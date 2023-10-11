吼實港企年派息2800億！　港基金公開選股名單　呢3隻股息逾10厘

港股近年表現慘不忍睹，恒指暫時險守17000點，不少投資者聲言要放棄港股，寧願捱夜「炒美股」。但有本地基金經理卻鍾情港股，更集中投資派高息的本地企業，以去年計，約200間有派息的港企，合共派出的股息達2,800億元，因此明言要建立港股收息、投資，再消費的「內循環」。



陳惠仁鍾情港股，更集中投資派高息的本地企業，明言要建立港股收息、投資，再消費的「內循環」。（羅國輝攝）

大正資本（Chartwell Capital）創辦人兼投資總監陳惠仁，父親為曾任鄉議局主席、有「新界教父」之稱的陳日新，是扎根香港多年原居民，難怪有濃厚的本土情意結，其基金早前宣布，推出大正資本亞太收益基金（Chartwell Asia Pacific Income Fund），專注於派高息、由家族控制的本地上市企業。

陳惠仁接受《香港01》訪問時就公開他的「港企」選股法則，以公司總部在港，及管理層主要為香港人等。據他統計，目前有約300間企業屬本地公司，以去年為例，當中有約200間有派息，總金額高達2,800億港元；首十大派息的本地企業，總派發的股息金額達1,500億元，高於政府每年醫療保健開支（1,250億元）或社會福利開支（1,290億元）。

他表示，數據雖然包括滙豐﹙0005﹚、友邦;﹙1299﹚及港交所﹙0388﹚等股份，但已見本地企業實力，但選股時他卻較鐘情由單一家族控制的企業，「200間入面好可能得50、60間係值得買，我哋咪淨係集中呢度。」

偉易達（0303）目前息率逾十厘，其產品針對0至6歲的小朋友。（資料圖片）

人棄我取 港企值搏率高

他舉例，如偉易達（0303）目前息率逾十厘， 「 佢哋做嘅產品好簡單，0至6歲嘅玩具唔需要太過高科技，同埋0至6歲，我相信小朋友要乜，家長都會買乜，而且佢家族係單一大股東，你唔收息佢都要收息，我同佢係同一陣線！」

僅有派息，未能支撐股價。受累疫情及經濟前景轉差，不少相關股份估值已跌至近二、三十年來的低位，但信俸價值投資的陳惠仁卻視為「機遇」，「有啲股價長期低位徘徊，但派成10厘息，我穩守突擊，收住10厘，搏股價之後升20%，試諗下我揸3年，搏佢（未來經濟市況好轉後）升兩成，平均一年有成15%回報，Not too bad（不算太差）啦。」

同樣受累加息環境，不少本港發展商及房地產信託股價亦大幅下挫。 陳惠仁直言看好順豐房託（2191）及領展（0823 ）。他解釋，順豐房託主要收入來自本港物流貨倉，股息率已達11厘；領展在加息、供股等消息拖累下，股價亦跌至36元左右的水平，「我早排走去巡鋪，唔係咁差呀，嗰日喺樂富，人山人海㗎......人家唱淡，我就唱反調，人棄我取。」發展商則較為看好恒隆﹙0010﹚及信和﹙0083﹚，「 恒隆喺內地都係高端商場，信和就拎住幾百億現金，都值得研究。」

鍾情港企，又唱好港股，但理想與現實，超市貨架再多好的產品，現在沒有人購物亦是事實。他指出， 海外投資者若果想投資中國，會留意內地企業如李寧（2331）、安踏（2020）等，未必會考慮佐丹奴（0709）；餐飲業則研究海底撈（6862），未必留意大快活（0052）等本地企業。

內地投資者亦同樣，對本地企業有更少的認識，「造就咗香港本土公司嘅一個真空狀態，維持咗都一段時間。」令以上企業「活喺自己嘅空間入面」，股份長期乏人問津。因此他希望，聯同更多志同道合的基金經紀，去帶動此類公司的增長，「不如整一個價值聯盟出嚟......我一個人喺度唱單手拍掌，拍唔到㗎喎咁。」

陳惠仁指，海外投資者若果想投資中國，會留意內地企業如李寧（2331）、安踏（2020）等。﹙資料圖片﹚

經營「地方智慧」 化身超級連繫人

陳惠仁明言，不會如外國部分基金一樣， 通過極端手法去達到目的，而是身為主動型投資者，跟上市公司管理層交流，透過相關人脈去達至雙贏。「大家幫大家睇住啲投資，有咩好得過咁樣？」

他笑言投資香港企業，大家可以互相「監察」上市公司的營運，「有啲咩收到風，你WhatsApp我，好似喺快餐店聽到洗碗嘅員工話老闆無良刻扣人工，你話畀我聽，呢啲都係情報嘅一種。」

除此之外，更重要是建立生態圈，利用投資者本身的人脈，作為「超級連繫人」角色去互相交流經驗，甚至介紹生意等，就如基金早前投資電視廣播（0511）並簽訂商業顧問協議一樣，「管理層有唔同想法，啟發佢哋，幫佢哋睇下盲點，唔會走去指手劃腳。」

他希望，利用「地方智慧」可以帶動投資者「內循環」，「香港嘅投資者投資啲高息股票，派高息俾投資者，而香港投資者留番香港消費，咁內循環咪跟住好。」

「池塘冇人釣魚」 倡為中小企類股份減印花稅

但要激活市場，似乎要靠政府的力量。早前港府宣布成立促進股票市場流動性專責小組，以全面檢視影響股票市場流動性的內外主要因素，包括上市制度、市場結構、交易機制等。

「我哋呢個池塘，就係就係欠缺更多嘅人喺度釣魚，依家外國有少少孤立我哋，中國亦唔了解我哋，如果外國資金唔投入嚟，中國資金又唔認識，香港啲企業邊個去投資？」他不諱言，政府可從印花稅入手，增加股市的交投， 但更重要是，想方法去刺激恒生指數中小企成份股當中的300多隻中小企股份，「 有更多嘅流通量，你個池塘多啲水呼流得好。」

他先獻計，建議為買賣相關中小企股份的投資者提供印花稅優惠，企業亦可參考外國公司做法，為股東提供旗下產品優惠，不僅僅局限於股東會後的自助餐或小禮物，「好似有啲日本航空公司，如果係股東會有折扣優惠，呢啲又係香港公司可以做，推動更多投資者用你嘅服務。」