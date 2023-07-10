人手荒｜危機變商機　點餐紙接通龐大管理平台　機械奇兵攻陷香港

一個行業的危機，可以是另一個行業的商機！餐飲業面臨人手短缺，透過科技協助餐廳營運、減省人手已成大勢，因而催生出電子落單系統開發商及機械人製造商等創科公司。



日後走進餐廳，顧客更熟悉的大概是自助落單機、QR Code（二維碼）點餐紙、及送餐機械人，而非侍應。協助餐飲業解決「人手荒」，有不少幕後功臣，《香港01》跟他們對談，了解化危為機的商業智慧。



李宗泰表示，電子落單程序背後連接著POS（Point of Sale System）系統，即包含結賬、線上支付功能在內的平台。（盧翊銘攝）

電子落單程式開發商DimOrder︰點餐紙「平平無奇」 接通龐大管理平台



今時今日人人都「機不離手」，電子支付趨盛行，不少餐廳已經將人手落單，改為顧客掃描QR Code（二維碼）點餐，但一張點餐紙看似平平無奇，卻殊不簡單。

電子落單系統開發商DimOrder聯合創辦人李宗泰表示，電子落單程序背後連接著POS（Point of Sale System）系統，即包含結賬、線上支付功能在內的平台；所謂「山外有山」，POS系統又連接著雲端系統，幫助店主管理餐廳數據，例如餐牌、排隊、訂單狀況，實時與雲端同步，「當店主想更改任何一款餐品，即可在雲端一次更改。」

DimOrder成立於2019年，短短近四年，使用其POS系統的餐廳已達到1,700間，當中五至七成均使用QR Code落單程序，李宗泰續稱，目前公司收入八成來自於POS系統收費，每間餐廳每個月的收費為800元（普通POS系統）至1,400元（包含QR Code落單程序的POS系統）。以此計算，DimOrder每月收入料起碼兩百萬元。

據DimOrder統計，餐廳在使用QR Code落單程序後，能提高單價20%至38%。（盧翊銘攝）

提高單價最多四成

談起DimOrder創立緣起，李宗泰表示，包括他在內的三名創辦人在經歷餐廳經營之苦，繼而觸發創業的念頭，他們曾經營中式酒樓、珍珠奶茶店、西餐廳、日本餐廳、咖啡店，發覺餐飲業的痛點，即人手不足、缺乏數據分析、食材價格高昂等。

為了解決這些問題，DimOrder創辦人決心運用科技，由做食客生意，改做食店生意，疫情更成為催化劑。李宗泰表示，疫情後不少從業員脫離了餐飲業，令到餐廳聘請大量兼職員工，人手不穩定的情況下，QR Code落單可以減省一至兩個員工。

此外，據DimOrder統計，餐廳在使用QR Code落單程序後，能提高單價20%至38%，李宗泰解釋：「由於QR Code落單方便，譬如顧客在打邊爐時，想加一罐啤酒，但舉手5分鐘都冇人理，咁顧客可能會諗『遲啲再嗌』，咁就賣少一罐啤酒！」再者，QR Code落單程序介面分類清晰、圖片吸引，容易吸引顧客落單。

李宗泰稱，顧客用餐的時段、訂單量、用餐時間、人均消費等，稍加分析即可助店主策略性佈局。（盧翊銘攝）

數據分析助店主策略性佈局

而顧客的落單情況亦可以讓餐廳改善經營。李宗泰解釋，顧客用餐的時段、訂單量、用餐時間、人均消費等，稍加分析即可助店主策略性佈局，「例如店主在特定時段，推出受歡迎的餐品以套餐形式銷售，同時加大相關餐品的宣傳力度。」

除了樓面營運，餐廳更可以經由POS系統訂食材，李宗泰稱，DimOrder對接了一些大型食材批發商，餐廳可以較市面低10%至15%的價格訂食材，「例如米，我哋對接全港最大米商金源米業，店主自己訂米只能搵到金源的分銷商，價格會更貴！」現時亦有過百間餐廳通過DimOrder的POS系統訂食材。

