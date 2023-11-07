澳門金融業．軟件篇｜人才短缺推動本地培訓　學者建議引入港專才

澳門政府有意發展多元化產業，當中第二大產業金融業更是重中之重。香港受到移民潮等因素而面臨人才短缺問題，而事實上，澳門由於本身地理面積小及人口有限，僅有約67萬人，不少當產業單一等因素而選擇離澳就業，故此與香港一樣，同樣面對人才短缺問題。目前澳門正加強本地金融業人才培訓，有學者建議外引入人才，並可考慮由香港吸納。



馬竹豪表示，澳門各行各業均在競爭爭取人才，招聘人才與在香港一樣困難，政府提出多元化產業發展包括金融，人才更是尤為缺乏。（圖片由受訪者提供）

各行齊指招聘人才 與香港一樣困難

澳門金融企業人才需求旺盛，華僑銀行澳門董事兼總行政總裁盧保康表示，目前華僑銀行澳門整體員工共有500人，員工增聘數目目標與業務雙位數字增長看齊。近月剛進駐澳門的保誠保險（澳門分行）總經理馬竹豪表示，澳門業務主要以代理人模式開展，現正積極招募首批理財顧問，目標在五年內增加理財顧問人數至500名。

與本港一樣，澳門人才難求，金融企業間對爭取人才競爭激烈。滙豐保險香港及澳門首席分銷業務及客戶總監曾珮珊表示，滙豐保險在澳門的財富策劃師，均為直接受聘，但根據澳門官方規定，相關持牌人士必須為澳門本土居民，意味無法由其他地方聘請人才。她認為，相較香港由於移民等因素而出現的人才短缺問題，澳門面對的是同行方面的競爭。

馬竹豪則認為，澳門各行各業均在競爭爭取人才，招聘人才與在香港一樣困難，當中澳門政府提出多元化產業發展包括金融在內的四大新產業，人才更是尤為缺乏。

朱兆麟表示，澳門需要引入外地專才，可考慮由香港吸納。（梁鵬威攝）

學者建議考試及專業資格港澳互認

全國港澳研究會會員兼香港可持續研究中心創辦人朱兆麟表示，澳門人口少先天限制了人才供應，目前金融業包括銀行、證券、保險、會計、法律等人才均不足夠，政府要津貼培訓機構及大專增設相關課程，提供持續進修基金、轉職津貼，培訓更多年輕人入行。同時，需要引入外地專才，可考慮由香港吸納，例如豁免當地資格考試，直接承認其香港獲得的專業資格，並聘請已退休的香港金融人才，提供稅務優惠、住宿津貼等配套。

而事實上，為了應對人才短缺問題，澳門企業應對方法包括由外來包括香港團隊提供支持，也有透過電子化服務來節省人手。馬竹豪表示，目前保誠澳門業務包括產品設計及資訊科技等方面，均需要依賴香港團隊支援。盧保康表示，華僑銀行會透過提升電子應用等方式來節省人手，並會透過再培訓來調整員工崗位來應對。

陳守信表示， 配合新金融業態對專業人才的需求，政府聚焦職前教育、在職培訓、專業資格認證三個領域，建立本地金融人才隊伍。（圖片源：澳門政府官網）

澳門金管局：專注培訓本地人才

澳門金管局主席陳守信接受《香港01》訪問時表示， 配合新金融業態對專業人才的需求，澳門政府聚焦職前教育、在職培訓、專業資格認證三個領域，建立本地金融人才隊伍，讓本地勞動人口更能把握現代金融創造的高附加值就業機會。此外，特區政府已推出《人才引進制度》，為包括金融業在內的重點產業引進所需的緊缺人才。

金融法律方面，他透露，澳門已加快推進各項立法修法工作，包括《融資租賃公司法律制度》、《保險業務法律制度》及《貨幣發行法律制度》已相繼頒佈生效。去年12月更通過《信託法》，屬於法律制度上的突破。根據該法律，社會大眾可透過金融機構以信託形式管理財產，金融機構亦可透過信託形式設立投資基金及理財產品，為客戶實現財產保值、增值及傳承。

馬竹豪表示，期望監管機構能夠進行法律修改，容許銀行能夠與2家以上的壽險公司合作。（顧慧宇攝）

業界希望放寬銀保合作限制

馬竹豪表示，澳門通過《信託法》，有利推動高端客戶財富管理及保險業務發展。與此同時，保誠在香港營運模式屬於多元分銷渠道，包括與銀行合作及經紀等，期望也能在澳門推行。當中與銀行合作方面，期望監管機構能夠進行法律修改，容許銀行能夠與2家以上的壽險公司合作，目前上限為2家，行業均期望能夠放寬，相信澳門政府能夠積極回應。

澳門延續葡萄牙法律，屬於大陸法系地區，相較香港及一些歐美地區則為普通法。朱兆麟建議，為提高外資信心，可參考同樣行大陸法的國際金融城市東京，同時也應設立仲裁機構，於金融糾紛上到法庭前先調解有關商業糾紛，參考香港設立例如證監會這類金融監管機構，有需要時與執法部門配合調查違規違法案件，另也可考慮允許在橫琴指定金融區內的外資企業，簽訂商業合同可選用香港法律。