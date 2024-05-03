商社共贏創藍海｜企業回饋社會　從責任變為商機

創造共享價值（Creating Shared Value，CSV）是一種既能讓公司受益，而同時帶動相關利益者共同獲利的多方共贏的商業模式，受惠者除了公司員工、商業夥伴及客戶以外，企業只要走對了路，找出切合業務的最佳位置，最終更能令生意更上一層樓。《商社共贏創藍海：CEO秘笈》系列邀請不同企業CEO分享如何創造共享價值，今次邀得兩位企業領航者分享如何照顧社會需要，從而創造更大共享價值。



近年愈來愈多公司於公司運作之中加入商社共贏元素，將社會企業責任轉化成為社會和企業創造價值。本地地產商華懋集團正是其中之一。以集團旗下活化項目中環街市為例，項目結合傳統文化與創新、公共及綠化空間、鼓勵小店及新興品牌進駐等元素，成功帶動人流之餘，亦為社區建立一個屬於所有人的遊樂場（Playground for all），最後亦使公司獲益。



本地幼兒教育機構「ABC Pathways Group」則與外間社福機構合作及尋找資源，為基層學生提供免費的優質及國際化幼兒教育，進而提升學生入讀優質直資小學的機會。若基層學生面試成功並獲得錄取，ABC將為學生爭取未來六年免費入讀的安排，並持續與學生及其家庭跟進學術發展，提供協助。以上計劃成功驗証ABC的教學法能夠在不同背景的孩子身上產生同樣出色的效果，無意中為課程質素在學界建立了口碑，同時亦令公司獲益。



華懋集團執行董事及行政總裁蔡宏興以集團旗下中環街市活化項目為例，公司會先找出社會需求，然後將之轉化為商業機會，相信長遠可以為集團帶來更多回報。

華懋集團 — 中環街市成「Playground for all」 項目規劃從社會需求出發

華懋集團執行董事及行政總裁蔡宏興指出，近年社會各界對企業的要求已經有所改變，例如投資者不會只根據該企業的財務報表作投資決定，會期望企業對社會有正面影響；年青一代的消費者於作出消費決定前，會查看企業的營運方針與自己的理念是否相符；租戶於簽訂租約之前，亦會向企業查詢物業在環保方面的認證、確認使用的物料能否做到可持續發展。有見及此，華懋集團於營運過程中盡力回應持分者需求，並做到亦以人為本，承擔更多社會責任，不以經濟利益為唯一目標。

華懋集團的中環街市活化項目回應了市民的需求，成為社區內良好的公共空間。（華懋集團提供）

以華懋集團的中環街市活化項目為例，中環街市是以特意營造人和社區的環境共融互動，並利用已有的歷史材料塑造良好的公共空間，保留集體回憶之餘亦為社區帶來新體驗。

中環街市作為一個歷史建築保育項目，會於活化之中加入新元素，例如透過短期租約支持本地牌子進駐，以至是於場內開放公共空間舉辦活動，例如邀請年輕人表演音樂，既為訪客提供娛樂，也讓表演者能夠從中累積表演經驗。蔡宏興說，「透過這些（做法），多了人流自然會支持到不同商店」，更相信這些活動有助提升集團形象。

中環街市活化項目加入了多個新元素，吸引到人流支持商店之餘，集團形象亦得以提升。（華懋集團提供）

貫徹以人為本 華懋拒建納米樓

除了中環街市，華懋集團於其他項目同樣貫徹以人為本的經營理念。以早年受到追捧的納米樓為例，原來華懋集團曾有內部討論，亦訪問了準買家意見，並非適合大部人長久居住的理想環境，因此決定不會興建納米樓。直至近年樓市轉淡，納米樓不受歡迎之餘，甚至連轉售都有相當難度，使蔡宏興相信當時集團做了一個好的商業決定。

華懋蔡宏興寄語中小企找獨特定位 願與其他企業合作「做大個餅」

創造共享價值並非大集團的專利，中小企亦可從中獲益。蔡宏興建議，中小企需要先找到自己的獨特之處，包括想法及商業模式，更要相信做生意並非零和遊戲，要願意其他企業合作「做大個餅」而非不斷惡性競爭，若各企業能合作開拓市場，即使每間企業市場佔有率較低，但最終實際利潤可能較多。

ABC Pathways International Kindergarten — 善用自身教學資源 助基層學生享更好教育機會

ABC Pathways Group創辦人黃林趣玲（Mrs. Bally Wong）參加政府舉辦的課程後受到啟發，於是嘗試從集團的長處創造共享價值，並取得豐富成果。

黃林趣玲（Mrs. Bally Wong）是ABC Pathways Group的創辦人，於2002年開辦首間英文學校之後，再於2016年開辦國際幼稚園，至今集團共有17間學校。不過Bally小時候讀書並不出色，曾經兩次留班，英文更是弱項，會考只取得5科合格就投身社會工作。

進入職場一段時間後，她發現自己的學歷及英文能力嚴重不足，於是隻身到澳洲進修，其間發現讀書都可以很開心、有方法享受學習，加上當時正值結婚及生育下一代的階段，「我便想到是否要為我的下一代計劃，再者是為香港的下一代創造真正快樂與學習並存的英文課程」，最後決定成立英文學校，以快樂學習的信念及反傳統的教學方式，讓香港的小朋友也可以愉快學習。

免費取錄基層學生入讀國際幼稚園 向小學推薦優秀的基層學生 變相學界建口碑

讓集團營運加入創造共享價值理念的契機，是Bally參加了一個由政府舉辦的課程，了解到企業可以運用自身資源幫助社會上有需要的人，回到公司後就與同事討論集團如何幫助別人。

ABC Pathways Group曾於優質顧客服務大獎頒獎典禮獲獎。（ABC Pathways Group提供）

集團最初由只開辦英文班時，已經向基層學生提供免費課程，更設立獎學金支援家庭經濟困難的學生，讓他們得以繼續升學。後來，ABC開辦幼稚園，遂決定善用硬件、軟件和課程，免費錄取來自深水埗區的基層學生，為他們打好基礎，日後有機會升讀水平更高的小學，至今每年提供逾40個免費學位。

Bally為基層學生規劃升讀小一時，了解到直資學校每年有一些學位讓低收入家庭申請學費減免，學生不會因無力繳付學費而失去入讀直資學校的機會。她於是四出聯絡有心的學校，並介推薦學生申請入學及面試，成功讓不少學生入讀優質的學校。

意料不到的是，學校錄取ABC的基層學生之後，發現只需要配合「對」的教學法及課程，基層學生同樣可以達到卓越的學術水平，同時證明了ABC Pathways International Kindergarten是一間優秀的幼稚園，並於小學之間建立聲譽，吸引更多直資、國際及私立小學，取錄該校所有學生。

黃林趣玲：以公司強項為社會帶來價值及意義

ABC Pathways Group曾經與慈善基金合作，安排學生到社區派月餅。（ABC Pathways Group提供）

ABC Pathways Group 成功地創造了共享價值，同時達至做善事（Doing Good）和把業務做好（Doing Well）。Bally 認為，關鍵是要從公司業務之中，找出有價值的地方，並轉化成對社會也有價值及意義的事情，而她相信ABC作為教育機構，最佳方法就是栽培學生，為社會培育更多人才，未來回報社會，帶來更多正面影響。

香港社會創業論壇及研究團隊即將發表《商社共贏創藍海》研究報告，探討企業如何透過創造共享價值，應對新常態，在市場中尋找商機脫穎而出。如欲了解更多創造共享價值詳情，現在可先瀏覽研究報告的行政摘要（點擊連結）。