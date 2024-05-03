商社共贏創藍海｜關心社會大小事　發掘新商機

創造共享價值（Creating Shared Value，CSV）是一種既能讓公司受益，而同時帶動相關利益者共同獲利的多方共贏的商業模式，受惠者除了公司員工、商業夥伴及客戶以外，企業只要走對了路，找出切合業務的最佳位置，最終更能令生意更上一層樓。《商社共贏創藍海：CEO秘笈》系列邀請不同企業CEO分享如何創造共享價值，今次邀得Bowtie保泰人壽聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝，以及文化旅遊公司活現香港創辦人陳智遠，透過他們的創業故事，分享如何找出市場隱性需求，而又未被發掘的潛在商機，從而為公司帶來全新發展。



保險公司Bowtie趁政府推出自願醫保的時機，針對市場打造全新網購保險平台，具透明度的銷售手法吸納到教育程度高的年輕和專業客群，透過提供標準化、具透明度和可負擔的醫保開拓新市場，冀能提升大眾對保險業界的信任。



陳智遠最初因喜愛旅遊而成立活現香港，至「保育皇都戲院」一役，他本著守護古蹟保存社區故事，卻無心插柳為公司打開新局面，從此走入企業眼球，開展了企業與企業之間（Business to Business, B to B）的顧問業務。旅遊以外他更開展電影業務，投資電影《緣路山旮旯》，望能將香港最好一面給更多人欣賞。



Bowtie創辦人顏耀輝：打破保險經紀銷售模式 推標準化保險網上投保

Bowtie創辦人顏耀輝提到，公司直接將不同保險的保障資料詳列於網上平台，客人了解後可以選擇最適合自己的保險。

Bowtie創辦人顏耀輝親解公司名字的由來，他指人生重要場合男士們會帶上煲呔，一如保險，當大家有了想守護的人，或是成家立室後，就會開始為身邊人的保障打算。

「香港做保險的人多，保險公司多，但未買保險的人也有很多，不過保險經紀大都較著力推銷保障有限主要屬投資成份的產品，反而簡單而基本的醫療保險，在市場上仍有缺口未被覆蓋，這種保費不高的產品，正適合在線上銷售，政府推行自願醫保正是Bowtie發展的時機。」顏耀輝表示，當時Bowtie打破保險由經紀介紹的模式，打造標準化保險，將保障細節清楚羅列於網上平台，吸引顧客自行了解詳情，比較產品後選出最切合個人需要的產品，當中大部分都是學歷較高的年輕客戶，亦不乏專業人士。

以往保險業透明度低 Bowtie明碼實價打入市場缺口

顏耀輝自言曾是打工仔，也曾因病住院而面對保險不足之苦，其家人經營茶餐廳，不少伙記也沒有買保險。他認為保險無關年齡，亦不難負擔，例如30歲人士要獲得200萬元人壽保障，每月只需付70多元，只是保險業透明度低，令不少人因而卻步。

顏耀輝從自己與身邊人的故事，再推至市場上抗拒經紀推銷而未能投保的一群，從而為Bowtie找到打入市場缺口的關鍵。

顏耀輝表示，由於Bowtie的投保者都清楚自己的保單內容，故Bowtie退保率很低，而致電查詢的顧客，亦鮮見問及最基本保障內容，令營運效率大大提升。他續指，當顧客親身感受到保障清楚又高效理賠的服務，就會慢慢為家中長幼購買及介紹身邊朋友，這亦有助拓闊Bowtie的客源。

公司為員工投保難 啟發推企業套餐開拓中小企市場

創業初期Bowtie為員工買保險也曾遇困難，因而啟發顏耀輝開創中小企市場，近年更提供指定企業套餐，獲市場正面反應。隨保險客戶版圖拓展，顏耀輝期望下一步可開展更多基層教育，與非政府組織合作, 讓更多有需要的市民獲得最基本的人生保障。

有別請大明星宣傳或以舖天蓋地的廣告，Bowtie最深入民心的代言人，可算是當資深顧問的前財政司長曾俊華，而臨床腫瘤科權威莫樹錦教授出任醫療顧問，亦鞏固其專業形象。Bowtie亦不時關懷社會，例如疫情高峰期送出消毒搓手液，現旗下咖啡店及健康中心亦提供「Bowtie共享遮」，讓街坊免費使用，在保險以外的日常生活，以體貼措施打動香港人。

現今公司講求性格 迅速回應社會 花費少連繫更強

顏耀輝表示，「現今創業好講公司性格，無得扮，就算產品好價錢合理，購買者也會考慮你的理念與他是否相符。我們沒有大預算做廣告，但從身邊人中看到社會有這些需要，所費不大卻十分窩心，亦會令大家覺得Bowtie是一間有心的公司，同社會建立更強的連繫與信任。」Bowtie亦奉行顧客至上，在社交平台的正負評，公司都嚴謹而迅速回應，他認為亦能令消費者增加信任。

