商社共贏創藍海｜企業回饋社會 從責任變為商機
創造共享價值（Creating Shared Value，CSV）是一種既能讓公司受益，而同時帶動相關利益者共同獲利的多方共贏的商業模式，受惠者除了公司員工、商業夥伴及客戶以外，企業只要走對了路，找出切合業務的最佳位置，最終更能令生意更上一層樓。《商社共贏創藍海：CEO秘笈》系列邀請不同企業CEO分享如何創造共享價值，今次邀得兩位企業領航者分享如何照顧社會需要，從而創造更大共享價值。
近年愈來愈多公司於公司運作之中加入商社共贏元素，將社會企業責任轉化成為社會和企業創造價值。本地地產商華懋集團正是其中之一。以集團旗下活化項目中環街市為例，項目結合傳統文化與創新、公共及綠化空間、鼓勵小店及新興品牌進駐等元素，成功帶動人流之餘，亦為社區建立一個屬於所有人的遊樂場（Playground for all），最後亦使公司獲益。
本地幼兒教育機構「ABC Pathways Group」則與外間社福機構合作及尋找資源，為基層學生提供免費的優質及國際化幼兒教育，進而提升學生入讀優質直資小學的機會。若基層學生面試成功並獲得錄取，ABC將為學生爭取未來六年免費入讀的安排，並持續與學生及其家庭跟進學術發展，提供協助。以上計劃成功驗証ABC的教學法能夠在不同背景的孩子身上產生同樣出色的效果，無意中為課程質素在學界建立了口碑，同時亦令公司獲益。
華懋集團 — 中環街市成「Playground for all」 項目規劃從社會需求出發
華懋集團執行董事及行政總裁蔡宏興指出，近年社會各界對企業的要求已經有所改變，例如投資者不會只根據該企業的財務報表作投資決定，會期望企業對社會有正面影響；年青一代的消費者於作出消費決定前，會查看企業的營運方針與自己的理念是否相符；租戶於簽訂租約之前，亦會向企業查詢物業在環保方面的認證、確認使用的物料能否做到可持續發展。有見及此，華懋集團於營運過程中盡力回應持分者需求，並做到亦以人為本，承擔更多社會責任，不以經濟利益為唯一目標。
以華懋集團的中環街市活化項目為例，中環街市是以特意營造人和社區的環境共融互動，並利用已有的歷史材料塑造良好的公共空間，保留集體回憶之餘亦為社區帶來新體驗。
中環街市作為一個歷史建築保育項目，會於活化之中加入新元素，例如透過短期租約支持本地牌子進駐，以至是於場內開放公共空間舉辦活動，例如邀請年輕人表演音樂，既為訪客提供娛樂，也讓表演者能夠從中累積表演經驗。蔡宏興說，「透過這些（做法），多了人流自然會支持到不同商店」，更相信這些活動有助提升集團形象。
貫徹以人為本 華懋拒建納米樓
除了中環街市，華懋集團於其他項目同樣貫徹以人為本的經營理念。以早年受到追捧的納米樓為例，原來華懋集團曾有內部討論，亦訪問了準買家意見，並非適合大部人長久居住的理想環境，因此決定不會興建納米樓。直至近年樓市轉淡，納米樓不受歡迎之餘，甚至連轉售都有相當難度，使蔡宏興相信當時集團做了一個好的商業決定。
華懋蔡宏興寄語中小企找獨特定位 願與其他企業合作「做大個餅」
創造共享價值並非大集團的專利，中小企亦可從中獲益。蔡宏興建議，中小企需要先找到自己的獨特之處，包括想法及商業模式，更要相信做生意並非零和遊戲，要願意其他企業合作「做大個餅」而非不斷惡性競爭，若各企業能合作開拓市場，即使每間企業市場佔有率較低，但最終實際利潤可能較多。
ABC Pathways International Kindergarten — 善用自身教學資源 助基層學生享更好教育機會
黃林趣玲（Mrs. Bally Wong）是ABC Pathways Group的創辦人，於2002年開辦首間英文學校之後，再於2016年開辦國際幼稚園，至今集團共有17間學校。不過Bally小時候讀書並不出色，曾經兩次留班，英文更是弱項，會考只取得5科合格就投身社會工作。
進入職場一段時間後，她發現自己的學歷及英文能力嚴重不足，於是隻身到澳洲進修，其間發現讀書都可以很開心、有方法享受學習，加上當時正值結婚及生育下一代的階段，「我便想到是否要為我的下一代計劃，再者是為香港的下一代創造真正快樂與學習並存的英文課程」，最後決定成立英文學校，以快樂學習的信念及反傳統的教學方式，讓香港的小朋友也可以愉快學習。
免費取錄基層學生入讀國際幼稚園 向小學推薦優秀的基層學生 變相學界建口碑
讓集團營運加入創造共享價值理念的契機，是Bally參加了一個由政府舉辦的課程，了解到企業可以運用自身資源幫助社會上有需要的人，回到公司後就與同事討論集團如何幫助別人。
集團最初由只開辦英文班時，已經向基層學生提供免費課程，更設立獎學金支援家庭經濟困難的學生，讓他們得以繼續升學。後來，ABC開辦幼稚園，遂決定善用硬件、軟件和課程，免費錄取來自深水埗區的基層學生，為他們打好基礎，日後有機會升讀水平更高的小學，至今每年提供逾40個免費學位。
Bally為基層學生規劃升讀小一時，了解到直資學校每年有一些學位讓低收入家庭申請學費減免，學生不會因無力繳付學費而失去入讀直資學校的機會。她於是四出聯絡有心的學校，並介推薦學生申請入學及面試，成功讓不少學生入讀優質的學校。
意料不到的是，學校錄取ABC的基層學生之後，發現只需要配合「對」的教學法及課程，基層學生同樣可以達到卓越的學術水平，同時證明了ABC Pathways International Kindergarten是一間優秀的幼稚園，並於小學之間建立聲譽，吸引更多直資、國際及私立小學，取錄該校所有學生。
黃林趣玲：以公司強項為社會帶來價值及意義
ABC Pathways Group 成功地創造了共享價值，同時達至做善事（Doing Good）和把業務做好（Doing Well）。Bally 認為，關鍵是要從公司業務之中，找出有價值的地方，並轉化成對社會也有價值及意義的事情，而她相信ABC作為教育機構，最佳方法就是栽培學生，為社會培育更多人才，未來回報社會，帶來更多正面影響。
香港社會創業論壇及研究團隊即將發表《商社共贏創藍海》研究報告，探討企業如何透過創造共享價值，應對新常態，在市場中尋找商機脫穎而出。如欲了解更多創造共享價值詳情，現在可先瀏覽研究報告的行政摘要（點擊連結）。