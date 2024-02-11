2024龍年運程｜買樓「坐南向北」　李丞責指呢個生肖最易「上車」

踏入2024年，香港正式轉地運行「九運」。香港人想安居樂業，就要順勢而行。過去一年本港樓市表現低迷，著名堪輿學家李丞責接受《香港01》訪問，從玄學角度點評樓市，他認為毋須對房地產太悲觀，並預料今年會有政策助市民置業。建議有意置業人士可以向南或北面作考慮。「以前去南區好難，但依家有啲機會」。



買樓宜「坐南向北」 屬雞人士最容易「上車」

李丞責表示，買樓置業應以長線考慮，還自侃道「我自己想買層樓都需要十年八載啦。」。他建議有意置業者宜以「坐南向北」作佈局，宏觀來看北面和南面表現不俗，以地區劃分即新界地區以及傳統豪宅區。

他特別說到，生肖雞的朋友在今年會受到地解星的臨照，在房地產方面會有好的表現，尤其容易解決到借貸問題。「譬如從事中介地產會有好成績、有意買樓上到車，租樓都綽綽有餘。」

李丞責表示，生肖雞的朋友在龍年會受到地解星的臨照，在房地產方面會有好的表現。（廖雁雄攝）

北位為正財 西區或現風災、蚊蟲等問題

李丞責指出，龍年正財位於北方，加上利九運，因此香港北面樓宇表現在未來一段時間表現不俗；而今年破財位位於南方，他表示南區今年會出現小回調的情況，不過後續會直上，屬現成之福。「其實係著數咗，尤其是樓價回調，以前去南區好難，但依家有啲機會。」

不過，他指出今年災星在西位，意味西區容易出現危險，如風災、昆蟲帶來的疾病，不屬理想。

李丞責：「九紫」入必需品 市民置業空間會好咗

李丞責表示，龍年「九紫」（喜慶星）進入必需品，因此他預計今年在房地產方面政府會產生政策，能針對基層市民助其置業。「好似智能家居都係必需品，我相信今年令人置業的空間會好咗。」；反之豪宅一類的奢侈品，則認為會供多於求，出現值錢的物業沽出，整體會有回調。

李丞責表示，龍年豪宅一類的奢侈品會供多於求。（網上圖片）

舖市表現專家看法產分歧

新一年的開始，加上市況租金下跌，不少朋友有開舖做生意的的念頭。李丞責預測今年租務市場需求量會大增，即使是舖頭租亦會好過過往時間。事實上租務屬於內需品，他表示只要是關於平民百姓生活圈內的租務，都會好搶手。