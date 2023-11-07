旅遊業帶動其他行業　澳門經濟復原勝本港　內地客︰較香港更友善

今年上半年中港通關以來，內地訪港客以至於旅遊消費等相關行業，仍待復甦，港府並期望透過夜市消費帶動整體零售。相較澳門，訪客人流持續回升並逐步拉近與香港的距離，帶動當地博彩業及其他行業包括金融業增長，內地客繼續來澳購買保險及財富管理產品，經濟復甦情況更勝於本港。有訪澳內地旅客直言，近年少去香港，因感覺「澳門人比香港人更友善」。



澳門訪客人流持續回升並逐步拉近與香港的距離，帶動當地博彩業及其他行業包括金融業增長。（顧慧宇攝）

十一黃金周前預先佈置吸人流

《香港01》記者到訪澳門時，正值十一黃金周前夕，澳門地標性旅遊景點大三巴牌坊附近，卻早已張燈結彩，一片節慶氣氛，不少內地遊客在互相拍照留念。這裡零售店鋪處處，包括香港的大型珠寶品牌如六福、周生生等，內裡也不時有內地客流連出入，熱鬧非凡。而鄰近的新葡京賭場，不時有大巴士接載遊客到訪。

其他零售方面，在大三巴牌坊這裡附近除了手信店外，也開設不少藥妝店，包括卓越，另外也有一些餐飲小食店，而來自香港的許留山，原來也在澳門這裡有門店經營，這些零售店鋪人流及生意看似不錯。

按土地面積來比較，香港有近40個澳門大，但吸引遊客的競爭力則在逐步拉近。（顧慧宇攝）

港澳旅遊競爭力逐步拉近

而事實上，按土地面積來比較，香港有近40個澳門大，但吸引遊客的競爭力則在逐步拉近。今年首8個月香港錄得逾2000萬訪客，當中內地旅客最多，錄得逾1,652萬人次。相較澳門同期錄得入境旅客共1,762萬人次，按年增加3.6倍。

今年十一黃金周， 9月29日至10日1日期間，3日到訪澳門內地客27.75萬人次，日均9.25萬人次，恢復到疫情前約70%。香港方面，首四日內地訪客累計有60.9萬人次，日均15.23萬人次，僅恢復到疫情前約60%。受訪旅客增長帶動，博彩今年以來錄得不錯升幅， 9月博彩收入按年升4.04倍至149.37億元（澳門元，下同），首9個月收入1289.47億元，按年增3.05倍。

內地遊客鄧先生表示，往年經常到訪香港旅遊購物，但近年已經少去，反而多了到訪澳門，每次停留幾天，感覺「澳門人比香港人更友善」。（顧慧宇攝）

內地客鄧先生：在香港會遭受歧視眼光

有在深圳經營服裝業的鄧先生向《香港01》記者表示，往年經常到訪香港旅遊購物，但近年已經少去，反而多了到訪澳門，每次停留幾天。感覺「澳門人比香港人更友善」，而且配套設施包括酒店等也令人舒服，還有賭場可以到訪。

他表示，自己會說廣東話還好，身邊的朋友不會說，只說普通話，在香港會遭受歧視眼光，而澳門則沒有這個問題。至於名牌購物，目前也不一定在要去香港，因為可以網購或者去其他海外地方進行。

澳門疫後經濟復甦情況更勝於本港

據中國旅遊研究院最新公佈《2023年上半年出境旅遊大數據報告》，上半年內地出境遊客達4037萬人次，當中近80%往港澳台的內地旅客當中，去澳門佔50.9%，往香港的僅有26.67%，澳門接待內地遊客數字較香港多出近一倍。

受訪客增長帶動，今年上半年澳門已從拉斯維加斯手中奪回全球博彩中心桂冠。澳門博彩監察協調局數據顯示，澳門8月博彩收入為172.13億澳門元，按年增加約6.9倍，按月升3.3%。今年首8個月，澳門博彩收入累計有1140.11億澳門元，按年增加2.95倍。

澳門經濟復甦情況也更勝於本港，第二季國內生產總值（GDP）按年實際增長117.5%，為2021年第二季以來最高單季增速。上半年整體經濟總量恢復至2019年同期的71%。受到消費增長放緩丶政府開支下降和外貿持續疲弱影響，香港經濟增長大幅放緩，按預估數字，第二季GDP按年僅增長1.5%，經季節性調整後，更是按季倒退1.3%。