商社共贏創藍海｜官產學研共創多贏成果　多走一步拓新市場

創造共享價值（Creating Shared Value，CSV）是一種既能讓公司受益，而同時帶動相關利益者共同獲利的多方共贏的商業模式，受惠者除了公司員工、商業夥伴及客戶以外，企業只要走對了路，找出切合業務的最佳位置，最終成果更能令整個社會都同時得益。《商社共贏創藍海：CEO秘笈》系列將邀請不同企業CEO分享如何創造共享價值，今次邀得兩名本地企業CEO分享如何與政府和學術研究機構合作，突破局限發展業務、以達至企業、社會、學界和研究界共贏。



其中捷和實業集團早於2000年起與科大合作，透過與科大共同研發新科技為公司開拓新業務，於疫情期間推出防病毒產品協助大眾防疫。活力國際護理集團憑「多走一步」的理念，從用家出發提供私營上門長者護理服務，成為政府長者社區照顧服務券計劃私營機構，開拓市場之餘亦為本港提供優質長者護理服務，回應本港社會需求。



捷和實業達成「官產學研」合作多方共贏

本港其中一個「官產學研」結合的成功例子，是捷和實業集團與香港科技大學的合作。捷和於2000年起有見產品需要科技加持，開始與科大合作進行研發，然後附加在自家產品。2018年，捷和實業集團更與科大於成立環境健康技術聯合實驗室，項目在研究及應用方面獲創新科技署大力支持，合共獲得近400萬元資助。

合作重點之一是與科大合作研究消毒殺菌產品，包括多層次殺菌塗層技術，為此更成立直屬公司Germagic專門負責產品銷售，並於疫情期間推出市面，協助市民抗疫造福社會。

捷和實業首席市場總監、Germagic共同創始人洪思聰。Germagic於疫情期間推出消毒殺菌產品，幫助市民對抗疫情。（Germagic提供）

捷和實業首席市場總監、Germagic共同創始人洪思聰表示，「官產學研」合作模式對各方有利，「對公司而言不單可以不停有新技術轉化成新產品推出市面賺取利潤，亦可透過與大學合作取得政府資助，同時可為本港培育科研人才，當中更有4名研究生畢業後加入公司」。

對大學而言，洪思聰指大學透過合作不單可了解市場的技術需要和對研究轉化為產品的反應，亦可獲得研究專利費繼續推動研究，而且研究生亦可透過參與研究獲得應用實戰經驗。

助大學理解市場所需 企業藉技術為產品增值

捷和實業首席市場總監、Germagic共同創始人洪思聰（左）與香港科技大學化學及生物工程學系教授楊經倫（右）合作十多年，雙方共同研發多項產品，包括合作研究消毒殺菌產品並於疫情期間推出市面廣泛應用，協助抗疫。

對於企業而言，與學界合作的顧慮之一往往是兩者運作、思維截然不同。洪思聰承認，與科大十多年的合作「甜酸苦辣樣樣齊」，總結而言是雙方需要互相理解，「例如我會用心聆聽研發人員的辛酸，了解他們面對的人才問題、技術瓶頸，也要時間理解大學架構。」

有時候洪思聰也會主動出擊，無形中推動大學行前一步。他舉例，疫情期間他主動出擊向不同政府部門介紹產品，並透過慈善團體協助殘疾人士、學校等機構消毒。另外他亦曾自行為產品報名參加日內瓦國際發明展，最終成功獲獎，亦鼓舞科大日後主動參展。

「大學是寶藏」 與大學合作前中小企宜訂好發展方向

Germagic一直與香港科技大學合作無間，曾獲科大頒發獎項表揚。（Germagic提供）

若中小企有意與大學合作應如何開始？洪思聰建議他們宜先定立方向，「專注想技術要解決甚麼問題，同時尋找研究團隊合作，共同研發、激活思路，從中挑選潛在精英日後加入公司。」他續稱，大學是個大寶藏，他們都希望學生和研究團隊日後可學以致用，若中小企有意與大學合作，可嘗試以孵化項目的形式進行新項目與大學教授和學生合作，創造共享價值。

除了透過「官產學研」合作締造多贏成果，也有企業憑「多走一步」的理念為市場提供優質服務取信政府，成為可獲政府資助提供服務的私營公司，開拓新市場。

活力國際成政府資助私營長者服務提供者

活力國際行政總裁趙國棟表示，憑着長期地區工作以及優質服務表現，最終成功贏得市民信任開拓市場。

活力國際（Active Global）專業護理集團，於新加坡、香港和上海均有業務，專門提供長者護理服務，是本港政府長者社區照顧服務券計劃（社區券）私營服務提供者。社區券採「錢跟人走」模式，合資格長者可使用社區券支付部份費用，例如聘請護理員上門照顧日常起居。

事事走前一步 從心出發吸引用家

活力國際行政總裁趙國棟表示，以往本港長者服務主要由非政府組織（NGO）提供，直至近年推出社區券才引入其他服務提供者，認為同類服務應公開讓市場作良性競爭，只要通過認證就可提供服務，由用家用腳投票，「我們是進入新市場，所有都一定要好過人、跟足程序，例如回覆電郵要快一倍、服務要好一倍。」

活力國際現時在香港提供各類型長者服務，配合不同長者需要。（活力國際提供）

他續稱，公司服務種類不是比其他機構多，所以一直強調「從用家出發用心做」、「每日多行一步、服務貼心」吸引使用者，「我們對任何顧客都一視同仁，無論私人抑或政府資助，服務都係一樣，不會理顧客付款模式」，目的是希望協助用家解決一些一直解決不到的問題。

趙國棟舉例，公司在新加坡經營多間政府資助的長者護理中心，「每日中心開耐少少，例如其他中心開朝9晚5，我哋早開遲收，方便家人接送長者前往中心」。他同時透露，當年申請參加社區券，申請書只有幾頁紙，「但公司提交了200頁標準作業程序（SOP），證明公司有心有力，願意長期做，成為首批私營社區券供應者」。

非政府組織與私營可分工 發揮公帑最大效用

談及新加坡經驗，他認為當地政府勇於嘗試並願意聆聽業界意見，例如幾年前開始容許私人公司與非政府組織一同投標營運長者中心，推行後亦有不斷收集意見，了解實際需要作調整。

活力國際在新加坡的長者護理中心，為使用者提供不同類型設施和活動。（活力國際提供）

另一個例子是，新加坡當地出現數名長者夾錢請一名外傭照顧各人起居的現象，做法或涉違法。不過當地政府發現市場需要後隨即研究是否可推出「迷你長者院舍」，邀請機構提交具體建議書。

趙國棟又引用著名哲學家阿里士多德的名言，「將笛留給最懂得吹笛的人」，指出非政府組織與私營可以分工，例如非政府組織專門處理較困難複雜，或有特殊需要的長者個案；而私營公司則發揮善用資源的優勢，領取政府資助照顧一般長者，把公帑發揮最大效用，同時協助政府和社會解決照顧長者問題。

香港社會創業論壇及研究團隊即將發表《商社共贏創藍海》研究報告，探討企業如何透過創造共享價值，應對新常態，在市場中尋找商機脫穎而出。如欲了解更多創造共享價值詳情，現在可先瀏覽研究報告的行政摘要（點擊連結）。