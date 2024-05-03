商社共贏創藍海｜搶人才不如留人才 善待員工共享成果逆市成長
創造共享價值（Creating Shared Value，CSV）是一種既能讓公司受益，而同時帶動相關持份者共同得益的商業模式，受惠者除了客戶、公司員工、商業夥伴及社會以外，企業只要走對了路，找出切合業務的最佳位置，更能令生意更上一層樓。《商社共贏創藍海：CEO秘笈》系列，旨在邀請不同企業CEO分享如何創造共享價值。這次邀得兩名本地企業CEO，分享如何與員工分享成果，以真心換員工忠心，並打破固有框架，讓員工在工作中找到發揮空間，獲得滿足感，從而推動公司業務，縱在逆境中仍能走向意想不到的高峰。
廣告營銷集團The Bees Group以「變態員工福利」及「3-3-3分紅制」享譽全行；天然健康食品公司日本命力關顧員工，同時致力發掘員工的潛能並為他們提供發揮的空間，超低流失率令人驚嘆。兩大公司掌舵人都深明，人才非成本，而是寶貴資源，亦因善待員工，故能在「人才荒」中未受影響，團隊穩定下甚至創出商機，歷經疫情，業務反能逆市大幅增長。
他們向中小企僱主們分享「留人錦囊」，直指兩大關鍵首要用心關懷員工需要，其次則需以員工角度，供給彈性及發展空間，兩位好老闆都強調，錢財非主因，員工感到被珍惜與工作滿足感才是留人關鍵，有助鞏固團隊之間的凝聚力。
The Bees曾錦強：人才是業內唯一資產 望共享成果留人
The Bees Group創辦人兼行政總裁曾錦強早已是業內翹楚，2012年卻毅然離開高薪厚職自行創業，他表示：「廣告業人才是唯一資產，但業內人才待遇卻不太好，老闆們不願與員工共享成果，眼見不少有熱誠年輕人加入再灰心離場，我想用自己理念去試下，究竟珍惜人才同員工分享是否生存到，結果12年後證明真係做得到。」
曾錦強笑言最初無人睇好，尤其是他實行「3-3-3分紅制」，即將公司利潤中三分一分給股東，三分一分予員工，餘下三分一用作公司長遠發展；集團另一震撼行業的是超優厚的「變態員工福利」，包括兩天生日假、買書睇戲入公司數以及加班飯錢無上限等，全由員工票選而成。
「3-3-3分紅制」+「變態員工福利」下流失率極低
曾錦強表示為員工提供優厚分紅與福利，令集團的流失率極低，當行內流失率超過100%，集團內部一般僅10%，亦未見明顯移民潮。正因團隊穩定，對鞏固業務及與客戶關係上大有幫助，不單節省磨合時間，騰出更多空間溝通與創作。
曾錦強認為，「團隊穩定做得開心，客人開心，最終股東都會開心。」時至今日The Bees Group旗下子公司已增長至29間公司逾160名員工，當中最少6間是公司實習生或員工跳出創業後吸納成The Bees Group的旗下公司，大家各有業務亦互相支援。
曾錦強奉行無為而治，由各間小規模子公司自行運作，給予員工最大的自由度，「我想他們自行發展，不止是靠我一個去諗點發展」，正因各旗下公司自有專長與特質，成功擴闊了集團業務的光譜，互補下交織出牢不可破的業務網，為客戶提供多元化服務，吸納到更多新生意。他補充説，「對年輕一代而言，他們家庭負擔不重，工作的滿足感與成就感，對他們可能比人工更加重要。」
這個良性循環下，The Bees Group疫情期間生意逆市翻了幾翻，完全超出曾錦強的預期，「最初曾打算如創業失敗就退休，現在卻證明了善待人才分享成果的理念，完全係行得通」。
日本命力連舜香：信返工可快樂 為打造夢想公司創業
日本命力成為「打工仔天堂」，是另一個無心插柳的故事。讀設計出身的日本命力創辦人及執行董事連舜香，畢業後協助家人打理日本電單車代理業務，從而接觸日本人專業的企業管理。不過她認為，壓力巨大的工作文化仍有進步空間 ，故希望可以憑自己打造與員工開心工作又能助人的「夢想公司」，遂花一年游說當時任職藥劑師的同學，一同創立日本命力。
由數人公司做起，現時公司已發展至有百多名員工。連舜香指同事有職場新鮮人、新移民及基層人士等，大家生活中或各有難處與弱點，公司都視如親人般全力配合，「員工有困難，公司會盡力幫，希望大家都開心返工，我們流失率低到幾乎是零，甚至有回流率，有些因照顧家庭離開的同事，仔女長大了也會回來。」
疫下為養家員工遮風擋雨 真心換忠心 生意反超疫前
疫情下不少公司裁員或要員工放無薪假，日本命力卻推行「三不」政策：不解僱、不減薪、不放無薪假，只因連舜香明白員工養家的難處。政府未「保就業」，她已向員工發放額外獎金，「這不是收賣人心，你的真心真的可以換來同事的忠心。」
連舜香相信每個人各有其潛能，鼓勵員工發掘所長，「老闆要多給予機會員工去參與其中，過程中多提點認同，他們就能夠做好，我的助理現在已成為公司的總經理，接待員也正幫忙籌辦公司的公益活動。」
重視企業文化傳承 打造梯隊培育新人
連舜香指團隊穩定，因而能持續發掘到新血支撐業務發展，資深同事則肩負傳承公司的文化，現時日本命力的5年梯隊、10年梯隊已逐漸成形，連舜香指這模式可讓新同事有動力，資深同事亦不會擔心被淘汰。
換轉成做生意角度，關心員工的確能帶來實際效益。連舜香指同事在工作上得到關懷與滿足，就能更忠誠投入地工作，並自發為公司利益着想，而公司則能節省招聘時間，更能讓大家善用時間和資源去學習新技能。
她指，當員工自覺獲得公司珍視，就會加倍地回饋，每個員工猶如公司代言人般到處美言公司，客戶亦會因而對品牌更有信心，員工帶來的每一位熟客，都是公司營利穩定的重要元素。
彈性安排讓員工感受被珍惜 讓員工發揮獲滿足感
連舜香創立以員工為本的夢想企業，疫情下業務未受太大影響，通關後生意更創新高，她堅信職場可以是溫情有愛，上班也可以很快樂，希望這理念能感染更多中小企老闆。
如要歸納其管理秘笈，她指除真心關懷外，突破思維﹑靈活管理亦十分重要，例如她會按員工需要，彈性地安排工作，給予員工發揮的平台。當同事獲得滿足感與認同感，就能化作他們留守公司的向心力。
連舜香堅信將真心對員工一定有回報，「可能大家會面對人手和資源限制，但很多事情不是用錢來衡量，給同事更多關心﹑溝通及遷就，公司的珍惜對方一定會感受到，並多倍回報。」
香港社會創業論壇及研究團隊即將發表《商社共贏創藍海》研究報告，探討企業如何透過創造共享價值，應對新常態，在市場中尋找商機脫穎而出。如欲了解更多創造共享價值詳情，現在可先瀏覽研究報告的行政摘要（點擊連結）。