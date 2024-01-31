沈大師退休　日後續股評　成功預測97年及07年港股走勢為得意之作

人稱沈大師的資深股評人沈振盈，宣布卸下訊匯證券行政總裁及持牌負責人員一職。沈大師接受《香港01》訪問時指出，並非突然退休，早於2年前已考慮退下來，惟證券行老闆一直挽留，才至今決定退任。他指出目前身兼證券行職務之餘，亦為股評人及KOL（意見領袖），經考慮下決定退任證券行職務，讓自己寬裕一點。

至於有否未來計劃，他則指出待未來1至2年經濟走出谷底時，或有另一個讓自己事業再闖高峰機會。惟目前未有頭緒，只希望稍作休息。



今年已入行35年的沈大師，不時作出讓人市場人士注目的預測。早前便曾預測恒指可以攀升至4萬點。他今日接受其他傳媒訪問時強調，有關預測為最樂觀看法，是基建於中國經濟持續復蘇及美國經濟崩潰。同時預料大市在短期內將反彈至18000點，其後於15000至18000點之間徘徊。

沈振盈自言2年前已有計劃從證券公司退下來。（資料圖片）

疫情外遊意欲低

被問及目前是否已有其他企業老闆與他接觸時，沈大師向《香港01》表示，這屬可遇不可求，目前只希望休息一下。至於會否外遊？則指出疫情後外遊意欲較低。

沈大師於證券界縱橫30多年，又有哪些經歷讓他有深刻印象？他指出97年亞洲金融危機及07年美國爆發次按危機的經歷，印象最深。在97年亞洲金融危機爆發前1至2個月，已感到市場有不妥當，所以便沽出股票成功避開隨後的大跌市，此役亦讓他有一鳴驚人之效。

在10年後的次按危機爆發前，沈大師亦成功沽貨而免受股市大跌影響。他直言當其他投資者對「港股直通車」存憧憬而股市上揚之際，其本人卻判斷直通車不會落實，同時當刻已認為07年股市走勢屬97年翻版。他指出只要願意仔細分析股市走勢，便可知悉股市何時見頂。

對同事存不捨之情

縱橫金融圈多年，如今沈大師從證券公司退下來又有何感想？他明言感受良多，多年來與眾多同事合作良好，有不捨之情。

被問及能否有金石良言與大家分享時，沈大師指出﹕「當市場一面倒看好，便是最危險時間。當市場一面倒看淡時，卻有機會苦盡甘來」。最後大師指出，日後仍會繼續點評股市及股票，大家仍有機會聽到其精闢及獨到的觀點。