澳門金融業．硬件篇｜推動債市與國際接軌　金融科技應用趨普及化

澳門傳統金融業主要為銀行及保險，目前為發展新金融業務包括債券市場、科技金融服務平台及財富管理等，當地金管局正積極推動相關軟硬配套，債券市場過去三年間發行上市規模已增至目前的逾5,000億澳門元。在硬件配套方面，澳門金管局主席陳守信表示，債券市場正開展與 SWIFT 對接的工作，以及為日後與國際債券市場接軌作準備。同時，也推動金融科技發展，包括支付結算系統的應用，目前支付服務「聚易用」已覆蓋全澳九成商戶門店。



債券市場過去三年間發行上市規模已增至目前的逾5000億澳門元，陳守信表示，正開展與 SWIFT 對接的工作，為與國際債券市場接軌作準備。（圖片來源：澳門政府官網）

債券發行上市規模已破逾5000億澳門元

陳守信在接受《香港01》表示，金管局近年先後建成澳門元、港元、人民幣的即時支付結算系統，現正構建「快速支付系統」第二期，將服務範圍拓展至本地港元小額跨行轉賬及非銀行支付機構，提升支付結算的數字化水平。

他又透露，經修訂的《金融體系法律制度》，將為金融科技項目的試行設立臨時許可制度，允許合資格實體(例如科技公司、學術或科技研究開發機構)及金融機構，在風險可控的情況下，在特定條件範圍內試行金融科技項目，以促進創新科技在金融業務的應用。

陳守信表示，推動金融科技發展，包括支付結算系統的應用，目前支付服務「聚易用」已覆蓋全澳九成商戶門店，現正構建「快速支付系統」第二期。（圖片來源：澳門金管局）

正構建「快速支付系統」第二期

另外，中央金融部委於今年 2 月出台了《關於金融支持橫琴粵澳深度合作區建設的意見》的支持政策。陳守信表示，構建深合區資金「電子圍網」是當中的一項重要支持政策，確保澳琴跨境投融資資金在風險可控的前提下，高效便捷流動的重要基礎設施，對深化跨境金融創新發展至關重要。

他指出，澳門政府正積極配合推進深合區資金「電子圍網」的建設工作，相信待資金「電子圍網」系統建成後，將有效支持澳琴企業跨境投融資和貿易活動，以及澳門居民跨境生活就業所涉及的資金匯兌需要。

陳守信表示，澳門政府正積極配合推進深合區資金「電子圍網」的建設工作。（圖片來源：羊城晚報）

推進深合區資金「電子圍網」的建設工作

澳門債券市場方面，過去三年間發行上市規模已增至目前的逾5000億澳門元，當中人民幣計價的債券發行規模佔逾三成，相較香港規模仍屬小，但三年來幾乎由零開始增速屬快速。陳守信表示，澳門政府正加快培育債務證券市場，對標國際慣例持續優化債券市場軟硬基礎設施。

澳門中央證券託管一人有限公司(MCSD)於 2021年底設立，負責營運澳門債券市場的核心基建「中央證券託管系統」(CSD)，提供證券登記、清算、結算、託管及其他相關服務。CSD 投產以來穩定運作，正開展與 SWIFT 對接的工作，以及為日後與國際債券市場接軌作準備。

陳守信透露，澳門政府正制訂《證券法》，並就推出包括綠債的發債費用補貼措施，規劃可行方案。（資料圖片）

正制定《證券法》規劃綠債等發債費用補貼

陳守信又透露，澳門政府正制訂《證券法》，並就推出包括綠債的發債費用補貼措施，規劃可行方案。同時，政府已透過《財政年度預算案》推出針對債券業務的稅務優惠措施，而重新訂定的《金融體系法律制度》把債券公開發行的程序，由原本的審批制簡化為「註冊制」，有助提高發債效率。

據澳門金管局提供的數據，截至今年 6 月，累計已有 298 筆債券在澳門發行或上市，金額達 4,885 億等值澳門元，涵蓋主權債、地方政府債、企業債、綠色債、金融債及資本補充債等多類品種。不過，據MOX綜合交易平臺有關統計，截至今年9月6日，澳門發行上市總規模已增加至5021億澳門元。其中，以人民幣計價的債券發行上市規模約1607億澳門元，綠色債券發行上市規模約900億澳門元。