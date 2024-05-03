商社共贏創藍海｜搶人才不如留人才　善待員工共享成果逆市成長

創造共享價值（Creating Shared Value，CSV）是一種既能讓公司受益，而同時帶動相關持份者共同得益的商業模式，受惠者除了客戶、公司員工、商業夥伴及社會以外，企業只要走對了路，找出切合業務的最佳位置，更能令生意更上一層樓。《商社共贏創藍海：CEO秘笈》系列，旨在邀請不同企業CEO分享如何創造共享價值。這次邀得兩名本地企業CEO，分享如何與員工分享成果，以真心換員工忠心，並打破固有框架，讓員工在工作中找到發揮空間，獲得滿足感，從而推動公司業務，縱在逆境中仍能走向意想不到的高峰。



廣告營銷集團The Bees Group以「變態員工福利」及「3-3-3分紅制」享譽全行；天然健康食品公司日本命力關顧員工，同時致力發掘員工的潛能並為他們提供發揮的空間，超低流失率令人驚嘆。兩大公司掌舵人都深明，人才非成本，而是寶貴資源，亦因善待員工，故能在「人才荒」中未受影響，團隊穩定下甚至創出商機，歷經疫情，業務反能逆市大幅增長。



他們向中小企僱主們分享「留人錦囊」，直指兩大關鍵首要用心關懷員工需要，其次則需以員工角度，供給彈性及發展空間，兩位好老闆都強調，錢財非主因，員工感到被珍惜與工作滿足感才是留人關鍵，有助鞏固團隊之間的凝聚力。



The Bees Group創辦人兼行政總裁曾錦強以自己創業並善待員工的實證，向中小企老闆們證實留住人才穩住團隊，公司必能獲利。

The Bees曾錦強：人才是業內唯一資產 望共享成果留人

The Bees Group創辦人兼行政總裁曾錦強早已是業內翹楚，2012年卻毅然離開高薪厚職自行創業，他表示：「廣告業人才是唯一資產，但業內人才待遇卻不太好，老闆們不願與員工共享成果，眼見不少有熱誠年輕人加入再灰心離場，我想用自己理念去試下，究竟珍惜人才同員工分享是否生存到，結果12年後證明真係做得到。」

曾錦強笑言最初無人睇好，尤其是他實行「3-3-3分紅制」，即將公司利潤中三分一分給股東，三分一分予員工，餘下三分一用作公司長遠發展；集團另一震撼行業的是超優厚的「變態員工福利」，包括兩天生日假、買書睇戲入公司數以及加班飯錢無上限等，全由員工票選而成。

The Bees Group創辦人兼行政總裁曾錦強看見不少廣告界的年青人因為待遇欠佳而轉行，決定嘗試實行自己的理念，與員工共享成果。（The Bees Group提供）

「3-3-3分紅制」+「變態員工福利」下流失率極低

曾錦強表示為員工提供優厚分紅與福利，令集團的流失率極低，當行內流失率超過100%，集團內部一般僅10%，亦未見明顯移民潮。正因團隊穩定，對鞏固業務及與客戶關係上大有幫助，不單節省磨合時間，騰出更多空間溝通與創作。

曾錦強認為，「團隊穩定做得開心，客人開心，最終股東都會開心。」時至今日The Bees Group旗下子公司已增長至29間公司逾160名員工，當中最少6間是公司實習生或員工跳出創業後吸納成The Bees Group的旗下公司，大家各有業務亦互相支援。

The Bees Group創辦人兼行政總裁曾錦強的集團愈做愈多，可見其理念的確可行。（The Bees Group提供）

曾錦強奉行無為而治，由各間小規模子公司自行運作，給予員工最大的自由度，「我想他們自行發展，不止是靠我一個去諗點發展」，正因各旗下公司自有專長與特質，成功擴闊了集團業務的光譜，互補下交織出牢不可破的業務網，為客戶提供多元化服務，吸納到更多新生意。他補充説，「對年輕一代而言，他們家庭負擔不重，工作的滿足感與成就感，對他們可能比人工更加重要。」

