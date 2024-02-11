2024龍年運程｜李丞責預測經濟　九運呢行最興旺　三生肖財運最佳

踏入2024龍年，香港進入下元九運新格局。風水專家形容今年為新舊交替的一年，意味著一批舊行業的衰落和一批新行業的興起。著名堪輿學家李丞責師傅接受《香港01》的訪問，從玄學角度在新一年對自身、環球經濟及股市表現作出預測。



屬牛最易中六合彩

在自身方面，李丞責表示生肖屬牛、龍及雞的朋友在龍年財運表現不俗。他指出屬牛者在今年易橫財就手，即是有中獎運。「買六合彩都大啲機會中。 」；而屬龍的朋友在今年具領導力，雖然正值太歲容易引起衝突和是非，不過他相信只要能「忍」亦同樣會出領導人才；另外屬雞則六合太歲，在人事物各方面均容易配合。加上有地解星的加持，容易解決房地產問題。「係香港財運會很好。」

李丞責表示生肖屬牛、龍及雞的朋友在龍年財運表現不俗（廖雁雄攝）

龍年股市表現年中向好 看好屬水板塊

恒指在年頭表現強差人意，收近15個月新低位。李丞責表示，今年股票市場仍存一定的壓力，因流年缺水，而股票五行屬水，其表現至少要到年中才現理想。

他指出，在新曆2月4日至3月4日之間股票市場有下壓的壓力；直至6月15日至10月15日大市才出現緩和，有好的表現。但到了新曆11月又現「五黃入中」，料大市再現波動並持續至年尾。「呢個情況可以形容係『騎龍背』，即係得年中嘅表現先會好。」

李丞責續指，今年值得留意屬水、具人流、波動性的行業，例如酒店、交通、運輸業等。

九運屬火行業最當運

今年正式踏入九運，李丞責提到屬火即代表離。在未來二十年，屬火且能縮短人與人之間距離的行業最興旺，當中包括有科技、通訊網絡、新能源和飛機高鐵等，「做到呢啲嘢係最發達嘅人。」另外人們亦會增加對飲食的追求，加上用「火」來煮食，因此「餐飲」同樣屬不可或缺的。

今年或現危機 需留意呢兩個日子

談及環球經濟表現，李丞責表示債務、息口是龍年最大的問題。由於今年「五黃災星」正落西位，代表著金融、廣播事業。他表示要堤防股災，銀行和金融市場亦相對容易產生風險和壓力。

另外，他指出今年有機會出現貨幣危機，尤其是外國經濟不穩的地區，並呼籲做生意並有貨幣掛鈎的朋友要好小心。

李丞責提醒，需留意4月9日和10月3日這兩大關鍵日子。「呢兩日分別會出現日全食和日環食，從術數角度則代表當地會出現災變之象。」他續指這兩次食象會在西方國家出現，唯一好處是香港和內地看不到，但由於經濟是全世界互動，只能說是影響較小。加上「五黃」位於西位，因此他指出帶來問題的會是美洲、美國。「好多人看好美國的市，我係有啲擔心四月九號之後會有大天災或者金融的問題。」