年人沒有分別，大大削弱長者外遊時保障。

以下9間保險普遍調低長者保障額至原保障額的5成︰

65歲以上受保人︰

「寶豐保險」

70歲以上受保人︰

「亞洲保險」

「安盛保險」

「中銀集團保險」

「Starr International Insurance」

75歲以上受保人︰

「世聯保險」

「中國交銀保險」

「大新保險」

「昆士蘭聯保保險」

接近7成計劃調低長者最高賠償額至原保障額5成，保費與一般成年人沒有分別。（iStock）

70歲受保人保費多付4成 保障與一般人無異

在2016年曾針對長者旅遊保險進行同類調查；比較今年，大部分保險公司就單次旅遊保險計劃的承保年齡上限有上調，由70-75歲調高至80-85歲。但是次研究，只少於3成半（9個）不設承保年齡上限，分別為「安盛保險」、「藍十字(亞太)保險」、「中國交銀保險」、「中國平安保險、「中國太平保險」、「保誠財險」、「昆士蘭聯保保險」、「Starr International Insurance」及「蘇黎世保險」。高齡人士外遊保障被削的情況仍有待改善。雖然僅有「美亞保險」沒有調低長者可得的最高賠償額，但70歲的受保人須額外繳交逾4成保費，但所獲得保障與一般人無異。

自駕遊留意是否有「第三者責任」保險

一般個人旅遊保險的保障不包括因交通事故而引致的第三者傷亡責任。如消費者透過租車公司租車，建議預訂前細閲租賃協議，留意條款是否已包括「第三者責任」保險，或於取車時向租車公司查詢清楚。消費者宜因應旅遊地點及個人駕駛經驗，考慮是否需要購買額外保險，例如「汽車全保」，為駕駛者及同行人士提供足夠的保障。

一般個人旅遊保險的保障不包括因交通事故而引致的第三者傷亡責任。（Unsplash）

資料來源︰消委會《選擇》560期