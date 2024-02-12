2024龍年運程｜沈大師退休前最後預言　港股飛龍在天　美國衰廿年

香港進入甲辰龍年，亦正式步入九運。《香港01》記者趕上尾班車，在前匯證券行政總裁、人稱「沈大師」的沈振盈退休前，為香港股市、經濟把把脈。



沈大師大膽預測，龍年股市表現有如「飛龍在天」，同時保持自己早前最樂觀港股可上4萬點的看法，並謂「去到年尾，恒指差極都會接近3萬點。」他更稱，在新曆4月，會是一眾散戶入手「撈底」買貨的最好時機。



股市整體向上 4月撈底「最後召集」

沈大師認為，龍年股市表現整體以向上為主，惟中間仍現震盪，需慎防新曆2月至4月以及8月至10月。「除咗這幾個月，股市基本上都是向上。」對於有意入市的散戶，大師建議可選擇4月撈底。「如果想買得靚位就4月入貨，可以持倉揸到年尾。」

在板塊方面，大師看好科技指數的ETF及科技股，推介騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）。對風水素有研究的他，指出「今年水為財，立春日主屬土」，加上九運「屬火」，因此他認為，電訊類、內地零售、內需甚至賭股均會向好，尤看好中移動（0941）、李寧（2331）等股份。

不過他強調，入手時仍需避開本地零售、地產以及港銀，因他指香港經濟基本面不利相關發展。「今年土弱，不利地產發展，地產唔掂自然會傷到銀行業，要特別小心。」

環球經濟「東升西降」 惟看淡本港市道

沈大師又表示，踏入九運後，環球經濟會出現「東升西降」現象，中港股市會「翻身」跑贏大市，並斷言美股絕對會跑輸，並謂「我甚至有少少擔心，美國會出現股債雙殺添。」他續指，環球經濟已經舉步維艱，歐洲更現衰退，而美國經濟雖然表面上數字表現強勁，事實上存很大問題，「未來廿年都有排捱。」

同時，他反料中國經濟會在今年上半年，有明顯的增長，惟本港經濟仍難復甦。他甚至坦言，香港經濟估計在今年，才會呈現真正下行，情況更會急轉直下。「要捱㗎，等多兩三年啦！」幸而，他指香港融合大灣區已成大趨勢，若然香港愈能融合到大灣區，對經濟就愈有利。

沈大師料龍年樓市、舖市繼續下沉。（資料圖片）

樓市、舖市繼續下沉 入市或冒險

至於樓市及舖市上，沈大師則認為今年會繼續下沉，到了3月和10月更會出現急插的情況，「直頭係大插嗰隻」。若以九運來看，南區表現會比較有利，「但其實都係叫跌得少啲」，至於開鋪做生意的人士，亦同樣較為冒險，呼籲投資者需小心行事。