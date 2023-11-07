進軍澳門金融業　李小加妙喻賭城優勢　有信心5年後趕超港交所

由港交所（0388）前行政總裁李小加創辦的滴灌通，上月在澳門正式成立滴灌通澳交所，幫助小微企業融資，並為其連結到國際投資者。對於交易所選址澳門而非香港，在李小加看來，兩地在融資業務上扮演了前店後廠的互補角色，澳門彷如大型磨麵粉商，並不需要巨大的金融基建設施，而在將麵粉轉換為麵包等消費品並進行銷售，就需要香港這個國際金融中心。澳交所3月試業以來，已吸納小微企業數目已突破1萬大關，對於早前提出的5年後澳交所融資額可趕超港交所目標，具備信心。



李小加看來，港澳兩地在融資業務上扮演了前店後廠的互補角色，澳門彷如大型磨麵粉商，而在將麵粉轉換為麵包等消費品並進行銷售，就需要香港這個國際金融中心。（鄭子峰攝）

小微企業數目已突破1萬大關

李小加在接受《香港01》訪問時表示，澳交所已吸納小微企業數目達1.08萬家，當中有500個連鎖品牌，這些企業全部來自內地，近日簽約的澳門皓月飲食集團旗下的「喜悅」餐廳，則為滴灌通首家境外投資的門店。未來除了內地小微企業，也會繼續尋覓其他地區包括澳門及香港，還有就是東南亞人口較多經濟體系較大地區的企業。

不過，對於交易所選址澳門，而非香港，他婉婉到來固中原因，指出滴灌通的初心是幫助內地小微企業融資，而為了幫助其連接到境外國際投資者，就要將這些內地商業合同（DRC，daily revenue contract），轉換為境外投資者能夠購買的權益憑證（DRO，daily revenue obligations），這方面需要一個國際交易所進行登記及託管。然後將這些憑證進行打包及組合分成，變成DRP（daily revenue portfolio），再賣給投資者。

他透露，曾經與發達的監管當局包括香港及新加坡接觸，但其認為相關憑證與一般市場證券不一樣，在管理和審批方面存在難題。其後接觸澳門當局，他們對於滴灌通每月收入分成模式較為理解，認為和政府向博彩企業定期徵收分成稅類似，前者靠投資而後者靠牌照賺取收入，故此很快便對滴灌通批出牌照。

澳交所已吸納小微企業數目已突破1萬大關，李小加對於早前提出的5年後澳交所融資額可趕超港交所目標，具備信心。（圖片來源：滴灌通網站）

澳門較星港更快批出交易所牌照

不過，李小加表示，澳門缺乏完善的金融體系，DRO 很多投資者不能直接購買，需要透過香港持牌機構，轉換成可投資的DRP，連結到其他各地國際投資者。他形容，情況如同在內地種麥子，但一般人不能直接吃，故此需要在澳交所加工磨成麵粉，然後在香港轉變成麵包及麵條，製成消費品，然後在香港證監會監管下，售賣給固定收益者如銀行、保險公司，剩下的會賣給其他股權投資者如對沖基金。

他指出，澳門扮演的是大型磨麵粉商，並不需要巨大的金融基建設施，銷售體系需要香港這個國際金融中心去填補。故此，澳門和香港在金融業角色方面，在他看來，是「互補」而非競爭關係，「香港也可以做磨麵商，但不一定要去做」。

李小加表示，澳門較星港更快批出交易所牌照。（圖為澳門金管局主席陳守信到訪澳交所，來源自滴灌通網站）

澳交所人才部分來自香港

澳交所人手方面，也是需要港澳兩地互補。李小加表示，目前澳交所部分人才為澳門本地居民，也有從香港調配過去的。

滴灌通近期並受到信用評級公司關注，中証鵬元國際發布了一份就DRP 支持金融資產的信用評級研究的報告，分析小微企業現金流的預測。伊斯蘭教律顧問公司Amanie Advisors的伊斯蘭教律監管委員會，已允許澳交所提供符合伊斯蘭教法原則的產品，這些產品是在東亞地區提供的首批符合伊斯蘭教法的投資產品之一。

至於滴灌通會否尋求上市，李小加回應稱，答案是肯定的，選址會在香港，並且期望能在5年內實現。他又強調，澳交所是一個以融資為主的交易所，而不是一個二級市場高頻交易的交易所，港交所現在每年大概融資金額至少1000億港元， 有信心能夠達致5年後融資額超港交所目標，因「小微企業如同蝌蚪，有上千上百萬並且生生不息。」