這個良性循環下，The Bees Group疫情期間生意逆市翻了幾翻，完全超出曾錦強的預期，「最初曾打算如創業失敗就退休，現在卻證明了善待人才分享成果的理念，完全係行得通」。

日本命力連舜香：信返工可快樂 為打造夢想公司創業

日本命力創辦人及執行董事連舜香認為，公司以員工為本並不困難，例如容許員工有需要時調整上班時間，配合他們的個人需要，讓員工感受到公司重視他們。

日本命力成為「打工仔天堂」，是另一個無心插柳的故事。讀設計出身的日本命力創辦人及執行董事連舜香，畢業後協助家人打理日本電單車代理業務，從而接觸日本人專業的企業管理。不過她認為，壓力巨大的工作文化仍有進步空間 ，故希望可以憑自己打造與員工開心工作又能助人的「夢想公司」，遂花一年游說當時任職藥劑師的同學，一同創立日本命力。

由數人公司做起，現時公司已發展至有百多名員工。連舜香指同事有職場新鮮人、新移民及基層人士等，大家生活中或各有難處與弱點，公司都視如親人般全力配合，「員工有困難，公司會盡力幫，希望大家都開心返工，我們流失率低到幾乎是零，甚至有回流率，有些因照顧家庭離開的同事，仔女長大了也會回來。」

疫下為養家員工遮風擋雨 真心換忠心 生意反超疫前

疫情下不少公司裁員或要員工放無薪假，日本命力卻推行「三不」政策：不解僱、不減薪、不放無薪假，只因連舜香明白員工養家的難處。政府未「保就業」，她已向員工發放額外獎金，「這不是收賣人心，你的真心真的可以換來同事的忠心。」

連舜香相信每個人各有其潛能，鼓勵員工發掘所長，「老闆要多給予機會員工去參與其中，過程中多提點認同，他們就能夠做好，我的助理現在已成為公司的總經理，接待員也正幫忙籌辦公司的公益活動。」

日本命力十分重視員工關係，不時為員工舉辦各類活動。（日本命力提供）

重視企業文化傳承 打造梯隊培育新人

連舜香指團隊穩定，因而能持續發掘到新血支撐業務發展，資深同事則肩負傳承公司的文化，現時日本命力的5年梯隊、10年梯隊已逐漸成形，連舜香指這模式可讓新同事有動力，資深同事亦不會擔心被淘汰。

換轉成做生意角度，關心員工的確能帶來實際效益。連舜香指同事在工作上得到關懷與滿足，就能更忠誠投入地工作，並自發為公司利益着想，而公司則能節省招聘時間，更能讓大家善用時間和資源去學習新技能。

她指，當員工自覺獲得公司珍視，就會加倍地回饋，每個員工猶如公司代言人般到處美言公司，客戶亦會因而對品牌更有信心，員工帶來的每一位熟客，都是公司營利穩定的重要元素。

日本命力的員工到不同地方都會讚賞公司，變相成為公司的代言人，亦使客人對公司更有信心。（日本命力提供）

彈性安排讓員工感受被珍惜 讓員工發揮獲滿足感

連舜香創立以員工為本的夢想企業，疫情下業務未受太大影響，通關後生意更創新高，她堅信職場可以是溫情有愛，上班也可以很快樂，希望這理念能感染更多中小企老闆。

如要歸納其管理秘笈，她指除真心關懷外，突破思維﹑靈活管理亦十分重要，例如她會按員工需要，彈性地安排工作，給予員工發揮的平台。當同事獲得滿足感與認同感，就能化作他們留守公司的向心力。

連舜香堅信將真心對員工一定有回報，「可能大家會面對人手和資源限制，但很多事情不是用錢來衡量，給同事更多關心﹑溝通及遷就，公司的珍惜對方一定會感受到，並多倍回報。」

香港社會創業論壇及研究團隊即將發表《商社共贏創藍海》研究報告，探討企業如何透過創造共享價值，應對新常態，在市場中尋找商機脫穎而出。如欲了解更多創造共享價值詳情，現在可先瀏覽研究報告的行政摘要（點擊連結）。