中資基建股息率最高衝破10厘　一招睇清入市關鍵位！

中國一直有「基建狂魔」之稱，基建工程項目對支撐內地經濟，更可謂功不可沒。受惠於「一帶一路」政策，基建板塊一直被看高一線，股息率亦普遍保持6厘左右，個別更甚至突破10厘大關。高息的確令人垂涎欲滴，然而內裡卻可能暗藏殺機。要分辨到底是上天跌下來「執平貨」機會，抑或只是「股海蜃樓」，重點是要觀察一大關鍵位。



基建板塊股息率高。（資料圖片）

基建板塊股息率高

中鐵（0390）、中鐵建（1186）、中交建（1800）被市場稱為「基建三寶」，坊間更指，基建投資是帶動經濟增長的重要支柱。在截至今年6月底集團披露的中期業績，中鐵股東應佔溢利162.39億元人民幣（下同），按年增7.4%；中鐵建股東應佔溢利136.48億元，按年增1.2%；中交建股東應佔溢利123.49億元，按年增長3.2%，三家公司股息率分別為5.38厘、6.37厘、6.59厘。而同屬基建板塊的城建（1599）股東應佔溢利4億元， 同比雖跌17.4%，但現時股息率卻高達10.39厘，看似十分吸引。

儘管如此，股息率高並不代表是「筍貨」，這亦可能是港股踏入熊市，股價在深度下跌後，仍以上一財年每股派息計算股息率虛高的現象。事實上，近期內地政府限制展開新投資項目，新合約增長均放緩，當前行業景氣度仍然處於築底階段，基建板塊現金流情況整體不樂觀。

多家基建集團自由現金流呈負數。

股價長升長有 看重自由現金流

推動股價長升長有，尤其看重自由現金流。這除了是衡量公司營運現金流依據，亦是評估集團是否有足夠資金，用作投資及周轉。然而，截至今年六月底，中鐵經營活動淨現金流出為299.67億元，資本性支出262.70億元；中鐵建經營活動淨現金流出為193.43億元，資本性支出149.88億元。

中交建經營活動淨現金流出為493.78億元，資本性支出204.05億元；城建經營活動淨現金流出為12.63億元，資本性支出1.09億。相關數字均反映上述公司自由現金流，遠遠尚能達到正數，換言之即沒有充裕資金投資周轉。

中國素來有「基建狂魔」之稱。（資料圖片）

黃國英：「有earning 無cash flow」難長遠

黃國英資產管理創辦人黃國英指出，基建板塊這類「國企股」、「中特股」曾一度熱門，基建公司自身亦具備盈利能力，但相關股份最大問題出自「有earning，無cash flow」（有錢賺但沒有現金流），此等負面影響始終不可消弭，故長期財政狀況未必穩健。

他又以中鐵為例，旗下一局、二局之間存在業務競爭，不利於整體推進公司業務改善。而內地短時間內或存在「國進民退」的情況，長期持有相關股份恐「賺息蝕價」，遠不及電訊板塊值得長揸。

而在基建板塊中，黃國英唯獨看好中國建築（3311）。他表示，其公司業務受內房負面影響雖為事實，但公司管理層已意識到問題。在最新中期業績報告中亦顯示，其經營與投資業務，均獲得了正向現金流流入。

黃國英指，基建板塊中國建築國際已有意識改善現金流狀況，前景或可期待。（資料圖片）

郭思治：基建短線無炒賣氛圍

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，儘管基建板塊股票市盈率、股息率當下均可圈可點，但國家出口投資與內需始終通過基建、房建拉動。當下樓市慘淡、經濟下行，基建方面無可避免遭受不利因素影響。

對未來一段時間內，相關企業能否保持業績維持高派息，他亦持懷疑態度，故提醒投資者此板塊短線暫時並無炒賣氛圍，要到年底才有回暖可能。

郭思治提醒投資者，當下基建板塊不利於短線炒賣。（資料圖片）

譚朗蔚：抱持觀望態度

而富昌證券聯席董事股評人譚朗蔚亦稱，於內地經濟不甚景氣，市場情緒受影響，因此建議投資者對基建板塊持觀望態度為佳。反之，他認為內銀股既高息又穩陣，故看高一線，籲一眾小股民可考慮趁低吸納，如工商銀行（1398）、農業銀行（1288）等內銀股。