016年在深圳創立的商用服務機械人製造商PUDU（普渡），不經不覺已「攻陷」本港餐飲業。﹙受訪者提供相片﹚

機械人製造商PUDU︰送餐機械人攻陷香港 市佔率達95%



解決人才荒，除了電子化，也可以借用機械人。另一間在餐飲業找到商機的企業，正是機械人製造商PUDU（普渡）。這間2016年在深圳創立的商用服務機械人製造商，已經默默「攻陷」本港，在香港送餐機械人市場佔有率達到95%。

廣為港人熟悉的餐廳中，都能見到PUDU送餐機械人的身影，包括大家樂、大快活、但馬屋、牛角、美心集團旗下餐廳、海港酒家、明星酒樓、海底撈等。PUDU亞太區（港澳台）銷售總監嚴紹鴻表示，目前在本港已有近900部機械人投入服務，當中八成是租用形式，兩成是直接出售。

以海外市場為主的PUDU，截至今年5月，在全球已售出6萬部機械人，銷量來自港澳台、日韓、德國市場，當中日本餐飲集團Skylark Group就一次買入了3,000部機械人。

機械人「各花入各眼」 日本偏好可愛型

為何PUDU機械人能受到不同地區的歡迎？嚴紹鴻介紹道，PUDU主要有三款送餐機械人，針對不同的客群及所需功能，例如日本市場偏好可愛款式的機械人，旗下高端送餐機械人BellaBot就能符合他們的需求。

BellaBot「頭上」擁有一對「貓耳朵」，顧客可通過觸摸「貓耳朵」與它進行互動，而其屏幕上亦能顯示數十種的表情，在生日模式下為顧客演奏生日歌，表情讓情感表達更加生動，嚴紹鴻稱：「日本的餐廳會在Bella機身貼上櫻花或和服，相當於Bella的皮膚，更為它設計了周邊商品」。

嚴紹鴻稱，日本市場偏好可愛款式的機械人。（PUDU提供）

至於香港市場，嚴紹鴻指，香港餐廳鋪位不大，小巧的機械人才能生存，旗下KettyBot，亦稱「Robot仔」，能通過55釐米的過道送餐，其機身亦有18.5英吋的廣告屏，可放在餐廳門口宣傳，並為顧客帶位。

另外，由於香港餐飲業人手不足，負責收拾「下欄」（顧客剩低的食物）的HolaBot亦相當受歡迎，嚴紹鴻續指，兩款機械人配合使用能為餐廳節省50%人力成本，一部機械人壽命能平均5年以上，售價介乎7至10萬元，而租用價格為每月3,900至6,000元，合約期一年至兩年。雖然機械人無法取代人類，但一部全年無休的機械人，確實能讓僱主心動。

為了持續推動公司科技發展，創科企業不得不面對集資的境況。（盧翊銘攝）

總結︰創科企業出路 融資或上市

電子化為餐飲業帶來轉機，同時亦令電子落單程序開發商DimOrder、機械人製造商PUDU等創科崛起、營收增長迅速，但為了持續推動公司科技發展，創科企業不得不面對集資的境況。

DimOrder表示，目前公司達到收支平衡，預計下半年開始盈利。不過，初創企業主要走融資的方向，現時累計融資300萬美元（折合約2,349萬港元），假如有新一輪融資相信能加快公司在東南亞市場的發展。

至於PUDU，亦完成數輪融資，並曾引入美團（3690）、大灣區基金、紅杉中國等投資者，最新一輪融資是在今年5月份，由閱度資本參與投資的C4輪融資，累計融資超10億人民幣（折合約10.9億元）。該公司稱，去年營收達數億元人民幣，並在同年10月開始實現盈利，目前正計劃上市集資，有機會最快明年在香港上市。