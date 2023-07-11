人手荒｜AI、機械人等「科技外勞」殺入職場　學者籲制定遊戲規則

面對移民潮、人口老化等種種因素，本港各行各業一直受到「人力荒」的困擾，餐飲業尤其嚴重，幸好近年有電子及機械人的幫忙，令問題稍為緩和。



今年以來，隨著ChatGPT人工智能急速冒起，AI及機械人未來能否取代人類成為勞動市場的生力軍，成為全球性議題。投行高盛預計，全球三億個就業職位面臨被AI取代的風險，香港等先進經濟體影響最大。面對「飯碗危機」，網上求職招聘平台及學者認為，全球的「打工仔」需要再培訓，政府也需要制定「遊戲」規則，應對「科技外勞」。



3億個職位或被AI取代 尤其文職

AI浪潮「有辣有唔辣」。高盛早前的研究報告顯示，AI系統能在未來十年內將全球年均國內生產總值（GDP）提高 7%，但亦存在AI取代人力的風險。具體而言，全球多達三億個全職工作有可能被AI取代，先進經濟體就業市場所受影響較新興經濟體大，香港、以色列、日本、瑞典和美國是頭五個最受影響的地區，而中國內地、尼日利亞、越南、肯尼亞和印度最不受影響。

報告指出，部分原因是白領文職工作相較體力勞動的，較容易被AI取代，即是行政工作及律師將最受影響，需體力及戶外工作則影響較少，例如建造業及維修。

10項工種或被機械人取代

至於機械人方面，世界經濟論壇（World Economic Forum）表示，隨著機械人進一步發展，2025年「機器人革命」或會為全球帶來9,700萬個就業機會，但同時將有10項工種被機械人取代，近8,500萬個工作崗位受影響，當中包括會計師、審計師等職位。

世界經濟論壇補充，目前全球有三分之一的工作是由機器完成，其餘則由人類處理，但到2025年局面將會發生改變，以體力勞動為主的工作極可能被機械人取代。

JobsDB：打工仔「心態」很重要

如此看來，AI有機會取代行政等文職工作，機械人則取代以體力勞動為主的工作，網上求職招聘平台JobsDB香港區總經理李政勳表示，近來有本地銀行用AI聊天機械人（Chatbot）作為CS（客戶服務助理），亦有餐廳引入機械人送餐，但並非不再需要人，例如早前美國有一名律師使用ChatGPT撰寫訴訟書，但上庭時發現ChatGPT引用了虛假的案例，最終導致該律師被罰款。

網上求職招聘平台JobsDB香港區總經理李政勳表示，就業人士理應提升自身能力，而非憂慮被AI或機械人取代。（JobsDB提供）

李政勳續指，雖然AI能做到6至7分的準確性，但還需要人把關，諮詢、決策、推理等仰賴人類技能的工種需求仍在，同時打工仔需要了解如何運用AI及機械人，例如HR（人力資源部門）在運用AI工具篩選求職者，亦要知道AI是否會存在偏見。

他認為，「打工仔」心態很重要，「今日是ChatGPT，明日可能是其他科技，例如在30年前，秘書只需要筆寫字，現時則需運用電腦。」李政勳教路，就業人士理應提升自身能力，而非憂慮被AI或機械人取代，而僱主應該在投放資源發展科技的同時，加強員工的「再培訓」。

政府需制定「遊戲」規則，平衡「科技外勞」衝擊。 李兆波

李兆波表示，AI、機械人是「科技外勞」，等同現時的「輸入外勞」。﹙資料圖片﹚

李兆波︰港府需制定「遊戲規則」

要應對科技的變化，全球的「打工仔」需要再培訓，中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波則指，政府亦應做平衡社會的角色。

李兆波表示，AI、機械人可做到不眠不休，且不用加薪，隨著日後大規模的應用，AI及機械人成本亦能降低，相信能大幅提升生產力，令到工作程序標準化。但同時亦是人類「打工仔」的噩夢，等同現時的「輸入外勞」，它們是「科技外勞」。

李兆波續指，屆時將會加大就業競爭，亦可能會引起一些社會問題，政府需要制定「遊戲」規則，並立法監管，做平衡社會的角色，例如規定企業引入多少個機械人，就要有多少個人類僱員。