對於中小企，顏耀輝認為商機可從生活或身邊人中找出未被發現的缺口，但找到後要把自己當成顧客反思是否可行。另外，引入科技亦有助降低成本，成為開拓業務的重要工具，建議老闆們找出最適合自己的部分。顏耀輝強調，關心社會並不是負擔，但企業需找到合適切入的位置，以善意走出一步，隨時收到意想不到的回報。

活現香港創辦人陳智遠：社會慈善資源有限 找自力更新的路走下去

活現香港創辦人陳智遠提到，創立公司之際已經決定要以能夠自負盈虧的營式運行。

活現香港創辦人陳智遠早年離開政府，熱愛旅遊的他，渴望為旅客展現香港最美一面，「我去旅遊時，總覺得文化古蹟及地道故事永遠最動人」，他把這份熱愛化成事業，2013年時聯同朋友創立活現香港，希望為訪港旅客分享最地道的香港故事。

要藉旅遊保育文化，陳智遠指一開始已決定好要以生意模式去經營，找到可行方法自負盈虧而非依賴政府或企業資金生存，「社會慈善資源有限，如最後資金中斷時難以維持下去，所以一定要找到自力更新的路先可走落去。」

決定好經營模式致力打造地區深度遊，壯大業務總需時，沒料在2016年因北角皇都戲院帶來大突破。當年活現香港團隊驚覺皇都戲院面臨轉手，其傳奇故事或隨拆卸煙滅，陳智遠表示：「最初純為捱義氣，因公司初期推出的其中一個『行街團』就在北角，皇都戲院都係其中一個景點，香港老事物隨社區變化慢慢煙滅，我哋做文化旅遊，其實與地區是相依為命，所以無關生意，我哋介入咗呢個拯救行動，倡議將戲院列入一級歷史建築。」

保育皇都成轉捩點 公司性格鮮明吸引潛在客戶拓企業顧問業務

「保育皇都之戰」因活現香港團隊善用社交平台，引來傳媒及公眾關注，最終發展商答允保育。陳智遠指，救戲院的故事讓他明白了兩件事，其一是現今的公眾很重視企業個性，如皇都戲院令公司性格鮮明，自然吸引到潛在顧客；其次是用力時要用對方法，事件中其小團隊藉網絡及社交平台引來社會大迴響，其實與人手與資源多寡無關。

活現香港當時捱義氣推出北角「行街團」，結果成為營運的轉捩點，開拓了企業顧問業務。（活現香港提供）

他續指，這次事件也推動公司走入公眾及商界眼中，其保育古蹟、推動文化又年輕具活力的形象，為公司帶來全新商機，無意中開創了企業與企業之間（Business to Business, B to B）的顧問業務，讓公司跳出旅行社框框打出不一樣的新局面，自此為企業的地區或文化項目出謀獻策，在賺錢的同時亦不忘推廣及保育地區文化的初衷。

活現香港從不墨守成規，作為文化旅遊公司，近年更殺入影圈，投資電影並推出相關旅行團，再次為生意帶來驚喜，陳智遠表示：「當進入賺錢循環，就要想如何再投資去相關而又未被覆蓋，並且有可能獲得回報的範疇，旅遊公司參與電影本就是有趣的故事，始終帶團人數有限，電影卻無遠弗屆，票房連同配套的旅行團回報超出預期，亦達到意想不到的宣傳效果。」

寄語同業多想一步 善用資源關心與業務緊扣的問題

對於中小企同業，陳智遠認為業務各不同，難有開拓商機方程式，惟他認為首要是找出能持續營運的方法，然後再試從本業與社會中，找出與自己價值觀相符的事，隨時發掘到新機會，「生意不止是生意，大家可以多想一步，連繫與業務緊扣的問題，看當中有沒有可以發揮之處，關心社會、與社區為善也不用人云亦云，大有大做，小有小做，善用資源去做，驚喜隨時出現。」

巨型飄浮紅心裝置Chubby Hearts早前在港展出，「活現香港」亦把握機會推出「快閃追心團」，邀請不同界別的嘉賓分別從速畫、攝影、電影、社區及建築角度，與參加者深度交流，把文藝活動與地道文化互相結合，以嶄新視覺發掘城市魅力。（活現香港提供）

香港社會創業論壇及研究團隊即將發表《商社共贏創藍海》研究報告，探討企業如何透過創造共享價值，應對新常態，在市場中尋找商機脫穎而出。如欲了解更多創造共享價值詳情，現在可先瀏覽研究報告的行政摘要（點擊連結）。